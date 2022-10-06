 Тадей Погачар – победитель классики “Tre Valli Varesine”-2022

Тадей Погачар выиграл «Tre Valli Varesine»-2022 в спринте из группы

На классике “Tre Valli Varesine”-2022 Тадей Погачар одержал 15-ю победу в сезоне, выиграв спринт из группы. 196-километровая классика с 25 подъёмами просеяла пелотон, и на финальном восхождении в подъём Монтелло впереди остались 25 гонщиков.

Энрику Масу (Movistar) не удалось повторить успех “Джиро делл’Эмилия”, его атаку за 8 км до финиша, а затем за 1100 метров нейтрализовали, как не удалась и атака Винченцо Нибали (Astana Qazaqatan) за 4 км до финиша. Группа разыграла спринт, в котором 24-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates опередил колумбийского гонщика команды Bora-hansgrohe Серхио Игиту и ветерана пелотона, испанского гонщика команды Movistar Алехандро Вальверде.

Photo © UAE Team Emirates

Тадей Погачар: «Я очень счастлив, что выиграл. Ехали запредельно быстро, команда отлично сработала, удержав всех в группе в финале. Особенно исключительно отработал Диего Улисси. Для меня спринт был самым выгодным итогом, и всё прошло идеально. Хорошее выступление перед “Ломбардией”, где будет намного труднее, чем вы прошлом году, но мы, как всегда, сделаем всё, что в наших силах».

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Серхио Игита: «Подумал, что сегодня должен добиться хорошего результата. Хотя многие гонщики пелотона в конце сезона устали, важно, что я всё ещё мотивирован. И вся команда настроена так же, как я. На итальянских гонках у нас пока не было отличных результатов, поэтому сегодня мы очень хотели это исправить.

Мне надо было начинать спринт издалека, потому что в предыдущие годы на этой гонке я начинал слишком поздно. Мы с Алексом (Власовым) отлично сработались вместе, на финальном километре он вывез меня на хорошую позицию. У меня отлично шла нога, думаю, в целом я провёл хороший спринт. Мы довольны подиумом, особенно я рад делить подиум с такими выдающимися гонщиками».

Энрико Гаспаротто, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы взяли второе место, это сильное выступление. Должен сказать, что в команде отличный настрой, ребята мотивированы помогать друг другу. Алекс был впереди, что хороший знак перед Ломбардией. UAE Emirates и Movistar контролировали гонку, было ясно, что отрыв догонят вовремя.

Всё решалось на двух финальных кругах с крутым подъёмом, которые Серхио и Алекс отлично преодолели. Они помогали друг другу. Алекс вывез Серхио на финальных 500 метрах. Приятно видеть, что команда снова хорошо выступает и полностью сконцентрирована на гонках, особенно на предстоящей Ломбардии».