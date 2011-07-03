Тадей Погачар – чемпион Словении-2019 в разделке

Фрумыч заслуживает уважения хотя бы тем, тем что затачивает себя под каждый маршрут Тура и постоянно развивается. Недавно мы вроде говорили, что он не умеет спускаться, а теперь... Я может тоже о нём не особо высокого мнения, но не могу не признать, что он вкалывает как не многие, и что прошлогодний Джировский этап стоит десяти Гранд-Туров, чтобы за всем этим ни стояло.