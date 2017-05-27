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Результат Наиро Кинтана на Тур де Франс-2022 аннулирован из-за положительного теста на трамадол

Наиро Кинтана дисквалифицирован задним числом и лишён результатов Тур де Франс-2022 из-за использования запрещённого во время гонок болеутоляющего 

Результат Наиро Кинтана на Тур де Франс-2022 аннулирован из-за положительного теста на трамадол

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что колумбийский гонщик команды Arkea-Samsic Наиро Кинтана (Nairo Quintana) ретроспективно дисквалифицирован на Тур де Франс-2022, так как две его пробы крови, взятые 8 и 13 июля, показали наличие трамадола (tramadol) и двух его основных метаболитов.

 

  Трамадол (болеутоляющее) не является допингом, но входит в число веществ, запрещённых к использованию во  время соревнований. Согласно медицинскому регламенту UCI (UCI Medical Rules), использование трамадола запрещено из-за побочных эффектов вещества с целью защиты безопасности и здоровья гонщиков. Трамадол запрещён к использованию во время соревнования с 2019 года.

 

Следовательно, результат  Наиро Кинтаны на Тур де Франс-2022 – 6-е место в общем зачёте, аннулируется.  

 

Согласно правилам Наиро Кинтана может подать апелляцию и вернуть результаты Тур де Франс, если апелляция будет удовлетворена.

 

  Так как трамадол запрещён к использованию только Международным союзом велосипедистов, а не Всемирным Антидопинговым Агентством (WADA), то использование этого вещества нарушает только медицинские правила UCI и не считается нарушением антидопинговых правил. Поэтому Наиро Кинтана может участвовать в  велогонках и стартует на Вуэльте Испании-2022.

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic Тур де Франс

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  1. M-07

    Сегодня, 17:39 | Регистрация: 27.05.2017

    Бред. Якобы борются с допингом и использованием разных препаратов ради здоровья спортсменов, но за их использование мы наказывают спортсменов. Прекращть это надо уже, пусть жрут, что хотят.

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Комментарии

  • M-07
    Результат Наиро Кинтана на Тур ... (1)
    M-07-Фото

    Бред. Якобы борются с допингом и использованием разных препаратов ради здоровья спортсменов, но за их использование мы наказывают спортсменов. Прекращть это надо уже, пусть жрут, что хотят.

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2022. Красная ... (12)
    BlAr-Фото

    Что-то не видать главного прогнозиста... С первыми двумя местами вопросов нет и быть не может - Фрум и Кинтана, а вот кто третий, Ланда, Нибали или Вальверде?

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2022. Альтимет ... (12)
    BlAr-Фото
    Ну это ещё более-менее... Спасибо!
  • Gorn9k
    Михал Квятковски продлил контр ... (6)
    Gorn9k-Фото

    Цитата: poshtet
    Квятковский - яркий пример того, как можно променять свое будущее очень выдающегося классика, на обычного грегари... По-моему - очень неправильный выбор...

     

  • s75
    Вуэльта Испании-2022. Альтимет ... (12)
    s75-Фото
    В Голландии два трехчасовых окна, потом в вс пятичасовое, после переезда вт-ср по 3,5 часа, дальше пока недоступно, но тенденция понятна.
  • oblivion
    Наиро Кинтана продлил контракт ... (3)
    oblivion-Фото
    Цитата: litxaa
    Найро на Туд Де Франс набрал для своей команды очков больше, чем вся его предыдущая команда (не будем показывать пальцем, все и так ее знают) вместе взятая, если я не ошибаюсь.angel
    Уже нет)
  • Александра
    Михал Квятковски продлил контр ... (6)
    Александра-Фото

    Держись, Квято!! Мало вас, бронтозавров,  осталось в пелотоне.

  • Александра
    Вуэльта Испании-2022. Красная ... (12)
    Александра-Фото

    Очень интересный состав! Ставлю на молодых.

  • Александра
    Том Дюмулин ставит точку в кар ... (11)
    Александра-Фото

    Что ж... Ожидаемо. Том очень эмоционально нестабильный гонщик, и, видимо, понимает, что время звезд 15 - 20 годов уходит бесповоротно. Наверное, он относится к тем гонщикам, которым неостаточно просто качественного процесса и фана от гонок,  если не можешь быть лучшим  - не катайся вообще. И кто мы такие, чтобы его осуждать?)
    У него были прекрасные разделки, прекрасные этапы, была прекрасная Джиро и прекрасная Олимпиада. Вот за это Тома и люблю и надеюсь, все у него дальше сложится, как надо.

  • poshtet
    Михал Квятковски продлил контр ... (6)
    poshtet-Фото

    Квятковский - яркий пример того, как можно променять свое будущее очень выдающегося классика, на обычного грегари... По-моему - очень неправильный выбор...

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