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Наиро Кинтана объявил об уходе из команды Arkea-Samsic

Наиро Кинтана уходит из команды Arkea-Samsic после трёх сезонов

 

 

  Наиро Кинтана (Nairo Quintana) покидает французскую велокоманду Arkea-Samsic, несмотря на то, что в августе продлил контракт до 2025 года. 32-летний колумбийский гонщик объявил о своём решении в соцсетях, а через несколько часов команда Arkea-Samsic подтвердила, что отменяет продление контракта, а нынешний контракт гонщика завершается в конце 2022 года. За три года работы Наиро Кинтана принёс команде 11 побед, в том числе выиграл Тур Прованса в 2020 и 2022 годах, этап гонки Париж-Ницца-2020.

 

  Наиро Кинтана был вынужден отказаться от участия в Вуэльте Испании-2022 после обвинений в использовании трамадола в прошлом году и ретроспективной дисквалификации с аннулированием результатов Тур де Франс-2021.

 

  Колумбийский гонщик подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд(Court of Arbitration for Sport (CAS), и в данный момент его дело рассматривается.

Наиро Кинтана объявил об уходе из команды Arkea-Samsic

 

  Наиро Кинтана: «Я не остаюсь в команде Arkea-Samsic, как мы объявляли в августе. Давайте двигаться вперёд, потом обсудим, что ждёт меня в будущем. Хочу продолжать быть гонщиком, которым являюсь, делать, что могу в деле, для которого создан.

 

  Хочу поблагодарить команду за эти три сезона, в которые мы выступали на многих гонках. Мы много побеждали, иногда проигрывали. Я смог предоставить в распоряжение великолепной команды весь свой опыт. Я сумел принести очки, необходимые команде для вхождения в Мировой тур, и выполнил свои обещания, которые давал, когда меня нанимали.

 

  Из-за проблем со здоровьем я не буду выступать в заключительных гонках сезона, поэтому мой сезон 2022 года завершается сейчас.

 

  Как вы знаете, я представил документы в свою защиту в Спортивный арбитражный суд, мы продолжаем работать с  группой юристов. Я уверен в этом деле, потому что я честен. Я не делала ничего плохого, ничего противозаконного, поэтому хочу защищать себя. Мне хочется сообщить хорошие новости особенно моей стране, благодарю всех за поддержку».

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic

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Комментарии

  • Ukrohypocrite
    Giro dell'Emilia-2022. Резуль ... (1)
    Ukrohypocrite-Фото

    Что ж за гонка такая, где Мас уезжает от Погги, а Поццовиво становится третьимrtfm

  • s75
    Эусебио Унсуэ о перспективах к ... (2)
    s75-Фото

    Интересно, найдется ли в Мовистаре место для Наиро и рассматривает ли он сам свою бывшую команду как вариант для продолжения карьеры?

  • Astanaforever
    Эусебио Унсуэ о перспективах к ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Дайте Винокурову тоже калькулятор. А то слишком довольная улыбка на его лице.
  • s75
    Тур Хорватии-2022. Этап 4 (1)
    s75-Фото

    Друг и коллега Берналя по тренировкам показывает на этой недельной гонке доселе невиданные результаты.

  • Astanaforever
    Джон Леланг уходит с поста ген ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ухайдокал команду и сваливает по тихаря. Хитрый, старый.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (81)
    s75-Фото
    Ну вот, теперь про итальянца уже всё опровергли, ждём очередную бомбу. "Что происходит и кому это выгодно?". И еще позитивная новость - похоже, Геррейро выбрал Мовистар.
  • Lucky
    Марк Сержант прокомментировал ... (2)
    Lucky-Фото
    Цитата: shain
    Аксель Меркс, сын Эдди Меркса?
    Да
  • shain
    Марк Сержант прокомментировал ... (2)
    shain-Фото

    Аксель Меркс, сын Эдди Меркса?

  • velodoctor
    INEOS Grenadiers меняет спорти ... (4)
    velodoctor-Фото

    Какие-то перемены напрашивались, на грандтурах инеос смотрелись блекло как команда, индивидуально  Карапас, Томас и Пидкок хорошо. Как Сиваков укатывал Карапаса на Джиро, это было очень нелепо, все приписывают заслуги Камме, но немец лишь вбил последний гвоздь. Я очень рад, что Ричард уходит, он давно заслужил нормальную поддержку, думаю, он все еще может быть человеком уровня подиума тура 1-2 сезона. 

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (81)
    Earl57-Фото

    На Вуэльте он спортдиром у квиков был, не?
    Хэммонда по весне Эллингворт очень хвалил. Он с молодыми парнями работает на гонках.

    Через пару лет будет видно, кто приобрел и кто потерял...

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