 Тадей Погачар – двукратный победитель классики “Ломбардия”

Тадей Погачар – победитель классики “Ломбардия”-2022

Тадей Погачар повторил успех и второй год подряд одержал победу на классике – Монументе “Ломбардия”, а также вошёл в историю, став единственным гонщиком, до 25 лет дважды выигравшим Тур де Франс и “Ломбардию”. Ближайший по достижению Погачара – Бернар Ино, который в этом возрасте был двукратным победителем французского Гранд-тура и победителем одного выпуска “Ломбардии”.

24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates стал первым после Хоакина Родригеса (2012 и 2013 годы) гонщиком, выигравшим классику “Ломбардия” два года подряд. Также дважды подряд побеждали на классике в 21 веке Филипп Жильбер (2009-2010), Дамиано Кунего (2007-2008), Паоло Беттини (2005-2006) и Микеле Бартоли (2002-2003).

Photo Credits: LaPresse

Photo Credits (с) UAE Team Emirates

Решающие атаки были предприняты на подъёме Чивильо за 19 км до финиша, где Тадей Погачар атаковал, выйдя с колеса товарища по команде Давиде Формоло. На ускорение словенского гонщика первым отреагировали испанские гонщики Энрик Мас (Movistar), а затем Микель Ланда (Bahrain Victorious). Энрик Мас контратаковал, но Тадей Погачар не отпустил соперника. Микель Ланда не удержался с Погачаром и Масом на подъёме Чивильо, зато догнал их на спуске. На следующем подъёме, первом прохождении Сан-Фермо-делла-Батталья (2,8 км с 6,7%), Энрик Мас атаковал за 6 км до финиша, но уехать от Тадей Погачара снова не удалось. В свою очередь Погачар проверил Маса ускорением за 5,4 км до финиша, но также не уехал от соперника. В итоге Тадей Погачар и Энрик Мас разыграли спринт на финише. Испанский гонщик команды Movistar попытался спринтовать первым за 300 м, но Тадей Погачар уверенно обошёл его и одержал вторую подряд победу на классике – Монументе. Энрик Мас, который в третий раз в карьере участвовал в “Ломбардии”, впервые финишировал на подиуме классики-Монумента. Микель Ланда замкнул тройку призёров.

Photo Credits: LaPresse

Тадей Погачар: «Потрясающе вернуться и повторить победу. Я старался атаковать на Чивильо, но Мас явно на одном со мной уровне. Но я был уверен, что смогу победить его в спринте. На Джиро делл’Эмилия мне ещё было тяжело после возвращения из Австралии, но с тех пор чувствовал себя всё лучше и лучше. Эта победа делает мой сезон 2022 года почти идеальным.

И для меня, и для всех гонщиков команды, которая упорно работала весь год, эта победа очень важна. В этом году маршрут другой, потому что Чивильо более крутой подъём. В своём спринте был уверен, но никогда не знаешь, как он пройдёт после долгой и тяжёлой гонки. Я очень устал, но когда увидел финишную черту, забыл про боль. Я знал, что надо делать, просто поехал. За 50 метров уже не сомневался, что выиграл. Финиш пересекал совершенно счастливым.

В хорошей форме я был уже в начале сезона на Туре Объединённых Арабских Эмиратов. Сложно сравнивать гонки, но и сегодня, и на Страде Бьянке у меня были лучшие дни. Надеюсь продолжить карьеру в том же духе, быть конкурентоспособным весь год с периодами отдыха между гонками.

Сегодня Нибали и Вальверде ехали последнюю гонку своей карьеры и выглядели очень сильно. Считаю, что мне повезло выступать вместе с ними».