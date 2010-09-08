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Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2022

Тадей Погачар стал «Королём гонки двух морей» второй год подряд

 

 

  Тадей Погачар стал двукратным победителем Тиррено-Адриатико, выиграв  «Гонку двух морей» второй год подряд. 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates с начала сезона выиграл все гонки, в которых принял участие – начал с победы на Туре ОАЭ-2022, выиграл классику Страде Бьянке, продолжил победное шествие на Тиррено-Адриатико, где выиграл два этапа и генеральную классификацию.

 

Помимо «малья адзурра» победителя генеральной классификации Тадей Погачар также забрал «малья чикламино» - лучшего в очковой, и «малья бланка» - лучшего молодого гонщика. Зелёную майку лучшего горняка завоевал велогонщик команды Trek-Segafredo Куинн Симмонс. Он стал первым в истории гонщиком из США, завоевавшим титул «Горного короля Гонки двух морей».

 

Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2022

 

Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2022

 

Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2022

 

Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2022

 

Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2022

 

Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2022

 PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  Финальный этап Тиррено-Адриатико-2022, завершившийся спринтом, выиграл велогонщик команды Bahrain Victorious Фил Баухаус.

 

  На итоговый подиум Тиррено-Адриатико-2022 поднялись также 25-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор, проигравший Тадею Погачару 1 минуту 52 секунды, и 32-летний испанский велогонщик команды Bahrain Victorious Микель Ланда, уступивший Погачару 2:33.

 

  Таким образом, Тадей Погачар выиграл Тиррено-Адриатико с третьим самым большим преимуществом, когда-либо показанным на гонке после Тони Ромингера, который в 1990 году обошёл Зенона Яскулу на 2:31 и Альберто Контадора, выигравшего в 2014 году Тиррено-Адриатико с преимуществом в 2:05 над Наиро Кинтаной.

 

  Только Роже де Фламинк выигрывал Тиррено-Адриатико шесть раз подряд с 1972 по 1977, этот рекорд Тадею Погачару ещё предстоит побить. Но по количеству побед он уже стал в  ряд с двукратными победителями «Гонки двух морей» - Франческо Мозером, Джузеппе Саронни, Рольфом Соренсеном, Тони Ромингером, Винченцо Нибали и Наиро Кинтаной.

 

  Тадей Погачар: «Не буду сравнивать две моих победы на Тиррено-Адриатико. Они обе красивые, обе одержаны благодаря работе всей команды. Моя форма сейчас почти такая же, как год назад, немного не дотягивает до формы на Тур де Франс. Я не жалуюсь, всё идёт великолепно. И я не создаю на себя дополнительного давления.

 

  Мне нравится бороться, наша команда участвует в гонке, чтобы побеждать. Мы и на Милан-Сан-Ремо-2022 поедем сильным составом. Но эту классику трудно выиграть. Чтобы назвать всех претендентов на победу, у меня не хватит пальцев на руках, поэтому предпочитаю никого не называть».

 

  Йонас Вингегор: «Я рад и горжусь подиумом Тиррено-Адриатико. Это крупная гонка. Мне не понравилось, как я проехал разделку, но для генеральной классификации это не стало ключевым фактором. На этот раз ответственность в команде была на моих плечах, поэтому я рад, что смог хорошо выступить в этих обстоятельствах».

 

  Микель Ланда: «Я рад после прошлого сезона снова подняться на подиум, когда стартовал, не ожидал этого, потому что набор формы немного запаздывает. Подиум нужен мне для обретения уверенности в себе. Очень рад не только за себя, но и за товарищей по команде, потому что они великолепно работали всю неделю. Мы поднялись на подиум и как лучшая команда, и победа Фила была супер».

 

  Куинн Симмонс: «Очень круто выиграть горную классификацию, опередив Тадея Погачара и Йонаса Вингегора. Это большой шаг в моём развитии. В прошлом году мне было очень тяжело. Вернуться после такого года и стать действующим лицом в гонке очень приятно. Время покажет, смогу ли однажды побороться за генеральную классификацию на Тиррено-Адриатико. Сейчас мой фокус перемещается на классики, которые с нетерпением жду. Но, конечно, я вернусь сюда».

 

 

Результаты Тиррено-Адриатико-2022

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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  1. Имя: Юрий

    Starch27

    Вчера, 23:13 | Регистрация: 8.09.2010

    13 из 13 Погачар выиграл все 13 многодневок в которыx xотя бы раз надевал майку лидера

  2. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 01:15 | Регистрация: 27.05.2017

    Ещё сезон побед и на него повесят клеймо "химика", можете записать.

    No war!
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Комментарии

  • Ернат
    Тадей Погачар нацелен на Милан ... (1)
    Ернат-Фото

    Если он и Сан ремо заберет, то я не знаю что и думать )

  • uran
    Тадей Погачар – победитель Тир ... (2)
    uran-Фото
    Ещё сезон побед и на него повесят клеймо "химика", можете записать.
  • Starch27
    Тадей Погачар – победитель Тир ... (2)
    Starch27-Фото
    13 из 13 Погачар выиграл все 13 многодневок в которыx xотя бы раз надевал майку лидера
  • EL-Fenomeno
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 7 (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я тут другую девочку нашёл и судя по рывку это будущая КЭВ...как сказать деликатнее для женщины "пушечное ядро": https://twitter.com/UCI_cycling/status/1503416164109611011
    Кстати (почти в тему), Рогла поблагодарил ВВА, назвав того - вот оригинал: "half-human, half-motor" (Rogliс thanks van Aert)

  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 7 (3)
    RVL-Фото

    Теперь мне все понятно про пидкока)))

    Насмотрится твиттера и давай чудить на гонке))

  • Адриен
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (19)
    Адриен-Фото

    Всё дело в возрасте. Роглич на подходе к своей максимальной планке ( а, возможно, он её УЖЕ перевалил по сравнению с земляком), а Погачару ещё есть куда расти, совершенствоваться, улучшаться. Ближайшее время - полностью его.

  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 7 (3)
    Earl57-Фото

     

    А другой "наглый" на днях вместе со своей командой сделал особенный подарок маленькой девочке по имени Дейзи. Девочка показала этот подарок

    https://twitter.com/biker_tiny/status/1503075842896932874

  • RVL
    Приглашения на Вуэльту Испании ... (2)
    RVL-Фото

    добрый день! всегда с любопытством читаю ваши прогнозы!
    будет ли от вас анализ ваших прогнозов и результатов на ТА и ПН.

    заранее спасибо!

  • reforg34
    Приглашения на Вуэльту Испании ... (2)
    reforg34-Фото

    Поддерживаем приглашение Euskaltel – Euskadi, т.к. родная команда Самуэля Санчеса. Будем ждать триумфального возвращения в виде нескольких побед на этапах и призовое место в генеральной классификации, особенно если состав участников будет как в прошлом году, т.е. без Фрума, Кинтаны и Томаса.

    Как говорит Сергей Курдюков(а он все знает), равных Самуэлю Санчесу в спуске нет(Савольделли недавно завершил карьеру, а Нибали не стабилен сейчас).

  • дрокер
    Александр Власов сошёл на 8-м ... (1)
    дрокер-Фото
    Спасибо за информацию. Сане скорейшего восстановления, главные гонки впереди

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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