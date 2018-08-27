Том Боонен о возможностях Ремко Эвенепула и нового поколения велогонщиков

Том Боонен: “У Ремко Эвенепула есть всё, чтобы попробовать выиграть Тур де Франс”

Том Боонен, семикратный победитель классик Монументов Париж-Рубэ и Тур Фландрии, с интересом следит за новыми звёздами велоспорта и удивляется умению молодых гонщиков добиваться большого успеха и на крупных классиках, и в Гранд-турах. Том Боонен, завершивший карьеру профессионального велогонщика в 2017 году, поделился мнением о разнице поколений, а также об успехе и перспективах Ремко Эвенепула в интервью VeloNews.

Том Боонен: «В этом году особенно бросилось в глаза, что по сравнению с моим поколением, стало больше пересечений. В моё время существовала гораздо более жёсткая специализация, а теперь вижу, как победитель Тур де Франс снова едет Тур Фландрии, а парень, победивший на Льеж, в этот же год выигрывает Вуэльту. Нынешнее поколение невероятно. Они выступают в гонках меньше, но если участвуют, то их выступление смотреть гораздо интереснее. Такие ребята как Ремко, Погачар и Вингегор, спотсмены высокого уровня, они выигрывают всё.

В моё время мы ездили все фламандские классики, но к Париж-Рубэ я уже набирал 43 гоночных дня в сезоне. Перед классиками мы проезжали намного больше гонок, потому что считали, что это единственный вариант. А теперь парни появляются на классиках, когда у них в кармане по три гоночных дня. Они свежи физически, и психологически готовы к борьбе. С этой точки зрения легче ехать Льеж и Амстел. Раньше гонщики должны были проехать Тур Страны Басков, а потом уже Амстел и Льеж, но теперь они больше тренируются, и меньше выступают.

Думаю, наше поколение боялось не участвовать в гонках. Нам казалось, что важно одержать несколько побед просто для того, чтобы стартовать на Туре Фландрии. Мы каждый год встречаемся за обедом с Вилфридом Петерсом и Иваном Ван Молем, нашим командным врачом. Недавно тоже поговорил с ними, и они мне сказали, что сейчас тренеры выбирают какие гонки поедут их подопечные. Это совершенно другой подход. Всё больше и больше сводится к показателям. Раньше, когда выступал я, показатели влияли, может, процентов на 10, а теперь, наверное, на 80.

Даже говоря о Ремко, хотя я мало его знаю, все эти велосипедные «ботаники», погружённые в велоспорт с головой, все они живут на велосипеде. Интересно за ними наблюдать, но это совсем другие ребята. Это другое поколение, и перспективы другие.

Считаю, менять команду Ремко было бы нелогично, потому что за ним два самых крупных в истории бельгийских спонсора – Soudal и Quick-Step.

У них такая значительная история, и если убрать Ремко из команды, то команда лишится не просто одного гонщика, а генерального плана на следующие пять, шесть лет. Это настроит против тебя всю Бельгию, уход из команды – совсем не подходящий вариант. В конце концов, не думаю, что такое вообще когда-нибудь случится. У Патрика есть план, а спонсоры поддержали его, чтобы он попытался воплотить мечту в реальность».

На вопрос VeloNews, как далеко может пойти Ремко Эвенепул, учитывая его возраст, победы и траекторию, Том Боонен ответил:

«Я верю в него. Не говорю, что он выиграет Тур де Франс, но не думаю, что вы найдёте кого-то, кто будет утверждать, что он никогда не выиграет. У него есть всё, чтобы попробовать и выиграть Тур, надеюсь, он этого добьётся. Он силён психологически, умеет справляться с давлением. Он сильный, и у него есть все данные, чтобы выиграть».