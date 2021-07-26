Тадей Погачар о старте на Милан - Сан-Ремо-2022

Тадей Погачар: “Не верю, что Матье ван дер Пул поедет Милан-Сан-Ремо только ради тренировки”

Тадей Погачар с начала сезона выиграл все гонки три гонки, в которых участвовал, а его следующая цель – Монумент Милан – Сан-Ремо. Капитан команды UAE Team Emirates дебютировал на итальянской классике в 2020 году и занял тогда 12-е место. Сейчас в списке побед Погачара уже две классики – Монумента – Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардия.

В интервью Het Nieuwsblad Тадей Погачар сказал, что небольшая простуда, которую он перенёс после Тиррено-Адриатико, его не остановит.

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Тадей Погачар о готовности к Милан-Сан-Ремо-2022

«Я не в стопроцентной форме. Немного заложен нос. На Тиррено-Адриатико-2022 было холодно, вся неделя гонки была трудной. После неё я устал, три дня почти не касался велосипеда. Но это не остановит меня в субботу. К счастью, с четверга стало лучше».

Тадей Погачар об атаке на Чипрессе

«Если силы есть, можно уехать. В последние пару лет миссия была невыполнима, но никогда не знаешь».

Тадей Погачар о соперниках на Милан-Сан-Ремо-2022

«Ваут ван Арт в исключительной форме, но он не единственный соперник. За победу смогут бороться много гонщиков. В каждой команде есть гонщик, за которым нужно следить.

Никогда не поверю, что Матье ван дер Пул поедет только ради тренировки. Думаю, он в хорошей форме. Посмотрим в субботу. Я рад снова его увидеть».