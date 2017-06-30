Наиро Кинтана опроверг слухи о завершении карьеры

Наиро Кинтана: «Я не сдаюсь»

32-летний колумбийский велогонщик Наиро Кинтана (Nairo Quintana) опроверг слухи о завершении карьеры и рассказал, что продолжает искать команду. Сообщения, что колумбийский гонщик, победитель Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, собирается поставить точку в карьере, возникли после того, как Наиро Кинтана объявил, что проведёт пресс-конференцию. Пресс-конференция состоялась 25 января. На ней Кинтана сообщил, что собирается приехать в Европу для переговоров с велокомандами и надеется продолжать выступать на крупнейших гонках мира.

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Наиро Кинтана: «Я не сдаюсь. Настоящий велогонщик не отступает перед лицом неприятностей. Я преодолел множество проблем, всегда отвечал на все вопросы.

Буду продолжать бороться, чтобы и дальше выступать на велосипеде, пока позволяют тело и душа. Хочу вернуться к соревнованиям, приколоть номер, почувствовать боль в ногах и одновременно удовлетворение от победы, от того, что отдал всего себя в борьбе до самого финиша. Мне хочется продолжать, мне это необходимо, потому что велогонки – часть меня. У меня нет команды, но я гонщик, который ещё способен выдавать максимум на дороге.

Я признателен колумбийским командам за протянутую руку помощи, но я собираюсь и дальше представлять свою страну на крупнейших велогонках мира. Я подхожу для подписания контракта с командой высшего уровня, ради этого тренируюсь.

Пока всё ещё идут переговоры, пока ещё навожу мосты. Собираюсь приехать в Европу, встретиться и поговорить с различными командами, с моим менеджером, и выбраться из этой трудной ситуации. Надеюсь, что продолжу побеждать на крупнейших мировых гонках».

Напомним, что Наиро Кинтана лишился 6-го места на Тур де Франс-2022 из-за теста, показавшего наличие в крови запрещённого болеутоляющего – трамадола. Колумбийский гонщик, выступавший в команде Arkea-Samsic, оспорил дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде, но проиграл дело. Наиро Кинтана ушёл из команды Arkea-Samsic, но нового контракта заключить до начала сезона 2023 года ему пока не удалось.