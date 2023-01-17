Наиро Кинтана говорит, что будет выступать в команде Мирового тура

Наиро Кинтана остаётся без контракта на конец ноября 2022 года, но уверяет, что нашёл команду

32-летний колумбийский велогонщик Наиро Кинтана (Nairo Quintana) утверждает, что собирается выступать в команде Мирового тура, но пока не называет, в какой именно.

Расторгув контракт с Arkea-Samsic после появления допинг-пробы, показавшей наличие трамадола, и лишившись результатов, показанных на Тур де Франс-2022, Наиро Кинтана вернулся в Колумбию.

Колумбийская континентальная команда Medellín EPM публично пригласила Наиро Кинтану выступать у них, но он не согласился на это предложение и в интервью на нескольких мероприятиях сказал, что будет выступать на уровне Мирового тура.

Наиро Кинтана: «Я собираюсь двигаться вперёд и продолжу выступать в Мировом туре. Я всегда старался продемонстрировать, что ни в чём не виноват, поэтому начал защищать себя. Жизнь полна взлётов и падений.

Ситуация сложилась не так, как мне бы хотелось, но я себя защищал. Я не делал ничего противозаконного, продолжу бороться и крутить педали.

Всё это дело разрослось как снежный ком. Конечно, оно серьёзное, но я не дисквалифицирован. С командой Arkea-Samsic наши пути разошлись. Счёт 0 – 0, не стало ни лучше, ни хуже. С ними я провёл три важных сезона, выиграл некоторые гонки, поэтому команда смогла попасть в Мировой тур.

В следующем году Наиро Кинтана будет на телеэкранах, будет выступать на одной из всеми любимых гонок на международном уровне».

Несколько команд Мирового тура – Movistar, Astana Qazaqstan, Bahrain Victorious, EF Education-EasyPost, Intermarché-Wanty-Gobert сообщили, что не интересуются подписанием контракта с Наиро Кинтаной.