Результат Наиро Кинтана на Тур де Франс-2022 аннулирован из-за положительного теста на трамадол

Наиро Кинтана дисквалифицирован задним числом и лишён результатов Тур де Франс-2022 из-за использования запрещённого во время гонок болеутоляющего

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что колумбийский гонщик команды Arkea-Samsic Наиро Кинтана (Nairo Quintana) ретроспективно дисквалифицирован на Тур де Франс-2022, так как две его пробы крови, взятые 8 и 13 июля, показали наличие трамадола (tramadol) и двух его основных метаболитов.

Трамадол (болеутоляющее) не является допингом, но входит в число веществ, запрещённых к использованию во время соревнований. Согласно медицинскому регламенту UCI (UCI Medical Rules), использование трамадола запрещено из-за побочных эффектов вещества с целью защиты безопасности и здоровья гонщиков. Трамадол запрещён к использованию во время соревнования с 2019 года.

Следовательно, результат Наиро Кинтаны на Тур де Франс-2022 – 6-е место в общем зачёте, аннулируется.

Согласно правилам Наиро Кинтана может подать апелляцию и вернуть результаты Тур де Франс, если апелляция будет удовлетворена.

Так как трамадол запрещён к использованию только Международным союзом велосипедистов, а не Всемирным Антидопинговым Агентством (WADA), то использование этого вещества нарушает только медицинские правила UCI и не считается нарушением антидопинговых правил. Поэтому Наиро Кинтана может участвовать в велогонках и стартует на Вуэльте Испании-2022.