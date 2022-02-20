Тадей Погачар получил приз Velo d’Or по итогам 2021 года

Тадей Погачар получил приз “Velo d’Or”-2021, вручаемый французским журналом Velo и газетой L'Equipe по итогам голосования журналистов разных стран, освещающих велоспорт.

В этом году 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates стал двукратным победителем Тур де Франс, выиграл две классики – Монумента велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардию, а также одержал победы на многодневных гонках Тур ОАЭ, Тиррено-Адриатико, Тур Словении, выиграл три этапа Тур де Франс и взял бронзовую олимпийскую медаль в групповой гонке в Токио. Сезон 2021 года Тадей Погачар завершил на первом месте мирового индивидуального рейтинга UCI.

Номинантами на получение «Золотого велосипеда» - Velo d’Or помимо Тадея Погачара были Примож Роглич (Jumbo-Visma), Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), Марк Кэвендиш, Жулиан Алафилипп и Каспер Асгрен (Deceuninck-Quick Step), Ричард Карапас и Эган Берналь (Ineos Grenadiers), Сонни Кольбрелли (Bahrain Victorious), Харри Лаврейсен и Аннемик ван Флёйтен (Movistar).

Второе место занял Примож Роглич, ставший в этом году олимпийским чемпионом в разделке и трёхкратным победителем Вуэльты Испании. Третье место было отдано Вауту ван Арту.

29-летний Жулиан Алафилипп, ставший в этом году двукратным чемпионом мира, получил Velo d’Or как лучший французский гонщик, обойдя в этой номинации Лоану Лекомт (Loana Lecomte), выступающую в маунтинбайке, и Бенуа Коснефруа (AG2R Citroen).