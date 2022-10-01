Наиро Кинтана объявил об уходе из команды Arkea-Samsic

Наиро Кинтана уходит из команды Arkea-Samsic после трёх сезонов

Наиро Кинтана (Nairo Quintana) покидает французскую велокоманду Arkea-Samsic, несмотря на то, что в августе продлил контракт до 2025 года. 32-летний колумбийский гонщик объявил о своём решении в соцсетях, а через несколько часов команда Arkea-Samsic подтвердила, что отменяет продление контракта, а нынешний контракт гонщика завершается в конце 2022 года. За три года работы Наиро Кинтана принёс команде 11 побед, в том числе выиграл Тур Прованса в 2020 и 2022 годах, этап гонки Париж-Ницца-2020.

Наиро Кинтана был вынужден отказаться от участия в Вуэльте Испании-2022 после обвинений в использовании трамадола в прошлом году и ретроспективной дисквалификации с аннулированием результатов Тур де Франс-2021.

Колумбийский гонщик подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд(Court of Arbitration for Sport (CAS), и в данный момент его дело рассматривается.

Наиро Кинтана: «Я не остаюсь в команде Arkea-Samsic, как мы объявляли в августе. Давайте двигаться вперёд, потом обсудим, что ждёт меня в будущем. Хочу продолжать быть гонщиком, которым являюсь, делать, что могу в деле, для которого создан.

Хочу поблагодарить команду за эти три сезона, в которые мы выступали на многих гонках. Мы много побеждали, иногда проигрывали. Я смог предоставить в распоряжение великолепной команды весь свой опыт. Я сумел принести очки, необходимые команде для вхождения в Мировой тур, и выполнил свои обещания, которые давал, когда меня нанимали.

Из-за проблем со здоровьем я не буду выступать в заключительных гонках сезона, поэтому мой сезон 2022 года завершается сейчас.

Как вы знаете, я представил документы в свою защиту в Спортивный арбитражный суд, мы продолжаем работать с группой юристов. Я уверен в этом деле, потому что я честен. Я не делала ничего плохого, ничего противозаконного, поэтому хочу защищать себя. Мне хочется сообщить хорошие новости особенно моей стране, благодарю всех за поддержку».