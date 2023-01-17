Наиро Кинтана прокомментировал отклонение своей апелляции Спортивным арбитражным судом

Наиро Кинтана: «Горжусь, что за всю спортивную карьеру у меня никогда не было проблем с допингом»

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию 32-летнего колумбийского гонщика Наиро Кинтаны (Nairo Quintana) по поводу дисквалификации и лишения результатов на Тур де Франс-2022 (6-го места в генеральной классификации).

Наиро Кинтане не грозит запрет на выступления в гонках, так как первый положительный тест на трамадол нарушает медицинские правила Международного союза велосипедистов (UCI), но не антидопинговые правила.

Гонщик, допинг-тест которого показал наличие трамадола во время гонки, лишается результатов и дисквалифицируется, а отстранением от гонок на пять месяцев наказывается второе нарушение медицинских правил UCI. Запрещённым препаратом WADA трамадол станет с 2024 года.

В соцсетях Наиро Кинтана прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда.

Наиро Кинтана: «Должен с печалью сказать, что, к сожалению, вердикт не в мою пользу. Но с гордостью могу утверждать, что на протяжении спортивной карьеры, за которую прошёл более 300 допинг-контролей, а это примерно три допинг-контроля в месяц, у меня никогда не было проблем, связанных с допингом. У меня есть множество причин не принимать допинг, потому я не принимал и это вещество (трамадол).

К сожалению, таков результат. Скоро я прокомментирую его и всю ситуацию, весь ход дела день за днём, что происходило, и как мы выстраивали свою защиту. Также расскажу, почему Спортивный арбитражный суд не принял это во внимание.

Но, друзья, жизнь продолжается, буря должна закончиться. Мы смотрим вперёд. У меня прекрасная семья, страна, великолепные друзья, которые меня поддерживают. Огромное спасибо».