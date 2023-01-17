Тадей Погачар о маршруте Тур де Франс-2023

Тадей Погачар: «Мне очень понравился маршрут Тур де Франс-2023»

Тадей Погачар (Tadej Pogačar) присутствовал на презентации маршрута Тур де Франс-2023 и сразу поделился впечатлением, вдохновлённый сложным профилем гонки. Двукратный победитель Тур де Франс, призёр французского Гранд-тура этого года, 24-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates отметил, что полон решимости бороться за третью победу.

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Тадей Погачар: «Я очень мотивирован снова выиграть. Мы постараемся приложить все силы ради победы. Посмотрим, как другие команды поведут гонку. Сейчас трудно говорить о тактике, но я бы предпочёл продолжать вести гонку как раньше – всегда атаковать. Хотя на Тур де Франс, наверное, иногда надо ждать до финала, но посмотрим.

Первая неделя уже трудная, а третья совсем тяжёлая, так что будет весело. С нетерпением жду июля.

Мне очень понравился маршрут. Гонка сложная с самого старта, с первой недели в Стране Басков. Очень много гор, что я люблю, особенно на первой и третьей неделях. Пока рано говорить, но уверен, что впереди ещё один великолепный Тур.

Пюи-де-Дом кажется очень интересным подъёмом, но я впервые его поеду. Мало знаю об этом подъёме, выглядит очень трудным. Думаю, там пойдёт борьба за генеральную классификацию. Когда в Пиренеях и Альпах растает снег, начнём проводить разведку».