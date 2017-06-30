Наиро Кинтана продлил контракт с командой Arkea-Samsic

Наиро Кинтана продолжит выступать в велокоманде Arkea-Samsic до конца 2025 года

32-летний колумбийский велогонщик Наиро Кинтана (Nairo Quintana) продлил контракт с французской командой Arkea-Samsic до конца 2025 года. Он начал выступать в команде под руководством Эммануэля Юбера с 2020 года, принёс Arkea-Samsic 11 побед, в том числе выиграл этап Париж-Ницца, Вуэльту Астурии, Тур Прованса, дважды стал победителем гонки Tour des Alpes Maritimes et du Var. Наиро Кинтана проехал с командой три Тур де Франс, в этом году занял на французском Гранд-туре 6-е место.

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Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert), генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «С 2020 года Наиро Кинтана успешно выступает в команде Arkea-Samsic. Наряду с Насэром Буанни и Варраном Баргилем он – один из ключевых гонщиков нашей команды, благодаря которым мы прогрессируем последние три сезона.

Сейчас команда стучит в дверь Мирового тура UCI. Продление контракта с Наиро – результат общего желания продолжать развитие нашей команды. Он – горняк мирового класса, сезон 2022 года – пример образцового сезона как на недельных гонках, так и на Тур де Франс, где на горных этапах он соперничал с лучшими гонщиками пелотона. Этот сценарий мы надеемся повторить на дорогах Вуэльты Испании-2022.

Наиро не только сильный спортивный лидер, но и прекрасный человек. Он просто лицо нашей команды. Он положительно влияет на всю команду, благодаря чему мы выходим на новый уровень. Это показал Тур де Франс, где он финишировал 6-м в общем зачёте. Он усиливает команду, особенно важен для развития молодых гонщиков. Когда они работают рядом с ним, то начинают выступать на более высоком уровне».

Наиро Кинтана: «Я считаю команду Arkea-Samsic семьёй, чувствую себя в ней как дома. Очень признателен Эммануэлю Юберу, который предложил мне перейти в команду в 2019 году. Никогда этого не забуду. С тех пор команда выросла и продолжает прогрессировать. Мы вместе начали добиваться хороших результатов в 2020 году, продолжили в прошлом, в этом сезоне тоже хорошо выступаем. В целом уровень команды растёт. Я очень быстро убедился, что в майке Arkea-Samsic могу ставить высокие спортивные цели. Наша общая прекрасная история началась в 2020 и продолжается».