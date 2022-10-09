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Тадей Погачар – двукратный победитель классики “Ломбардия”

Тадей Погачар – победитель классики “Ломбардия”-2022

 

 

  Тадей Погачар повторил успех и второй год подряд одержал победу на классике – Монументе “Ломбардия”, а также вошёл в историю, став единственным гонщиком, до 25 лет дважды выигравшим Тур де Франс и “Ломбардию”. Ближайший по достижению Погачара – Бернар Ино, который в этом возрасте был двукратным победителем французского Гранд-тура и победителем одного выпуска “Ломбардии”.

 

 24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates стал первым после Хоакина Родригеса (2012 и 2013 годы) гонщиком, выигравшим классику “Ломбардия” два года подряд. Также дважды подряд побеждали на классике в 21 веке Филипп Жильбер (2009-2010), Дамиано Кунего (2007-2008), Паоло Беттини (2005-2006) и Микеле Бартоли (2002-2003).  

 

Тадей Погачар – двукратный победитель классики “Ломбардия”

 Photo Credits: LaPresse

Тадей Погачар – двукратный победитель классики “Ломбардия”

 Тадей Погачар – двукратный победитель классики “Ломбардия”

 Photo Credits (с) UAE Team Emirates

 

  Решающие атаки были предприняты на подъёме Чивильо за 19 км до финиша, где Тадей Погачар атаковал, выйдя с колеса товарища по команде Давиде Формоло. На ускорение словенского гонщика первым отреагировали испанские гонщики Энрик Мас (Movistar), а затем Микель Ланда (Bahrain Victorious). Энрик Мас контратаковал, но Тадей Погачар не отпустил соперника. Микель Ланда не удержался с Погачаром и Масом на подъёме Чивильо, зато догнал их на спуске. На следующем подъёме, первом прохождении Сан-Фермо-делла-Батталья (2,8 км с 6,7%), Энрик Мас атаковал за 6 км до финиша, но уехать от Тадей Погачара снова не удалось. В свою очередь Погачар проверил Маса ускорением за 5,4 км до финиша, но также не уехал от соперника. В итоге Тадей Погачар и Энрик Мас разыграли спринт на финише. Испанский гонщик команды Movistar попытался спринтовать первым за 300 м, но Тадей Погачар уверенно обошёл его и одержал вторую подряд победу на классике – Монументе. Энрик Мас, который в третий раз в карьере участвовал в “Ломбардии”, впервые финишировал на подиуме классики-Монумента. Микель Ланда замкнул тройку призёров.

 

Тадей Погачар – двукратный победитель классики “Ломбардия”

 

Тадей Погачар – двукратный победитель классики “Ломбардия”

 

Photo Credits: LaPresse

 

  Тадей Погачар: «Потрясающе вернуться и повторить победу. Я старался атаковать на Чивильо, но Мас явно на одном со мной уровне. Но я был уверен, что смогу победить его в спринте. На Джиро делл’Эмилия мне ещё было тяжело после возвращения из Австралии, но с тех пор чувствовал себя всё лучше и лучше. Эта победа делает мой сезон 2022 года почти идеальным.

 

  И для меня, и для всех гонщиков команды, которая упорно работала весь год, эта победа очень важна. В этом году маршрут другой, потому что Чивильо более крутой подъём. В своём спринте был уверен, но никогда не знаешь, как он пройдёт после долгой и тяжёлой гонки. Я очень устал, но когда увидел финишную черту, забыл про боль. Я знал, что надо делать, просто поехал. За 50 метров уже не сомневался, что выиграл. Финиш пересекал совершенно счастливым.

 

  В хорошей форме я был уже в начале сезона на Туре Объединённых Арабских Эмиратов. Сложно сравнивать гонки, но и сегодня, и на Страде Бьянке у меня были лучшие дни. Надеюсь продолжить карьеру в том же духе, быть конкурентоспособным весь год с периодами отдыха между гонками.

 

Сегодня Нибали и Вальверде ехали последнюю гонку своей карьеры и выглядели очень сильно. Считаю, что мне повезло выступать вместе с ними».

 

Ломбардия-2022. Результаты

  

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Ломбардия

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16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

ОПРОС

Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • Гонщик
    Филиппо Ганна установил новый ... (7)
    Гонщик-Фото
    • Цитата: Ukrohypocrite
      С 75 круга нормально начал бомбить.
      Но все равно 1.3км от ноунейма это как-то маловато, да и после заезда Ганна не выглядел как человек, который страдал час. Думаю, в идеальной форме и при большем желании мог и за 58 уйти.
      Думаю, если ВВА с Джумбо или Ремко захотят (что очень вряд ли) и выдадут максимум, то перебьют рекорд.
      Трансляция кстати помойка, по центру экрана написали, что едет Ганна (о спасибо, а мы и не знали). Не было никаких вставок мощности, пульсовых зон, линейных сравнений с прошлым рекордом, короче к освещению подошли как-то спустя рукава.
      Вам с дивана виднее... 


    Цитата: motte
    Остановился на 64, задняя 14, шатун 170 мм.
    Болид пинарелло, 9 кг.
    Спецзаказ, как раньше говорили.
    Ганна конечно монстр, мало кто способен ворочать такую передачку в течении часа. 

  • uran
    Ломбардия-2022. Результаты (10)
    uran-Фото
    А где результаты девчонок на гравийном ЧМ?
  • Ukrohypocrite
    Филиппо Ганна установил новый ... (7)
    Ukrohypocrite-Фото

    С 75 круга нормально начал бомбить.

    Но все равно 1.3км от ноунейма это как-то маловато, да и после заезда Ганна не выглядел как человек, который страдал час. Думаю, в идеальной форме и при большем желании мог и за 58 уйти.

    Думаю, если ВВА с Джумбо или Ремко захотят (что очень вряд ли) и выдадут максимум, то перебьют рекорд.

    Трансляция кстати помойка, по центру экрана написали, что едет Ганна (о спасибо, а мы и не знали). Не было никаких вставок мощности, пульсовых зон, линейных сравнений с прошлым рекордом, короче к освещению подошли как-то спустя рукава.

  • motte
    Филиппо Ганна установил новый ... (7)
    motte-Фото

    Остановился на 64, задняя 14, шатун 170 мм.

    Болид пинарелло, 9 кг.

    Спецзаказ, как раньше говорили.

  • Victor
    Филиппо Ганна установил новый ... (7)
    Victor-Фото

    Интересно, сколько зубьев передняя звезда...

  • uran
    Филиппо Ганна установил новый ... (7)
    uran-Фото
    Интересно, сколько продержится данный рекорд? Никто из топов не изъявлял желания?
  • MVDP
    Филиппо Ганна установил новый ... (7)
    MVDP-Фото

    Бигхэм чуть пять пятерок не сделал, а Ганна мог 56,789.

  • RVL
    Филиппо Ганна установил новый ... (7)
    RVL-Фото

    А что скажут шестеро впереди него на ЧМ?

    Ррремко))

  • MVDP
    Ломбардия-2022. Результаты (10)
    MVDP-Фото
    Один монумент он взял.
  • Ukrohypocrite
    Ломбардия-2022. Результаты (10)
    Ukrohypocrite-Фото

    За Ланду обидно, только догонял двойку, как мувистаровский колесник сразу же атаковал...

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2 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4767
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4565
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3088
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
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7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2200
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