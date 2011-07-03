Тадей Погачар – чемпион Словении-2019 в разделке

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- Дата:
- Вчера, 23:24
Tadej Pogacar – чемпион Словении-2019 в индивидуальной гонке на время
20-летний словенский велогонщик команды UAE-Team Emirates Тадей Погачар (Tadej Pogačar) стал чемпионом Словении-2019 в индивидуальной гонке на время. 44-км дистанцию в Любляне Тадей Погачар проехал со средней скоростью 52,051 км/ч за 49 минут 34 секунды.
Матей Мохорич (Bahrain-Merida) стал серебряным призёром, проиграв Погачару 29 секунд. Ян Тратник (Bahrain-Merida) замкнул тройку лучших, уступив Тадею Погачару 45 секунд.
Тадей Погачар: «Я понимал, что уровень соперников высок, особенно учитывая, что в числе участников были Мохорич и Тратник. Но я хорошо тренировался, много работал после Тура Калифорнии. Первую часть дистанции прошёл на ровной скорости, почти на пределе, а на второй части продавливал так сильно, как только мог. Очень доволен своим выступлением и тем, что завоевал этот прекрасный титул чемпиона Словении».
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