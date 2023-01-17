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Наиро Кинтана прокомментировал отклонение своей апелляции Спортивным арбитражным судом

Наиро Кинтана: «Горжусь, что за всю спортивную карьеру у меня никогда не было проблем с допингом»

 

 

  Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию 32-летнего колумбийского гонщика Наиро Кинтаны (Nairo Quintana) по поводу дисквалификации и лишения результатов на Тур де Франс-2022 (6-го места в генеральной классификации).

 

  Наиро Кинтане не грозит запрет на выступления в гонках, так как первый положительный тест на трамадол нарушает медицинские правила Международного союза велосипедистов (UCI), но не антидопинговые правила.

 

  Гонщик, допинг-тест которого показал наличие трамадола во время гонки, лишается результатов и дисквалифицируется, а отстранением от гонок на пять месяцев наказывается второе нарушение медицинских правил UCI. Запрещённым препаратом WADA трамадол станет с 2024 года.

 

Наиро Кинтана прокомментировал отклонение своей апелляции Спортивным арбитражным судом

 

 

В соцсетях Наиро Кинтана прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда.

 

  Наиро Кинтана: «Должен с печалью сказать, что, к сожалению,  вердикт не в мою пользу. Но с гордостью могу утверждать, что на протяжении спортивной карьеры, за которую прошёл более 300 допинг-контролей, а это примерно три допинг-контроля в месяц, у меня никогда не было проблем, связанных с допингом. У меня есть множество причин не принимать допинг, потому я не принимал и это вещество (трамадол).

 

  К сожалению, таков результат. Скоро я прокомментирую его и всю ситуацию, весь ход дела день за днём, что происходило, и как мы выстраивали свою защиту. Также расскажу, почему Спортивный арбитражный суд не принял это во внимание.

 

  Но, друзья, жизнь продолжается, буря должна закончиться. Мы смотрим вперёд. У меня прекрасная семья, страна, великолепные друзья, которые меня поддерживают. Огромное спасибо».  

 

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana трамадол

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Комментарии

  • Гонщик
    Аннулирование результатов Наир ... (6)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: s75
    Распугала эта история всех работодателей. Но что-то убедительное обещает рассказать в свою защиту.

    Он оспаривал в САС правомочность запрета UCI на использование трамадола во время соревнований. Думаете у него были шансы выиграть это дело?
    Что он может сказать в свою защиту? Там всё просто - если болен, лечись. Но за пределами гонки.
    Вот бы всем астматикам такое заявили... 

  • BlAr
    Крис Фрум о системе начисления ... (8)
    BlAr-Фото
    Хуан Аюсо тоже молодой, но он по крайней мере был на виду. На той же Вуэльте. Поставили бы этого молодого бельгийца на серьезные гонки и покажи он себя на них - вопросов бы к нему не было! Но тот факт, что у гонщиков есть возможность занимать сверхвысокие позиции в мировом рейтинге, по сути не участвуя в значимых стартах (ГТ, топ-классики, популярные недельные гонки) - это просто издевательство над здравым смыслом. И это должно быть исправлено.
  • Earl57
    Аннулирование результатов Наир ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: s75
    Распугала эта история всех работодателей. Но что-то убедительное обещает рассказать в свою защиту.

    Он оспаривал в САС правомочность запрета UCI на использование трамадола во время соревнований. Думаете у него были шансы выиграть это дело?

    Что он может сказать в свою защиту? Там всё просто - если болен, лечись. Но за пределами гонки.

  • s75
    Крис Фрум о системе начисления ... (8)
    s75-Фото

    Кристофер имеет один из самых солидных индивидуальных контрактов в мировом пелотоне, не говоря уже о доле в "общекомандном фонде з/п". За два года заработал 58 баллов UCI. С таким подходом к кадровым и финансовым вопросам вылет рано или поздно состоялся бы. По-человечески всё понятно, но для выживания в новой системе нужен приемлемый КПД от вкладываемых средств плюс встраивание в действующую систему начисления баллов, какой бы днищенской она не была. Яркий пример - тот самый Де Ли, которого в Лотто грамотно использовали и выполнили задачу-минимум.

    Сама система ротации между лигами - клубы опять преимущественно молчат, каждый сам по себе, давно пора развивать условный Velon и североамериканскую модель, где спокойно работают и никто никуда не вылетает.

  • s75
    Аннулирование результатов Наир ... (6)
    s75-Фото

    Распугала эта история всех работодателей. Но что-то убедительное обещает рассказать в свою защиту.

  • Astanaforever
    Джей Вайн переходит в велокома ... (3)
    Astanaforever-Фото
    А причем Лефевр?
  • Sezar
    Джей Вайн переходит в велокома ... (3)
    Sezar-Фото

    Эх, Лефевр прохлопал парня, отличный горный супергрегари+.

    За Тадея рад, то что надо для Тура.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (99)
    s75-Фото
    История несостоявшегося альянса имеет забавное продолжение, Repsol объявлен спонсором... норвежской континентальной команды Coop.
  • Shalam s Urala
    Генеральный менеджер Education ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    Нибали взял свой Тур абсолютно по делу. и показал это уже на 2-м этапе, где главные петухи вообще были "все ещё живы". и он не просто взял жёлтую уже с этого этапа, но выиграл ещё 4 этапа и навёз второму вагон и тележку

    не ведитесь на мифы

  • RVL
    Аннулирование результатов Наир ... (6)
    RVL-Фото
    легко найдет . горные этапчики он пощелкает еще

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
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