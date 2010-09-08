Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2022

Тадей Погачар стал «Королём гонки двух морей» второй год подряд

Тадей Погачар стал двукратным победителем Тиррено-Адриатико, выиграв «Гонку двух морей» второй год подряд. 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates с начала сезона выиграл все гонки, в которых принял участие – начал с победы на Туре ОАЭ-2022, выиграл классику Страде Бьянке, продолжил победное шествие на Тиррено-Адриатико, где выиграл два этапа и генеральную классификацию.

Помимо «малья адзурра» победителя генеральной классификации Тадей Погачар также забрал «малья чикламино» - лучшего в очковой, и «малья бланка» - лучшего молодого гонщика. Зелёную майку лучшего горняка завоевал велогонщик команды Trek-Segafredo Куинн Симмонс. Он стал первым в истории гонщиком из США, завоевавшим титул «Горного короля Гонки двух морей».

PHOTO CREDIT: LaPresse

Финальный этап Тиррено-Адриатико-2022, завершившийся спринтом, выиграл велогонщик команды Bahrain Victorious Фил Баухаус.

На итоговый подиум Тиррено-Адриатико-2022 поднялись также 25-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор, проигравший Тадею Погачару 1 минуту 52 секунды, и 32-летний испанский велогонщик команды Bahrain Victorious Микель Ланда, уступивший Погачару 2:33.

Таким образом, Тадей Погачар выиграл Тиррено-Адриатико с третьим самым большим преимуществом, когда-либо показанным на гонке после Тони Ромингера, который в 1990 году обошёл Зенона Яскулу на 2:31 и Альберто Контадора, выигравшего в 2014 году Тиррено-Адриатико с преимуществом в 2:05 над Наиро Кинтаной.

Только Роже де Фламинк выигрывал Тиррено-Адриатико шесть раз подряд с 1972 по 1977, этот рекорд Тадею Погачару ещё предстоит побить. Но по количеству побед он уже стал в ряд с двукратными победителями «Гонки двух морей» - Франческо Мозером, Джузеппе Саронни, Рольфом Соренсеном, Тони Ромингером, Винченцо Нибали и Наиро Кинтаной.

Тадей Погачар: «Не буду сравнивать две моих победы на Тиррено-Адриатико. Они обе красивые, обе одержаны благодаря работе всей команды. Моя форма сейчас почти такая же, как год назад, немного не дотягивает до формы на Тур де Франс. Я не жалуюсь, всё идёт великолепно. И я не создаю на себя дополнительного давления.

Мне нравится бороться, наша команда участвует в гонке, чтобы побеждать. Мы и на Милан-Сан-Ремо-2022 поедем сильным составом. Но эту классику трудно выиграть. Чтобы назвать всех претендентов на победу, у меня не хватит пальцев на руках, поэтому предпочитаю никого не называть».

Йонас Вингегор: «Я рад и горжусь подиумом Тиррено-Адриатико. Это крупная гонка. Мне не понравилось, как я проехал разделку, но для генеральной классификации это не стало ключевым фактором. На этот раз ответственность в команде была на моих плечах, поэтому я рад, что смог хорошо выступить в этих обстоятельствах».

Микель Ланда: «Я рад после прошлого сезона снова подняться на подиум, когда стартовал, не ожидал этого, потому что набор формы немного запаздывает. Подиум нужен мне для обретения уверенности в себе. Очень рад не только за себя, но и за товарищей по команде, потому что они великолепно работали всю неделю. Мы поднялись на подиум и как лучшая команда, и победа Фила была супер».

Куинн Симмонс: «Очень круто выиграть горную классификацию, опередив Тадея Погачара и Йонаса Вингегора. Это большой шаг в моём развитии. В прошлом году мне было очень тяжело. Вернуться после такого года и стать действующим лицом в гонке очень приятно. Время покажет, смогу ли однажды побороться за генеральную классификацию на Тиррено-Адриатико. Сейчас мой фокус перемещается на классики, которые с нетерпением жду. Но, конечно, я вернусь сюда».