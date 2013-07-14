Тадей Погачар примет участие в велокроссе на Кубке Словении

Тадей Погачар в межсезонье вернулся к велокроссу

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар в межсезонье решил снова попробовать ногу в велокроссе, дисциплине, в которой в 2018 году становился чемпионом Словении.

В воскресенье, 26 декабря, 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates примет участие в Кубке Словении по велокроссу, который пройдёт в Любляне. Во время последнего визита в штаб-квартиру компании “Colnago”, как сообщает Sporza, Тадей Погачар попросил сделать для него велосипед для велокросса.

В Кубке Словении вместе с Погачаром примет участие Лука Мезгец, выступающий в велокоманде Bike-Exchange, который становился чемпионом Словении в велокроссе в 2017 году.

В этот же день Ваут ван Арт, Матье ван дер Пул и Том Пидкок, которые будут бороться за результаты на этапе Кубка мира по велокроссу в Дендермонде, Тадей Погачар поедет этап Кубка Словении для поддержки велоклуба Rog (Kolesarsko društvo Rog), которому он помогает создать молодёжную любительскую команду, а также помочь созданию велоцентра.