Аннулирование результатов Наиро Кинтаны на Тур де Франс-2022 остаётся в силе после отклонения его апелляции

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Наиро Кинтаны об отмене дисквалификации с Тур де Франс-2022

Апелляция колумбийского гонщика Наиро Кинтаны по поводу его дисквалификации и аннулировании результатов на Тур де Франс-2022, где он занял 6-е место, была отклонена Спортивным арбитражным судом (CAS).

Дисквалификация остаётся в силе по итогам двух антидопинговых тестов Кинтаны, показавших наличие болеутоляющего вещества трамадола. В настоящее время трамадол запрещён UCI к использованию в гонках по причинам безопасности, но в 2024 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) собирается внести трамадол в список запрещённых препаратов.

В заявлении Спортивного арбитражного суда говорится: «После консультаций комиссия определила, что запрет Международного союза велосипедистов (UCI) на использование трамадола во время соревнований вызван медицинскими причинами, а не проблемой допинга, и, следовательно, находился в пределах полномочий и юрисдикции UCI. Кроме того, экспертная группа сочла достаточными научные данные, доказывающие, что пробы Наиро Кинтаны содержали как трамадол, так и два его метаболита. На этом основании комиссия пришла к выводу, что оспариваемое гонщиком решение должно оставаться в силе и отклонила апелляцию».

32-летний Наиро Кинтана стал первым гонщиком с положительным тестом на трамадол со времени введения UCI запрета на использование препарата в гонках, который действует с 2019 года. Пробы Кинтаны, показавшие наличие трамадола, были взяты у него во время Тур де Франс-2022 8 и 13 июля. Так как трамадол не включён в список запрещённых препаратов Всемирного антидопингового агентства, то аннулированы лишь результаты гонщика на Тур де Франс, но его не отстраняли от соревнований.

Из-за дисквалификации и аннулирования его результатов на Тур де Франс-2022 Наиро Кинтана не стал принимать участия в Вуэльте Испании-2022, а затем расторг контракт с командой Arkea-Samsic, который продлил незадолго до старта испанского Гранд-тура. В данный момент у Наиро Кинтаны нет контракта на 2023 год.