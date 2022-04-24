Тадей Погачар отказался от старта на Льеж-Бастонь-Льеж-2022 по семейным обстоятельствам

Тадей Погачар не сможет защитить титул победителя на Льеж-Бастонь-Льеж-2022

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Победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2021 Тадей Погачар (UAE Team Emirates) не сможет защитить титул в этом году по семейным обстоятельствам. Об этом двукратный победитель Тур де Франс сообщил в соцсетях.

Словенский гонщик был вынужден срочно вернуться домой, в Словению, чтобы поддержать свою невесту Уршку Жигарт (Urška Žigart), у которой скончалась мать.

Тадей Погачар в Твиттере написал: «К сожалению, меня не будет завтра на старте Льеж-Бастонь-Льеж. У меня были тяжёлые несколько дней, хочу поблагодарить всех за понимание. Особая благодарность команде UAE Team Emirates и Мауро Джанетти, а также президенту команды Матару за их поддержку в этой ситуации».

В составе команды UAE Team Emirates Тадея Погачара на Льеж-Бастонь-Льеж-2022 заменит 24-летний американский велогонщик Брэндон Макналти, который в прошлом году впервые принял участие в классике, но сошёл с гонки. В этом сезоне Брэндон Макналти одержал три победы – выиграл одну из гонок серии «Вызов Майорки» - Trofeo Calvia, классику Faun-Ardèche и этап Париж-Ницца-2022.