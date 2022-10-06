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Тадей Погачар – победитель классики “Tre Valli Varesine”-2022

Тадей Погачар выиграл «Tre Valli Varesine»-2022 в спринте из группы

 

 

  На  классике “Tre Valli Varesine”-2022 Тадей Погачар одержал 15-ю победу в сезоне, выиграв спринт из группы. 196-километровая классика с 25 подъёмами просеяла пелотон, и на финальном восхождении в подъём Монтелло впереди остались 25 гонщиков.

   Энрику Масу (Movistar) не удалось повторить успех “Джиро делл’Эмилия”, его атаку за 8 км до финиша, а затем за 1100 метров нейтрализовали, как не удалась и атака Винченцо Нибали (Astana Qazaqatan) за 4 км до финиша. Группа разыграла спринт, в котором 24-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates опередил колумбийского гонщика команды Bora-hansgrohe Серхио Игиту и ветерана пелотона, испанского гонщика команды Movistar Алехандро Вальверде.

Тадей Погачар – победитель классики “Tre Valli Varesine”-2022

 Тадей Погачар – победитель классики “Tre Valli Varesine”-2022

 Photo © UAE Team Emirates

 

  Тадей Погачар: «Я очень счастлив, что выиграл. Ехали запредельно быстро, команда отлично сработала, удержав всех в группе в финале. Особенно исключительно отработал Диего Улисси. Для меня спринт был самым выгодным итогом, и всё прошло идеально. Хорошее выступление перед “Ломбардией”, где будет намного труднее, чем вы прошлом году, но мы, как всегда, сделаем всё, что в наших силах».

 

Тадей Погачар – победитель классики “Tre Valli Varesine”-2022

 Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Серхио Игита: «Подумал, что сегодня должен добиться хорошего результата. Хотя многие гонщики пелотона в конце сезона устали, важно, что я всё ещё мотивирован. И вся команда настроена так же, как я. На итальянских гонках у нас пока не было отличных результатов, поэтому сегодня мы очень хотели это исправить.

 

  Мне надо было начинать спринт издалека, потому что в предыдущие годы на этой гонке я начинал слишком поздно. Мы с Алексом (Власовым) отлично сработались вместе, на финальном километре он вывез меня на хорошую позицию. У меня отлично шла нога, думаю, в целом я провёл хороший спринт. Мы довольны подиумом, особенно я рад делить подиум с такими выдающимися гонщиками».

 

  Энрико Гаспаротто, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы взяли второе место, это сильное выступление. Должен сказать, что в команде отличный настрой, ребята мотивированы помогать друг другу. Алекс был впереди, что хороший знак перед Ломбардией. UAE Emirates и Movistar контролировали гонку, было ясно, что отрыв догонят вовремя.

  Всё решалось на двух финальных кругах с крутым подъёмом, которые Серхио и Алекс отлично преодолели. Они помогали друг другу. Алекс вывез Серхио на финальных 500 метрах. Приятно видеть, что команда снова хорошо выступает и полностью сконцентрирована на гонках, особенно на предстоящей Ломбардии».

 

Tre Valli Varesine-2022. Результаты

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Tre Valli Varesine

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Комментарии

  • velodoctor
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    velodoctor-Фото
    Широкий руль не арэродинамичен, он удобен только когда есть технические участки с рулежкой активной, если как вы сказали, то на скорости свыше 35 он будет замедлять. На гонках до этого резину ставили за 40мм, если будет как на СБ, то смысл в такой резине, если на более узкой быстрее. По мне гравий должен быть крупный (в меру), а не как на сб и обязательно технические участки, лайтовые трейлы там. Иначе это будет гонка ради гонки, а велосипед не покажет себя.
  • MVDP
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    MVDP-Фото
    Если гравийка, как на Страде Бьянке, да еще и треть асфальта, то однозначно будет преимущество перед МТБ. С более широким рулем камни и ямки даже на обычной дороге проще обруливать, так что очень технических участков не требуется.
  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    VeloVelo-Фото
    У вас муха на руле ;)
  • velodoctor
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    velodoctor-Фото

    Были открытые гонки гравийные, где вне зачета гонщик на МТБ побеждал. Хочется увидеть гравийную дистанцию, где именно гравийный велоипед получит преимущество, в первую очередь покрытие какое. Но мне кажется, всеравно искусственно UCI загонит в рамки  гонщиков, будут или уже есть требования по геометрии рамы и ширине покрышек и не важно как было бы быстрее. У гравийников делают шире руль не просто так, значит должны быть очень технические участки грунтовые/лесные или в чём смысл?  

  • дрокер
    Tre Valli Varesine-2022. Резул ... (5)
    дрокер-Фото
    Цитата: дрокер
    Смотрел по итальянскому Раи, у них был прямой эфир с Кристофом Прюдомом, уровень! Погги, Божьи ноги к Ломбардии готов
    . Саня тоже готов, четко на Игиту сработал
  • Ice
    Binche - Chimay - Binche / Mem ... (2)
    Ice-Фото

    Лапорт прогрессирует конечно внушительно. Интересно в следующем сезоне за ним посмотреть. 

  • Ice
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    Ice-Фото

    Цитата: velodoctor
    Я вас не понял какие понятия? Люди выше я уверен еще не видели гравийных гонок, говорят что кроссовые гонки лучше проводить за Уралом, но кроссовые то гонки как раз не требуют гравия, гор, там нужен лишь небольшой круг с перепадом, зеленкой и грязью. Для начала надо посмотреть, а потом уже говорить, что не так. Самые сильные так или иначе на шоссе гонщики, супер трэйлов же там не будет, поэтому кто должен побеждать в принципе понятно. Я видел одну гравийную гонку в сша, там были всякие ветераны велоспорта, ЧМ это все же про сильнейших. Я очень жду, больше чем Ломбардию.
    ага, кроме вас никто гравийных гонок не видел)))

  • drevgen
    Binche - Chimay - Binche / Mem ... (2)
    drevgen-Фото

    Да, это последняя гонка Ф. Жильбера

  • velodoctor
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется спереди будут 2 звезды ставить в отличии от кросса.

  • uran
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    uran-Фото
    Сарказм, сарказм, сарказм...

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2 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4767
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4565
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3088
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2231
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