Тадей Погачар собирается проехать четыре классики Монумента и два Гранд-тура в 2022 году

Тадей Погачар планирует дебютировать на Туре Фландрии

Тадей Погачар (Tadej Pogačar) в 2022 году планирует проехать пять из четырёх классик-Монументов велоспорта (кроме Париж-Рубэ), в том числе дебютировать на Туре Фландрии. Также в программе двукратного победителя Тур де Франс впервые в карьере участие в двух Гранд-турах.

В этом году 23-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates стал третьим в истории велогонщиком, выигравшим Тур де Франс и две классики-Монумента велоспорта в одном сезоне (повторил достижение Эдди Меркса, который в 1972 году в один сезон выиграл Монумент Льеж-Бастонь-Льеж, Тур де Франс и “Ломбардию”, и Бернара Ино, выигравшего в 1979 году в один год Тур де Франс и “Ломбардию”).

О предварительной программе гонок Тадей Погачар рассказал на пресс-конференции в Словении после того, как его назвали спортсменом года.

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Тадей Погачар: «Старт будет как в этом году – открою сезон на Туре ОАЭ, гонке, очень важной для команды. Почти наверняка буду бороться на четырёх Монументах – всех кроме Париж-Рубэ, и на двух Гранд-турах. Возможно, поеду чемпионат мира, маршрут которого будет не совсем плоским, а гонка будет плохо контролироваться. Сезон получится довольно напряжённым, запланировано участие и в Туре Словении.

Хочу, чтобы сезон получился таким же, как этот, или лучше, но не жду этого. Даже если ты лучший, всегда можешь искать резервы. Я работаю как всегда, и видно, что эта работа себя оправдывает».