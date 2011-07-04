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Аннулирование результатов Наиро Кинтаны на Тур де Франс-2022 остаётся в силе после отклонения его апелляции

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Наиро Кинтаны об отмене дисквалификации с Тур де Франс-2022

 

 

  Апелляция колумбийского гонщика Наиро Кинтаны по поводу его дисквалификации и аннулировании результатов на Тур де Франс-2022, где он занял 6-е место, была отклонена Спортивным арбитражным судом (CAS).

 

Аннулирование результатов Наиро Кинтаны на Тур де Франс-2022 остаётся в силе после отклонения его апелляции

 

 Дисквалификация остаётся в силе по итогам двух антидопинговых тестов Кинтаны, показавших наличие болеутоляющего вещества трамадола. В настоящее время трамадол запрещён UCI к использованию в гонках по причинам безопасности, но в 2024 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) собирается внести трамадол в список запрещённых препаратов.

 

  В заявлении Спортивного арбитражного суда говорится: «После консультаций комиссия определила, что запрет Международного союза велосипедистов (UCI) на использование трамадола во время соревнований вызван медицинскими причинами, а не проблемой допинга, и, следовательно, находился в пределах полномочий и юрисдикции UCI. Кроме того, экспертная группа сочла достаточными научные данные, доказывающие, что пробы Наиро Кинтаны содержали как трамадол, так и два его метаболита. На этом основании комиссия пришла к выводу, что оспариваемое гонщиком решение должно оставаться в силе и отклонила апелляцию».

 

  32-летний Наиро Кинтана стал первым гонщиком с положительным тестом на трамадол со времени введения UCI запрета на использование препарата в гонках, который действует с 2019 года. Пробы Кинтаны, показавшие наличие трамадола, были взяты у него во  время Тур де Франс-2022 8 и 13 июля. Так как трамадол не включён в  список запрещённых препаратов Всемирного антидопингового агентства, то аннулированы лишь результаты гонщика на Тур де Франс, но его не отстраняли от соревнований.  

 

  Из-за дисквалификации и аннулирования его результатов на Тур де Франс-2022 Наиро Кинтана не стал принимать участия в Вуэльте Испании-2022, а затем расторг контракт с командой Arkea-Samsic, который продлил незадолго до старта испанского Гранд-тура. В данный момент у Наиро Кинтаны нет контракта на 2023 год.

 

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana трамадол

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  1. Имя: Борис

    Esperus2006

    Сегодня, 16:07 | Регистрация: 15.05.2022

    Сомневаюсь, что команду найдет при таких раскладах. Уже не такой топ, чтобы рисковать так

    1. RVL

      Сегодня, 16:41 | Регистрация: 30.08.2012

      легко найдет . горные этапчики он пощелкает еще

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 16:34 | Регистрация: 4.07.2011

    Так если сам президент Колумбии говорит, что кокс круче , чем нефть и углеводороды -:)

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Комментарии

  • RVL
    Аннулирование результатов Наир ... (3)
    RVL-Фото
    легко найдет . горные этапчики он пощелкает еще
  • motte
    Аннулирование результатов Наир ... (3)
    motte-Фото

    Так если сам президент Колумбии говорит, что кокс круче , чем нефть и углеводороды -:)

  • Esperus2006
    Аннулирование результатов Наир ... (3)
    Esperus2006-Фото
    Сомневаюсь, что команду найдет при таких раскладах. Уже не такой топ, чтобы рисковать так
  • Виктор Сироткин
    Джей Вайн переходит в велокома ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    повыигрывал немного и в поговозы ?

  • RVL
    Генеральный менеджер Education ... (3)
    RVL-Фото

    Тур можно выиграть не будучи самым сильным генералом.  шансы есть всегда. Нибали не даст соврать.

  • sixpack
    Генеральный менеджер Education ... (3)
    sixpack-Фото

    интересной борьбу за генерал делают гонщики. Карапазу это сделать не удастся

     

    а так Воутерс прав: в среднем в настоящее время ГТ скучноватый жанр. Карапазу удачи в новой команде

  • Shalam s Urala
    Генеральный менеджер Education ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    Воутерс стесняется прямо сказать очевидное - Тур Карапасу не взять никогда, генерал он скучный (т.к. от обороны и на удачу) и вообще мечтать это здорово, но сначала спросим тех, кто платит мечтателю. не за мечты платит

  • shoooster
    Сонни Кольбрелли завершает кар ... (2)
    shoooster-Фото
    Здоровья тебе, Сонни!
  • Sheridan
    Дэн Мартин: “Тадей Погачар вер ... (2)
    Sheridan-Фото
    В Астане, думаю, во всем бардак. Вся эта тряска с Premier Tech-ом будто уничтожила порядок и дисциплину всех сотрудников.
  • nightbuster33
    Дэн Мартин: “Тадей Погачар вер ... (2)
    nightbuster33-Фото

    В его словах скрывается истина,которой не хватает многим командам,в том числе и команде Астаны....Управляемость велоспорта! Да это начинается с самого начала занятий велоспортом  под опекой тренеров и только  у единиц выявляется свое виденье гонки для достижения высоких целей,а основная масса так и катаются в рамках указаний наставников не только в процессе тренировок,но и входе гонки через радио. Из них мало кто работает своей головой,каждую секунду ожидая в своих ушах дальнейших действий в гонке. ...30 часов еженедельных тренировок с соответствующей интенсивностью....Да, если бы Астана имела бы такой объем тренировок, мы бы никогда не видели бы спины их гонщиков в последних рядах почти во всех гонках. 

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