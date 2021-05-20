Тадей Погачар: “Проигрыш на Тур де Франс даёт решимость вернуться и снова победить”

Тадей Погачар о соперниках, команде, итогах сезона и настрое на будущее

Второе место на Тур де Франс-2022 после двух подряд побед не мешает Тадею Погачару (Tadej Pogačar) считать прошедший сезон успешным. 24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates остался первым в индивидуальном Мировом рейтинге UCI, одержал за сезон 16 побед, в том числе второй год подряд выиграл классику - Монумент Ломбардию, а также три этапа Тур де Франс.

Photo Credits (с) UAE Team Emirates

В ноябре Тадей Погачар вместе со своей спутницей жизни Уршкой Жигарт (Urška Žigart) поехал в Колумбию, где принял участие в 4-м выпуске Гран-фондо “Giro di Rigo”, организованном Ригоберто Ураном. Погачар проехал гонку с 4000 велолюбителей, после мероприятия пересел с железного коня на настоящего, а затем даже станцевал “jaropo”, традиционный колумбийский танец.

Photo @tadejpogacar

Впереди Тадея Погачара ждёт новый сезон с новыми товарищами по команде UAE Team Emirates – Адамом Йейтсом, Тимом Велленсом, Джеем Вайном, Феликсом Гросшартнером и новыми целями. Об итогах прошлого сезона и настрое на 2023 год Тадей Погачар рассказал в интервью Cyclingnews.

Тадей Погачар: «Я всё ещё тот человек, каким был всегда. Во многом жизнь поменялась, но в то же время изменения не существенные. Я так же люблю ездить на велосипеде, тренироваться или выступать в гонках. Наверное, я не отрываюсь от действительности, потому что так меня воспитали родители. Мой отец может быть довольно упрямым, но в том, что касается жизни в целом, он всегда очень спокоен. Думаю, я в него.

Если честно, у меня не возникает необходимости обращаться к спортивному психологу или что-то подобное. Я просто стараюсь наслаждаться каждым моментом жизни, не задумываясь о том, являюсь ли я звездой велоспорта или кем-то подобным. Я делаю то, что делал всю свою карьеру и менять это не хочу.

У меня был потрясающий сезон, очень насыщенный событиями. Второе место на Тур де Франс не принимаю как поражение. Я всё-таки выиграл там три этапа и белую майку лучшего молодого гонщика. Если называть это поражением, то это лучший из вариантов проиграть гонку. Можно проиграть Тур, даже не финишировав на открывающем этапе. А я был впереди почти на каждом, и это не так далеко от победы.

Не думаю, что нам необходимо что-то кардинально менять. У меня был один плохой день. Этот опыт полезен, эта неудача послужит в будущем нам на пользу. В следующем году мы вернёмся на Тур более сильными психологически, более голодными и увидим, что получится. Мы выложимся на 100% и попробуем выиграть. Только надеюсь, что не столкнёмся с такой же неудачей и теми же проблемами.

Photo Credits (с) UAE Team Emirates

Причины (прим. VeloLIVE – ошибки на 11-м этапе Тур де Франс-2022), сейчас не так важны. Перед тем днём и после того дня я был в порядке, и так же хорошо выступал на других гонках. Ни о чём не жалею.

Может, я ошибся, но в горячке момента делал, что мог, борясь с двумя сильнейшими соперниками из одной команды.

Я пытался удержать небольшую группу сильнейших вместе, но в тот день Jumbo-Visma ехали очень сильно и с одной целью – сломать меня. Один раз им это удалось. Конечно, в тот день радоваться было нечему, мне до сих пор больно, но наблюдать за этим по телевизору, наверное, было очень интересно.

Просто у меня такой способ ведения гонки, часто полагаюсь на интуицию. Иногда срабатывает, иногда нет. Но я не собираюсь меняться. Я всегда буду выступать с полной отдачей.

В 2023 году у нас будет несколько великолепных новых товарищей по команде. UAE Team Emirates с каждым годом становится сильнее. С удовольствием предвкушаю встречу с новыми ребятами, жду совместных тренировок, гонок в начале сезона, и нашего продвижения к общим целям. С восторгом жду следующего сезона.

Хуан (Аюсо) великолепно выступил на Вуэльте, показал свою силу, готовность побеждать даже в 20 лет. Думаю, он будет очень ценным гонщиком команды. В будущем он может выиграть Гранд-тур, так что у нас есть варианты, а это хорошо. Он не соперник, а товарищ по команде.

Хорошо, что у нас в спорте есть молодое поколение. Мы уже великолепно боролись, и впереди ещё больше сражений на Гранд-турах и других крупных гонках. Это великолепно для велоспорта. Хотел бы сидеть на диване и смотреть такую борьбу по телевизору, но я должен бороться за победы по другую сторону экрана.

Я никогда не сравнивал себя с Мерксом, так что, был готов, что однажды финиширую вторым, даже на Туре. Поражения в велоспорте часто случаются. Это часть спорта, они делают победу особенной. И они ещё сильнее мотивируют меня на следующий сезон. Я ещё сильнее хочу бороться и дать отпор.

Мы совсем недавно закончили сезон 2022 года, но в велоспорте сейчас всё так быстро двигается, что уже думаю о 2023. Когда проигрываешь, хочешь исправить и вернуться ещё сильнее. Поражение на Тур де Франс даёт мне решимость вернуться и выиграть снова на следующий год».

Тадей Погачар о Ремко Эвенепуле

В этом сезоне Тадей Погачар и Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl) встречались на Тиррено-Адриатико, где Погачар одержал победу, а Эвенепул занял 11-е место в общем зачёте, на Флеш Валлонь Тадей Погачар финишировал 12-м, а Эвенепул – 43-м, на Классике Сан-Себастьяна Ремко Эвенепул выиграл, а Тадей Погачар сошёл с гонки. Но Тадей Погачар уже предвкушает серьёзную борьбу с бельгийским гонщиком:

«Ремко Эвенепул очень хороший велогонщик, полагаю, у него унаследованные данные. Он очень аэродинамичен на велосипеде, у него хорошее соотношение ватт на килограмм, к тому же он очень силён и физически, и психологически. Его тяжело победить. Когда в этом сезоне мы боролись друг с другом, в однодневных гонках он был лучше меня, а я выиграл Тиррено-Адриатико.

Я ставил целью Тур, а он нацелился на Вуэльту и выиграл. Не знаю, столкнёмся ли мы с ним в 2023 году, но, наверное, впереди у нас несколько лет, чтобы узнать его настоящие лимиты и способности. Он уже очень силён, это очевидно, и, возможно, сильнее меня».