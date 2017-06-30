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Наиро Кинтана продлил контракт с командой Arkea-Samsic

Наиро Кинтана продолжит выступать в велокоманде Arkea-Samsic до конца 2025 года

 

 

  32-летний колумбийский велогонщик Наиро Кинтана (Nairo Quintana) продлил контракт с французской командой Arkea-Samsic до конца 2025 года. Он начал выступать в команде под руководством Эммануэля Юбера с 2020 года, принёс Arkea-Samsic 11 побед, в том числе выиграл этап Париж-Ницца, Вуэльту Астурии, Тур Прованса, дважды стал победителем гонки Tour des Alpes Maritimes et du Var. Наиро Кинтана проехал с командой три Тур де Франс,  в этом году занял на французском Гранд-туре 6-е место.

 

Наиро Кинтана продлил контракт с командой Arkea-Samsic

Photo (c) Arkea-Samsic

 

  Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert), генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «С 2020 года Наиро Кинтана успешно выступает в команде Arkea-Samsic. Наряду с Насэром Буанни и Варраном Баргилем он – один из ключевых гонщиков нашей команды, благодаря которым мы прогрессируем последние три сезона.

   Сейчас команда стучит в дверь Мирового тура UCI. Продление контракта с Наиро – результат общего желания продолжать развитие нашей команды. Он – горняк мирового класса, сезон 2022 года – пример образцового сезона как на недельных гонках, так и на Тур де Франс, где на горных этапах он соперничал с лучшими гонщиками пелотона. Этот сценарий мы надеемся повторить на дорогах Вуэльты Испании-2022.

 

  Наиро не только сильный спортивный лидер, но и прекрасный человек. Он просто лицо нашей команды. Он положительно влияет на всю команду, благодаря чему мы выходим на новый уровень. Это показал Тур де Франс, где он финишировал 6-м в общем зачёте. Он усиливает команду, особенно важен для развития молодых гонщиков. Когда они работают рядом с ним, то начинают выступать на более высоком уровне».

 

  Наиро Кинтана: «Я считаю команду Arkea-Samsic семьёй, чувствую себя в ней как дома. Очень признателен Эммануэлю Юберу, который предложил мне перейти в команду в 2019 году. Никогда этого не забуду. С тех пор команда выросла и продолжает прогрессировать. Мы вместе начали добиваться хороших результатов в 2020 году, продолжили в прошлом, в этом сезоне тоже хорошо выступаем. В целом уровень команды растёт. Я очень быстро убедился, что в майке Arkea-Samsic могу ставить высокие спортивные цели. Наша общая прекрасная история началась в 2020 и продолжается».

 

 

 

Трансферные новости пелотона 2022/23

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic

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  1. Имя: Алексей

    litxaa

    Вчера, 22:58 | Регистрация: 27.05.2018

    Найро на Туд Де Франс набрал для своей команды очков больше, чем вся его предыдущая команда (не будем показывать пальцем, все и так ее знают) вместе взятая, если я не ошибаюсь.angel

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:12 | Регистрация: 30.06.2017

    Да...закат Movistar и начался с уходом индейца. Вальверде еще уйдет и ваще крышка.

    Вся жизнь это гонка.
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Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
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BEMER Cyclassics

24 - 28 августа 2022

Deutschland Tour

28 августа 2022

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Tour of Britain

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Комментарии

  • s75
    Том Дюмулин ставит точку в кар ... (8)
    s75-Фото

    Жаль. Когда-то чуть не оказался в Инеосе на месте Карапаса, кто знает, может всё сложилось бы иначе.

  • Astanaforever
    Наиро Кинтана продлил контракт ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Да...закат Movistar и начался с уходом индейца. Вальверде еще уйдет и ваще крышка.
  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин ставит точку в кар ... (8)
    Николай Степаныч-Фото
    Желаю вам в своей жизни достичь хотя бы 1% от того, что достиг Том. А-то вдруг вас по выходу на пенсию тоже будут оценивать. Или вы себя сами.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (54)
    s75-Фото
    Цифры: 9 побед из 35 добытых командой в прошлом сезоне (больше всех в команде, была еще десятая - ТТТ), в этом году пока шесть (больше всех в команде), но три из них в гонках мирового тура, то есть растет качество.
  • Esperus2006
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (15)
    Esperus2006-Фото
    Сильный состав
  • s75
    Михал Квятковски продлил контр ... (3)
    s75-Фото

    Квято ещё на два года в команде, во второй половине нынешнего сезона ему не везло с травмами, тем не менее, ему благодарны и в него верят, и за почти полтора года до завершения текущего контракта подписали новый.

  • EL-Fenomeno
    Том Дюмулин ставит точку в кар ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хороший, толковый, сильный велогонщик, но не великий ибо ВЕЛИКИЕ так не уходят.

    Не выдержал ни физически, ни ментально (второго даже больше). Для приличия мог всё же поучаствовать в какой то прощальной гонке, пускай и ниже рангом и не обязательно на територии Голландии, а так поставил точку раньше времени, да и то не жирную - ибо "последней гонкой Тома Дюмулина в составе команды Jumbo-Visma стала Классика Сан-Себастьяна, которую гонщик не доехал до конца".

    Даже Фабио Ару, который разваливался на глазах в последние сезоны/годы и то достойно закончил, ещё и на ГТ.

    Удачи, ТОМу в повседненвной жизни, так сказать; bye может ещё увидим его в качестве звёздного гостя на каком то монументе/классике.

  • s75
    Тур Дании-2022. Этап 1 (3)
    s75-Фото
    В интервью датскому DR1 сказал, что очень доволен гонкой и на последних км специально отстал, чтобы не рисковать. Удалось урывками смотреть гонку почти с самого начала - он старательно и помногу работал на команду, не отсиживался за спинами и по хвостам. Понятно, этап плоский, но всё равно молодец.
  • litxaa
    Наиро Кинтана продлил контракт ... (2)
    litxaa-Фото

    Найро на Туд Де Франс набрал для своей команды очков больше, чем вся его предыдущая команда (не будем показывать пальцем, все и так ее знают) вместе взятая, если я не ошибаюсь.angel

  • uran
    Михал Квятковски продлил контр ... (3)
    uran-Фото
    Много в пелотоне 32-летних прогрессирующих до уровня ЧМ будет?

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