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Тадей Погачар – чемпион Словении-2019 в разделке

Tadej Pogacar – чемпион Словении-2019 в индивидуальной гонке на время

 

 

  20-летний словенский велогонщик команды UAE-Team Emirates Тадей Погачар (Tadej Pogačar) стал чемпионом Словении-2019 в индивидуальной гонке на время.  44-км дистанцию в Любляне Тадей Погачар проехал со средней скоростью 52,051 км/ч за 49 минут 34 секунды.

 

Матей Мохорич (Bahrain-Merida) стал серебряным призёром, проиграв Погачару 29 секунд. Ян Тратник (Bahrain-Merida) замкнул тройку лучших, уступив Тадею Погачару 45 секунд.

 

 

Тадей Погачар – чемпион Словении-2019 в разделке

 

Тадей Погачар – чемпион Словении-2019 в разделке

 

 

  Тадей Погачар: «Я понимал, что уровень соперников высок, особенно учитывая, что в числе участников были Мохорич и Тратник. Но я хорошо тренировался, много работал после Тура Калифорнии. Первую часть дистанции прошёл на ровной скорости, почти на пределе, а на второй части продавливал так сильно, как только мог. Очень доволен своим выступлением и тем, что завоевал этот прекрасный титул чемпиона Словении».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar разделка ITT

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:20 | Регистрация: 27.07.2011

    Хорош..

    он едет тур?

  2. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 09:34 | Регистрация: 1.10.2012

    Результат впечатляет, средняя скорость тоже. То ли ещё будет...

  3. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 10:28 | Регистрация: 3.07.2011

    Все время вверх. Команда не планирует его использовать на грантурах до 21 года. Насколько помню.

  4. Имя: Талгат

    Taxa19

    Сегодня, 10:58 | Регистрация: 7.03.2019

    V astanu ego

  5. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 11:06 | Регистрация: 27.05.2017

    С его то данными может получится генеральщик типа Роглич. Либо новый супер-раздельщик. И кто там заявлял что элитные ІТТ от 190 см?

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Комментарии

  • Бакеша
    Род Эллингворт - директор кома ... (3)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: Бакеша
    Все-таки Бильбао уходит. Раньше Тиньков переманивал лучших гонщиков Астаны в свою команду, нынче Бахрейн
    Например, аж интересно стало)
    Например, Кантадор и Нибали
  • uran
    Тадей Погачар – чемпион Словен ... (5)
    uran-Фото
    С его то данными может получится генеральщик типа Роглич. Либо новый супер-раздельщик. И кто там заявлял что элитные ІТТ от 190 см?
  • Taxa19
    Тадей Погачар – чемпион Словен ... (5)
    Taxa19-Фото
    V astanu ego
  • Sezar
    Тадей Погачар – чемпион Словен ... (5)
    Sezar-Фото

    Все время вверх. Команда не планирует его использовать на грантурах до 21 года. Насколько помню.

  • Sezar
    Наиро Кинтана: «Я лидер команд ... (39)
    Sezar-Фото
    Погачар-это совсем другое. Это очень крутой генеральщик. Года через 4. Не сейчас. Ару и Мартин с точки зрения достижения хотя бы подиума, да, их шансы мало отличимы от нуля. Без серьезной перезагрузки.. про остальных не буду повторяться.
  • Student
    Тадей Погачар – чемпион Словен ... (5)
    Student-Фото
    Результат впечатляет, средняя скорость тоже. То ли ещё будет...
  • Student
    Род Эллингворт - директор кома ... (3)
    Student-Фото
    Цитата: Бакеша
    Все-таки Бильбао уходит. Раньше Тиньков переманивал лучших гонщиков Астаны в свою команду, нынче Бахрейн
    Например, аж интересно стало)
  • Бакеша
    Род Эллингворт - директор кома ... (3)
    Бакеша-Фото
    Все-таки Бильбао уходит. Раньше Тиньков переманивал лучших гонщиков Астаны в свою команду, нынче Бахрейн
  • rude_rider
    Тадей Погачар – чемпион Словен ... (5)
    rude_rider-Фото

    Хорош..

    он едет тур?

  • Hammill
    Крис Фрум готов бороться за по ... (50)
    Hammill-Фото

    Фрумыч заслуживает уважения хотя бы тем, тем что затачивает себя под каждый маршрут Тура и постоянно развивается. Недавно мы вроде говорили, что он не умеет спускаться, а теперь... Я может тоже о нём не особо высокого мнения, но не могу не признать, что он вкалывает как не многие, и что прошлогодний Джировский этап стоит десяти Гранд-Туров, чтобы за всем этим ни стояло.

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