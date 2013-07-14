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Тадей Погачар примет участие в велокроссе на Кубке Словении

Тадей Погачар в межсезонье вернулся к велокроссу

 

Тадей Погачар примет участие в велокроссе на Кубке Словении

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар в межсезонье решил снова попробовать ногу в велокроссе, дисциплине, в которой в 2018 году становился чемпионом Словении.

  В воскресенье, 26 декабря, 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates примет участие в Кубке Словении по велокроссу, который пройдёт в Любляне. Во время последнего визита в штаб-квартиру компании “Colnago”, как сообщает Sporza, Тадей Погачар попросил сделать для него велосипед для велокросса.

 

  В Кубке Словении вместе с Погачаром примет участие Лука Мезгец, выступающий в велокоманде Bike-Exchange, который становился чемпионом Словении в велокроссе в 2017 году.

 

  В этот же день Ваут ван Арт, Матье ван дер Пул и Том Пидкок, которые будут бороться за результаты на этапе Кубка мира по велокроссу в Дендермонде, Тадей Погачар поедет этап Кубка Словении для поддержки велоклуба Rog (Kolesarsko društvo Rog), которому он помогает создать молодёжную любительскую команду, а также помочь созданию велоцентра.

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates велокросс

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  1. Имя: Alex

    Ktulhu

    Сегодня, 08:37 | Регистрация: 14.07.2013

    А где можно посмотреть этап в Дендермонде?

    1. Имя: Александр

      Саныч

      Сегодня, 10:50 | Регистрация: 29.05.2015

      Евроспорт транслирует мужскую и женскую гонку.

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Комментарии

  • Саныч
    Тадей Погачар примет участие в ... (2)
    Саныч-Фото
    Евроспорт транслирует мужскую и женскую гонку.
  • Ktulhu
    Тадей Погачар примет участие в ... (2)
    Ktulhu-Фото
    А где можно посмотреть этап в Дендермонде?
  • Ice
    Филиппо Ганна о жёлтой майке, ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    Мне кажется, пиппо должен быть реалистом и на счёт классик))

    Лавры Спартака многим раздельщикам покоя не дают. Он же смог, и подготовку особо не менял. И в желтом великолепно смотрелся, хоть узнали, как она на атлете сидит, а не на сухостое)

  • patar
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (15)
    patar-Фото
    не понял, откуда такие выводы?
  • Ернат
    Велокоманда Qhubeka-NextHash н ... (8)
    Ернат-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Ернат
    Не в эту ли команду ушла наша Мадам с Астаны???


    Яна Зель 
    Они ее не подпустили на дух. Так и сказали, что лучше мы лишимся лицензии World tour, чем она будет с нами в нем. Так и было. Зуб даю.)))

     

    ясно

  • RVL
    Филиппо Ганна о жёлтой майке, ... (4)
    RVL-Фото

    Мне кажется, пиппо должен быть реалистом и на счёт классик))

  • motte
    Эган Берналь: «Победе на Тур д ... (4)
    motte-Фото

    Пятикратный победитель Тур де Франс Мигель Индурайн сказал, что вторая победа Тадея Погачара в гонке на высшем уровне в велоспорте делает словенца лучшим игроком на ближайшие годы в июле.

     

    «Победа в одном туре может считаться неожиданностью, - сказал Индурайн El Mundo Deportivo , - но выигрыш двух делает его ориентиром». 

  • velodoctor
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (15)
    velodoctor-Фото
    Да с трудом верится в его возвращение на уровень победителя гт, возможно эти заявление для того чтоб спонсоров потешить на новом месте, создать шумихи. Поколения меняются слишком быстро.
  • nightbuster33
    Эган Берналь: «Победе на Тур д ... (4)
    nightbuster33-Фото

    "Непобедимых соперников нет",но все-таки надеется на плохой день у соперника.Он уверен,что такое с ним не случится. Случайно было,что он выиграл в свое время Тур,а потом пошли случайности,то спину потянул,то одна нога стала короче другой.Таких случайностей у двух лидеров, я что-то за последние два года не заметил(кроме падений).Когда есть такие помощники,каждый из которых может стать лидером,случайностей не бывает или почти не бывает.Как говорят:"Не уверен-не обгоняй".В этом отношении мне более приятен другой латинос,который выиграл Олимпийские Игры. Мужик ничего не сказал, он просто победил. Но когда после Джиро и Тура многие опечалены своим выступлением, на Джиро побеждают только самые упертые,которые исключают всякую случайность, наподобие Роглика и почему-то Эган думает,что он один из них.

  • Astanaforever
    Филиппо Ганна о жёлтой майке, ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Противоречивое интервью. Мечтаю о майке, даже и не думаю о майке, поношу майку подольше, но пока рано ее носить, придётся бороться, но сперва с лидерами за состав, буду бороться чтобы установить часовой рекорд, но не в горах, установлю его на уровне моря. .... Бла, бла, бла... Он сам уже не знает чего он хочет? Короче хочет он на трамвае покататься...

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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