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Наиро Кинтана говорит, что будет выступать в команде Мирового тура

Наиро Кинтана остаётся без контракта на конец ноября 2022 года, но уверяет, что нашёл команду

 

 

  32-летний колумбийский велогонщик Наиро Кинтана (Nairo Quintana) утверждает, что собирается выступать в команде Мирового тура, но пока не называет, в какой именно.

 

Наиро Кинтана говорит, что будет выступать в команде Мирового тура  Расторгув контракт с Arkea-Samsic после появления допинг-пробы, показавшей наличие трамадола, и лишившись результатов, показанных на Тур де Франс-2022, Наиро Кинтана вернулся в Колумбию.

 

  Колумбийская континентальная команда Medellín EPM публично пригласила Наиро Кинтану выступать у них, но он  не согласился на это предложение и в интервью на нескольких мероприятиях сказал, что будет выступать на уровне Мирового тура.

 

  Наиро Кинтана: «Я собираюсь двигаться вперёд и продолжу выступать в Мировом туре. Я всегда старался продемонстрировать, что ни в чём не виноват, поэтому начал защищать себя. Жизнь полна взлётов и падений.

 

  Ситуация сложилась не так, как мне бы хотелось, но я себя защищал. Я не делал ничего противозаконного, продолжу бороться и крутить педали. 

 

  Всё это дело разрослось как снежный ком. Конечно, оно серьёзное, но я не дисквалифицирован. С командой Arkea-Samsic наши пути разошлись. Счёт 0 – 0, не стало ни лучше, ни хуже. С ними я провёл три важных сезона, выиграл некоторые гонки, поэтому команда смогла попасть в Мировой тур.

 

  В следующем году Наиро Кинтана будет на телеэкранах, будет выступать на одной из всеми любимых гонок на международном уровне».    

 

  Несколько команд Мирового тура – Movistar, Astana Qazaqstan, Bahrain Victorious, EF Education-EasyPost, Intermarché-Wanty-Gobert сообщили, что не интересуются подписанием контракта с Наиро Кинтаной.

  

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana

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Комментарии

  • close2you
    Евгений Федоров остается в Ast ... (7)
    close2you-Фото
    Цитата: Astanaforever
    А майку чемпиона мира он будет одевать где нибудь на гонках? Не положено?
    Только на гонках до 23х лет, в которых он,скорее всего уже выступать не будет ))
  • uran
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    uran-Фото
    Если Ремко будет так же уезжать в горах как Лэнс от Пантани Бассо Ульриха то флаг ему в руки. А характер босса сейчас и не нужен, это раньше лидер строил команду под себя, сейчас команда строится под лидера.
  • Геродот
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    Геродот-Фото

    Это верно. Армстронг чувствует себя прекрасно. Гоняет на маунтинбайке, бегает, комментит в ютубе. Страву его гляньте, ему полтинник а форма отличная.



    Ремко ваш дутый пузырь. Еле одну Вуэльту взял и уже записан в "Армстронги"))

  • motte
    Евгений Федоров остается в Ast ... (7)
    motte-Фото
    Успехов и здоровья ему передавайте и Госпожа Удача пусть чаще улыбается ему.
  • дрокер
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    дрокер-Фото
    Ленс- Гранде. Точка. Ремко ещё не раскрылся полностью, потенциал огромный
  • SVS
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    SVS-Фото
    Совет - меньше неприязни, больше позитивного. А то прям жалко Вас, если честно...
  • Sezar
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    Sezar-Фото

    По характеру может быть и похоже. С точки зрения размера и уникальности таланта Ремко  будет покруче.

  • Гонщик
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    Не очень сравнение, ИМХО :-(. А в Ремко - верю. Всё у него получится.
    Ясное дело, Поги уже после второго сдулся, а Ремко и первого не взял. Ленс легенда. 

  • Astanaforever
    Евгений Федоров остается в Ast ... (7)
    Astanaforever-Фото
    А майку чемпиона мира он будет одевать где нибудь на гонках? Не положено?
  • RVL
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    RVL-Фото
    Лень с телефона эквилибрировать. По этому по пунктам.

    1. Босс сдался...придушили как клопа с позором на весь мир. Если бы не сдался, крутили бы его до последних даже не маек...

    2.учитесь считать. Тужился , ушел, и тужился... сколько раз он уходил?)) Задача для ...

    3. это факт, даже вы не против

    4. По моему упырь редкостный))

    ЗЫ. Сколько на грудь взяли?)

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