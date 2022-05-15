Наиро Кинтана может объявить о завершении карьеры

- Категория:
- VeloNEWS / VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 22:07
Не найдя команду на предстоящий сезон, 32-летний Наиро Кинтана, возможно, собирается объявить о завершении карьеры
32-летний колумбийский велогонщик Наиро Кинтана (Nairo Quintana) в ближайшее время может объявить о завершении 14-летней карьеры.
О том, что Кинтана собирается провести пресс-конференцию, на которой сделает официальное заявление о своей карьере, сообщает колумбийское издание Ciclismo en Grande.
В репортаже издания говорится, что колумбийский гонщик недавно предпринял последнюю попытку найти команду, приехав в Европу, но переговоры не увенчались успехом.
После положительного теста на трамадол и ухода из команды Arkea-Samsic Наиро Кинтана находится в поисках новой команды. Corratec стала единственной профессиональной командой, которая официально объявила, что не собирается заключать контракт с колумбийским гонщиком.
Наиро Кинтана пришёл в велоспорт в 2009 году, начав выступать в континентальной колумбийской команде Boyaca Es Para Vivirla – Lecheboy. С 2012 по 2019 он был гонщиком испанской команды Мирового тура Movistar, а последние три года выступал во французской команде Akrea-Samsic. На счету Наиро Кинтаны 51 победа. Он является победителем двух Гранд-туров – Джиро д’Италия-2014 и Вуэльты Испании-2016, а также он дважды становился призёром Тур де Франс в 2013 и 2015 годах.
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