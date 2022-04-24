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Тадей Погачар отказался от старта на Льеж-Бастонь-Льеж-2022 по семейным обстоятельствам

Тадей Погачар не сможет защитить титул победителя на Льеж-Бастонь-Льеж-2022

 

Тадей Погачар отказался от старта на Льеж-Бастонь-Льеж-2022 по семейным обстоятельствам

Photo © Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

 

  Победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2021 Тадей Погачар (UAE Team Emirates) не сможет защитить титул в этом году по семейным обстоятельствам. Об этом двукратный победитель Тур де Франс сообщил в соцсетях.

 

  Словенский гонщик был вынужден срочно вернуться домой, в Словению, чтобы поддержать свою невесту Уршку Жигарт (Urška Žigart), у которой скончалась мать.

 

  Тадей Погачар в Твиттере написал: «К сожалению, меня не будет завтра на старте Льеж-Бастонь-Льеж. У меня были тяжёлые несколько дней, хочу поблагодарить всех за понимание. Особая благодарность команде UAE Team Emirates и Мауро Джанетти, а также президенту команды Матару за их поддержку в этой ситуации».

 

  В составе команды UAE Team Emirates Тадея Погачара на Льеж-Бастонь-Льеж-2022 заменит 24-летний американский велогонщик Брэндон Макналти, который в прошлом году впервые принял участие в  классике, но сошёл с гонки. В этом сезоне Брэндон Макналти одержал три победы – выиграл одну из гонок серии «Вызов Майорки» - Trofeo Calvia, классику Faun-Ardèche и этап Париж-Ницца-2022.

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Теги к статье: Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика Мирового тура Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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Criterium du Dauphine

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Кто выиграет Льеж-Бастонь-Льеж-2022?

Комментарии

  • Ice
    Тур Альп-2022. Этап 5 (15)
    Ice-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Вот еще один предвестник будущих побед Астаны .После вчерашней долгой работы в отрыве,Круз смог достойно выступить сегодня,заняв вторую позицию на этапе.При встрече с А. Винокуровым Президент Казахстана особо отметил, что"... Астана Казахстан Тайм является спортивным брендом Казахстана на международной арене". И кто бы ни выступал в составе команды все они причастны к этому. Тяжелые травмы полученные Лутсенко,Тахеды и молодого итальянца несколько замедлят приближение побед, но общий настрой команды и тренеров позволяет рассчитывть,что они не за горами,а в ближайшей гонке Джиро де Италии.Успехов!
    наркоман что ли?

  • close2you
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью (7)
    close2you-Фото
    Ну и отлично! Ведь гонка завтра )) но и завтра не стартует из-за смерти матери своей жены Урски.

    Будем болеть за ВанАрта
  • Mike88
    Тибо Пино: «Мотивировать себя ... (2)
    Mike88-Фото

      Молодец! Заслужил. Как и Барде 

  • motte
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью (7)
    motte-Фото

    Тадей не стартует сегодня

  • Gorn9k
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью (7)
    Gorn9k-Фото

    Из всех весенних классик (а точнее самых "важных участков" по 25-45км), что проехал виртуально на Роуви, ЛБЛ оказалась самой тяжелой из-за Стоке,Хаут-Леви и Розье.
    Понятно, что брусчатку на Рубэ и Фландрии станок не имитировал, но все равно эти подьемы с ЛБЛ были адом, с которым горки на тех трассах не сравнятся

  • StVano
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью (7)
    StVano-Фото

    Цитата: hodorik
    Эта статья какого года
    По всей видимости, того в котором вы зарегистрировались на этом сайте biggrin

  • SportSpirit
    Тур Альп-2022. Этап 5 (15)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Милан Вадер, который упал на этапе Туре Страны Басков вышел из комы: https://www.wielerflits.nl/nieuws/goede-hoop-op-volledig-herstel-milan-vader/

     

    Спасибо за новости про Вадера, после вчерашнего официального дипломатичного заявления JV становилось скорее тревожно, чем наоборот. 

     

    В статье говорится, что вышел из искуственной комы, в которую его ввели в виду нескольких травм и повреждений внутренних органов. Взял в руки телефон, сделал пару репостов. Семья рядом с ним, организм по словам врачей очень сильный, видно, что проф.спортсмен. И - самое главное - по всей динамике есть надежда на полное выздоровление. 

  • Earl57
    Тур Альп-2022. Этап 5 (15)
    Earl57-Фото

    Как роняют гонщиков))

    https://twitter.com/cyclingmole/status/1517559153471938563

  • hodorik
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью (7)
    hodorik-Фото

    Эта статья какого года , что Вальверде говорит о двух Александрах ?!)))



    Цитата: reforg34
    Ждем от Алехандро Вальверде феноменальной победы, т.к. эту гонку он знает как свои 5 пальцев. Если все будет по плану, без проблем удастся сделать. Как говорит сам Вальверде "на этой гонке должны быть на подиуме только Александры(т.е. Алехандро Вальверде, Александр Колобнев и Александр Винокуров). Поэтому жаль, что Колобнев не заявился на ЛБЛ, т.к. бы без проблем претендовал на 2 или 3 место.

  • Earl57
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Превью (7)
    Earl57-Фото

    А чего нет даже упоминания о Ремко Эвенпуле? Хотя некоторые его считают одним из претендентов на победу. Или на подиум.

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Daniel Martinez (INEOS Grenadiers)

Alejandro Valverde (Movistar Team)

Adrien Lagree (BB Hotels p/b KTM)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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