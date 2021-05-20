VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тадей Погачар: “Проигрыш на Тур де Франс даёт решимость вернуться и снова победить”

Тадей Погачар о соперниках, команде, итогах сезона и настрое на будущее

 

  Второе место на Тур де Франс-2022 после двух подряд побед не мешает Тадею Погачару (Tadej Pogačar) считать прошедший сезон успешным. 24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates остался первым в индивидуальном Мировом рейтинге UCI, одержал за сезон 16 побед, в том числе второй год подряд выиграл классику - Монумент Ломбардию, а также три этапа Тур де Франс.

 

Тадей Погачар: “Проигрыш на Тур де Франс даёт решимость вернуться и снова победить”

 Photo Credits (с) UAE Team Emirates

 

  В ноябре Тадей Погачар вместе со своей спутницей жизни Уршкой Жигарт (Urška Žigart) поехал в Колумбию, где принял участие в 4-м выпуске Гран-фондо “Giro di Rigo”, организованном Ригоберто Ураном. Погачар проехал гонку с 4000 велолюбителей, после мероприятия пересел с железного коня на настоящего, а затем даже станцевал “jaropo”, традиционный колумбийский танец.

 

Тадей Погачар: “Проигрыш на Тур де Франс даёт решимость вернуться и снова победить”

Photo @tadejpogacar

 

 

  Впереди Тадея Погачара ждёт новый сезон с  новыми товарищами по команде UAE Team Emirates – Адамом Йейтсом, Тимом Велленсом, Джеем Вайном, Феликсом Гросшартнером и новыми целями. Об итогах прошлого сезона и настрое на 2023 год Тадей Погачар рассказал в интервью Cyclingnews.

 

 

  Тадей Погачар: «Я всё ещё тот человек, каким был всегда. Во многом жизнь поменялась, но в то же время изменения не существенные. Я так же люблю ездить на велосипеде, тренироваться или выступать в гонках. Наверное, я не отрываюсь от действительности, потому что так меня воспитали родители. Мой отец может быть довольно упрямым, но в том, что касается жизни в целом, он всегда очень спокоен. Думаю, я в него.

 

  Если честно, у меня не возникает необходимости обращаться к спортивному психологу или что-то подобное. Я просто стараюсь наслаждаться каждым моментом жизни, не задумываясь  о том, являюсь ли я звездой велоспорта или кем-то подобным. Я делаю то, что делал всю свою карьеру и менять это не хочу.

 

  У меня был потрясающий сезон, очень насыщенный событиями. Второе место на Тур де Франс не принимаю как поражение. Я всё-таки выиграл там три этапа и белую майку лучшего молодого гонщика. Если называть это поражением, то  это лучший из вариантов проиграть гонку. Можно проиграть Тур, даже не финишировав на открывающем этапе. А я был впереди почти на каждом, и это не так далеко от победы.

 

  Не думаю, что нам необходимо что-то кардинально менять. У меня был один плохой день. Этот опыт полезен, эта неудача послужит в будущем нам на пользу. В следующем году мы вернёмся на Тур более сильными психологически, более голодными и увидим, что получится. Мы выложимся на 100% и попробуем выиграть. Только надеюсь, что не столкнёмся с такой же неудачей и теми же проблемами.

 

Тадей Погачар: “Проигрыш на Тур де Франс даёт решимость вернуться и снова победить”

 Photo Credits (с) UAE Team Emirates

 

  Причины (прим. VeloLIVE – ошибки на 11-м этапе Тур де Франс-2022),  сейчас не так важны. Перед тем днём и после того дня я был в порядке, и так же хорошо выступал на других гонках. Ни о чём не жалею.

 

  Может, я ошибся, но в горячке момента делал, что мог, борясь с двумя сильнейшими соперниками из одной команды.

 

  Я пытался удержать небольшую группу сильнейших вместе, но в тот день Jumbo-Visma ехали очень сильно и с одной целью – сломать меня. Один раз им это удалось. Конечно, в тот день радоваться было нечему, мне до сих пор больно, но наблюдать за этим по телевизору, наверное, было очень интересно.

 

  Просто у меня такой способ ведения гонки, часто полагаюсь на интуицию. Иногда срабатывает, иногда нет. Но я не собираюсь меняться. Я всегда буду выступать с полной отдачей.

 

  В 2023 году у нас будет несколько великолепных новых товарищей по команде. UAE Team Emirates с каждым годом становится сильнее. С удовольствием предвкушаю встречу с новыми ребятами, жду совместных тренировок, гонок в начале сезона, и нашего продвижения к общим целям. С восторгом жду следующего сезона.

 

  Хуан (Аюсо) великолепно выступил на Вуэльте, показал свою силу, готовность побеждать даже в 20 лет. Думаю, он будет очень ценным гонщиком команды. В будущем он может выиграть Гранд-тур, так что у нас есть варианты, а это хорошо. Он не соперник, а товарищ по команде.

Хорошо, что у нас в спорте есть молодое поколение. Мы уже великолепно боролись, и впереди ещё больше сражений на Гранд-турах и других крупных гонках. Это великолепно для велоспорта. Хотел бы сидеть на диване и смотреть такую борьбу по телевизору, но я должен бороться за победы по другую сторону экрана.

 

  Я никогда не сравнивал себя с Мерксом, так что, был готов, что однажды финиширую вторым, даже на Туре. Поражения в велоспорте часто случаются. Это часть спорта, они делают победу особенной. И они ещё сильнее мотивируют меня на следующий сезон. Я ещё сильнее хочу бороться и дать отпор.

 

  Мы совсем недавно закончили сезон 2022 года, но в велоспорте сейчас всё так быстро двигается, что уже думаю о 2023. Когда проигрываешь, хочешь исправить и вернуться ещё сильнее. Поражение на Тур де Франс даёт мне решимость вернуться и выиграть снова на следующий год».

 

 

Тадей Погачар о Ремко Эвенепуле

 

 

  В этом сезоне Тадей Погачар и Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl) встречались на Тиррено-Адриатико, где Погачар одержал победу, а Эвенепул занял 11-е место в общем зачёте, на Флеш Валлонь Тадей Погачар финишировал 12-м, а Эвенепул – 43-м, на Классике Сан-Себастьяна Ремко Эвенепул выиграл, а Тадей Погачар сошёл с гонки. Но Тадей Погачар уже предвкушает серьёзную борьбу с бельгийским гонщиком:

 

  «Ремко Эвенепул очень хороший велогонщик, полагаю, у него унаследованные данные. Он очень аэродинамичен на велосипеде, у него хорошее соотношение ватт на килограмм, к тому же он очень силён и физически, и психологически. Его тяжело победить. Когда в этом сезоне мы боролись друг с другом, в однодневных гонках он был лучше меня, а я выиграл Тиррено-Адриатико.

 

  Я ставил целью Тур, а он нацелился на Вуэльту и выиграл. Не знаю, столкнёмся ли мы с ним в 2023 году, но, наверное, впереди у нас несколько лет, чтобы узнать его настоящие лимиты и способности. Он уже очень силён, это очевидно, и, возможно, сильнее меня».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс-2023

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 02:41 | Регистрация: 20.05.2021

    Теперь, следует дождаться откровений других претендентов на самые высокие места на пьедестале в гонках следующего сезона,чтобы высказать мнение о каждом из них Не забывая,что только совместное их участие в каждой гонке могут определить истинных виновников торжества.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • nightbuster33
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    nightbuster33-Фото

    Измена письменности, в связи с переходом на латинницу,не значит измена названия государства. Перед ВОВ,в Казахстане уже использовалась латинница.Лица,рожденные в Казахстане до ВОВ,возможно сохранили свидетельства о рождении,написанные на казахском языке с использыванием латинницы.Пока Казахстан входит в число 12 государств с частичным использованем латинницы.После полного использывния присоединится к числу 131 государств,где латинница используется во всех сферах.

  • nightbuster33
    Тадей Погачар: “Проигрыш на Ту ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Теперь, следует дождаться откровений других претендентов на самые высокие места на пьедестале в гонках следующего сезона,чтобы высказать мнение о каждом из них Не забывая,что только совместное их участие в каждой гонке могут определить истинных виновников торжества.

  • Серафим
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    Серафим-Фото
    Судя по несчастной Астане, которую переименовали в шестой раз, сам Казахстан еще не раз переименуют.
  • Ернат
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    Ернат-Фото

    ну хоть какая то новость и то хлеб, а так рад что подписывают доморощеных гоньщиков 

  • дрокер
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    дрокер-Фото
    C Глебом Сырицей есть контракт, кто в курсе?
  • sashaney
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    sashaney-Фото
    Это с чем то связно? Смотрю в ООН, Госдеп - везде Kaz.
  • Astanaforever
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Просто в казахской транскрипции .Государство тоже переименовали в Qazaqstan.
  • sashaney
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    sashaney-Фото

    А почему изменили привычное Kaz на Qaz? Пропустил этот момент.

  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул в Испании го ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Это лучше, чем когда девушки ошибаются с дверью, в которую стучат) 

  • MVDP
    Матье ван дер Пул в Испании го ... (3)
    MVDP-Фото
    Натуральный блондин, на всю страну такой один.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 ноября

Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck)

Filippo Fiorelli (Bardiani - CSF - Faizane)

Louis Blouwe (Bingoal Pauwels Sauces WB)

20 ноября

Ivan Garcia Cortina (Movistar Team)

Mark Christian (Eolo - Kometa Cycling Team)

Eddy Fine (Cofidis)

Abner Umba Lopez (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2022 (51)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)