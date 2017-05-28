Наиро Кинтана отказался от участия в Вуэльте Испании-2022

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 16:51
Наиро Кинтана снялся с Вуэльты Испании-2022 из-за дела о трамадоле
Колумбийский гонщик Наиро Кинтана (Nairo Quintana), который должен был возглавить команду Arkea-Samsic на Вуэльте Испании-2022, объявил, что отказывается от участия в испанском Гранд-туре.
Международный союз велосипедистов (UCI) ретроспективно дисквалифицировал 32-летнего Наиро Кинтану с Тур де Франс-2022, лишив 6-го места в генеральной классификации из-за двух проб крови, показавших наличие болеутоляющего вещества – трамадола. Трамадол запрещён к использованию во время соревнований медицинскими правилами UCI, но его применение не нарушает Антидопинговые правила. Поэтому Наиро Кинтана мог принимать участие в соревнованиях.
Однако Наиро Кинтана заявил о том, что не принимал трамадол: «С удивлением узнал новость от UCI о нарушении правил из-за использования трамадола. Совершенно не имею понятия об этом веществе, полностью отрицаю, что когда-либо использовал его за свою карьеру. Мои юристы тщательно подготовятся к моей защите».
За сутки до старта Вуэльты Испании-2022 колумбийский гонщик команды Arkea-Samsic сказал, что снимается с гонки, чтобы оспорить решение UCI в Спортивном арбитражном суде (Court of Arbitration for Sport (CAS).
Наиро Кинтана: «Я сообщаю, что не буду принимать участие в Вуэльте, чтобы предоставить свои доводы в Спортивный арбитражный суд. Я вернусь в гонки в конце сезона».
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