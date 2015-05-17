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Тадей Погачар собирается проехать четыре классики Монумента и два Гранд-тура в 2022 году

Тадей Погачар планирует дебютировать на Туре Фландрии

 

 

  Тадей Погачар (Tadej Pogačar) в 2022 году планирует проехать пять из четырёх классик-Монументов велоспорта (кроме Париж-Рубэ), в том числе дебютировать на Туре Фландрии. Также в программе двукратного победителя Тур де Франс впервые в карьере участие в двух Гранд-турах.

 

  В этом году 23-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates стал третьим в истории велогонщиком, выигравшим Тур де Франс и две классики-Монумента велоспорта в одном сезоне (повторил достижение Эдди Меркса, который в 1972 году в один сезон выиграл Монумент Льеж-Бастонь-Льеж, Тур де Франс и “Ломбардию”, и Бернара Ино, выигравшего в 1979 году в один год Тур де Франс и “Ломбардию”).

   О предварительной программе гонок Тадей Погачар рассказал на пресс-конференции в Словении после того, как его назвали спортсменом года.

 

Тадей Погачар собирается проехать четыре классики Монумента и два Гранд-тура в 2022 году

Photo Credits: LaPresse

 

  Тадей Погачар: «Старт будет как в этом году – открою сезон на Туре ОАЭ, гонке, очень важной для команды. Почти наверняка буду бороться на четырёх Монументах – всех кроме Париж-Рубэ, и на двух Гранд-турах. Возможно, поеду чемпионат мира, маршрут которого будет не совсем плоским, а гонка будет плохо контролироваться. Сезон получится довольно напряжённым, запланировано участие и в Туре Словении.

 

  Хочу, чтобы сезон получился таким же, как этот, или лучше, но не жду этого. Даже если ты лучший, всегда можешь искать резервы. Я работаю как всегда, и видно, что эта работа себя оправдывает».

 

 

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 00:13 | Регистрация: 17.05.2015

    В отличии от Роглича, Погачар не кокетничает насчет побед. Мол, я не одержим желаниями выиграть. Наверняка, Погачар сильно расстроится, если проиграет - в отличии от Роглича. Поэтому настраивается ТОЛЬКО на победу. Поэтому и побеждает...

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:30 | Регистрация: 30.06.2017

    Че то он слишком большую планку взял. Как бы не надорвался. Он предполагает, а Бог располагает.. Как бы. Да и как можно так нагружать организм в молодом возрасте? В старости аукнется и нехило.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Сонни Кольбрелли: «Победа на ч ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    стряхивать таких умников можно на раз-два-три. но то, что мог Спартак не каждому ремку по силам. да и по голове )

    ps

    а коброй же вроде рикардорикко был? змей №2 ?

  • арлекин
    Марк Падун подписал контракт с ... (8)
    арлекин-Фото

    пишите уж тогда : "из постсоветского пространства" потому что Словения это тоже Восточная Европа со всеми вытекающими, так сказать...

  • Astanaforever
    Тадей Погачар собирается проех ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Че то он слишком большую планку взял. Как бы не надорвался. Он предполагает, а Бог располагает.. Как бы. Да и как можно так нагружать организм в молодом возрасте? В старости аукнется и нехило.
  • VeloVelo
    Марк Падун подписал контракт с ... (8)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...пока политическая ситуация не стала слишком неустойчивой из-за конфликта Украины и России..."

    Админы! Вот это уберите! Давайте не будем здесь политику вставлять! 

    Пишите про политику сколько угодно! Но, только не здесь! 



    Желаю Марку Удачи в новой команде. Пусть, наконец, все сложится.

  • red
    Марк Падун подписал контракт с ... (8)
    red-Фото
    В Польше лучший велогонщик восточной Европы - поляк, в Эстонии - эстонец. Всё просто :)
  • Адриен
    Марк Падун подписал контракт с ... (8)
    Адриен-Фото
    В соревнованиях казахстанские спортсмены имеют право выступать или в чемпионатах Европы, или в чемпионатах Азии. Заметьте - не И , а ИЛИ. Тут уж как казахстанские федерации решат. Так что формально казахстанских спортсменов можно считать САМЫМИ восточными европейцами... Что касается лучшего велогонщика восточной Европы - а как же те же поляки? Или эстонцы ?
  • Адриен
    Тадей Погачар собирается проех ... (2)
    Адриен-Фото

    В отличии от Роглича, Погачар не кокетничает насчет побед. Мол, я не одержим желаниями выиграть. Наверняка, Погачар сильно расстроится, если проиграет - в отличии от Роглича. Поэтому настраивается ТОЛЬКО на победу. Поэтому и побеждает...

  • AvA
    Велокоманда Movistar представи ... (3)
    AvA-Фото

    Ещё одну девочку забыли упомянуть, которая форму представляла - Sara Martín

  • red
    Марк Падун подписал контракт с ... (8)
    red-Фото
    А как же:
    "Казахста?н (каз. ?аза?стан, Qazaqstan [q?z?q?st?n] Информация о файле слушать), официальное название — Респу?блика Казахста?н (каз. ?аза?стан Республикасы; Qazaqstan Respublikasy [q?z?q?st?n respublik?'s?] Информация о файле слушать), (аббревиатура РК) — государство в центре Евразии, бо?льшая часть которого относится к Азии, меньшая — к Европе."?
    PS. Я совсем не умаляю достижений Алексея.
  • Walther
    Велокоманда Movistar представи ... (3)
    Walther-Фото

    Красивое :)

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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