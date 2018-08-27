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Том Боонен о возможностях Ремко Эвенепула и нового поколения велогонщиков

Том Боонен: “У Ремко Эвенепула есть всё, чтобы попробовать выиграть Тур де Франс”

 

 

  Том Боонен, семикратный победитель классик Монументов Париж-Рубэ и Тур Фландрии, с интересом следит за новыми звёздами велоспорта и удивляется умению молодых гонщиков добиваться большого успеха и на крупных классиках, и в Гранд-турах. Том Боонен, завершивший карьеру профессионального велогонщика в 2017 году, поделился мнением о разнице поколений, а также об успехе и перспективах Ремко Эвенепула в интервью VeloNews.

 

Том Боонен о возможностях Ремко Эвенепула и нового поколения велогонщиков

 

 

  Том Боонен: «В этом году особенно бросилось в глаза, что по сравнению с моим поколением, стало больше пересечений. В моё время существовала гораздо более жёсткая специализация, а теперь вижу, как победитель Тур де Франс снова едет Тур Фландрии, а парень, победивший на Льеж, в этот же год выигрывает Вуэльту. Нынешнее поколение невероятно. Они выступают в гонках меньше, но если участвуют, то их выступление смотреть гораздо интереснее. Такие ребята как Ремко, Погачар и Вингегор, спотсмены высокого уровня, они выигрывают всё.

 

  В моё время мы ездили все фламандские классики, но к Париж-Рубэ я уже набирал 43 гоночных  дня в сезоне. Перед классиками мы проезжали намного больше гонок, потому что считали, что это единственный вариант. А  теперь парни появляются на классиках, когда у них в кармане по три гоночных  дня. Они свежи физически, и психологически готовы к борьбе. С этой точки зрения легче ехать Льеж и Амстел. Раньше гонщики должны были проехать Тур Страны Басков, а потом уже Амстел и Льеж, но теперь они больше тренируются, и меньше выступают.

 

  Думаю, наше поколение боялось не участвовать в гонках. Нам казалось, что важно одержать несколько побед просто для того, чтобы стартовать на Туре Фландрии. Мы каждый год встречаемся за обедом с Вилфридом Петерсом и Иваном Ван Молем, нашим командным врачом. Недавно тоже поговорил с ними, и они мне сказали, что сейчас тренеры выбирают какие гонки поедут их подопечные. Это совершенно другой подход. Всё больше и больше сводится к показателям. Раньше, когда выступал я, показатели влияли, может, процентов на 10, а теперь, наверное, на 80.

 

  Даже говоря о Ремко, хотя я мало его знаю, все эти велосипедные «ботаники», погружённые в велоспорт с головой, все они живут на велосипеде. Интересно за ними наблюдать, но это совсем другие ребята. Это другое поколение, и перспективы другие.

 

  Считаю, менять команду Ремко было бы нелогично, потому что за ним два самых крупных в истории бельгийских спонсора – Soudal и Quick-Step.

 

  У них такая значительная история, и если убрать Ремко из команды, то команда лишится не просто одного гонщика, а генерального плана на следующие пять, шесть лет. Это настроит против тебя всю Бельгию, уход из команды – совсем не подходящий вариант. В конце концов, не думаю, что такое вообще когда-нибудь случится. У Патрика есть план, а спонсоры поддержали его, чтобы он попытался воплотить мечту в реальность».

 

  На вопрос VeloNews, как далеко может пойти Ремко Эвенепул, учитывая его возраст, победы и траекторию, Том Боонен ответил:

 

  «Я верю в него. Не говорю, что он выиграет Тур де Франс, но не думаю, что вы найдёте кого-то, кто будет утверждать, что он никогда не выиграет. У него есть всё, чтобы попробовать и выиграть Тур, надеюсь, он этого добьётся. Он силён психологически, умеет справляться с давлением. Он сильный, и у него есть все данные, чтобы выиграть».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal-Quick-Step Тур де Франс Том Боонен

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 03:32 | Регистрация: 20.05.2021

    И он не боится рисковать,пока ближайшие соперники переглядываются друг с другом спокойно уезжает от них,создает просвет,достаточный, при его индивидуальном ходе, сравнимым со скоростью преследователей,для победы в гонке. Но в следующем сезоне едва ли такой маневр будет успешным,зная его возможности, соперники не допустят его отрыв во второй половине дистанции. Если конечно, они сделали определенные выводы после прошедшего сезона. Да и сейчас проявляются много подобных ему рискованных парней,так что предстоящий сезон будет горячим и не предсказуемым,особенно в однодневных классиках.

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Сегодня, 05:40 | Регистрация: 27.08.2018

      Я помню такие же мысли озвучивались после первого сезона Ремко в профи - "уехал на новенького, а вот в следующий раз..." Видимо не так уж просто его держать, а коллективно топы работать не любят, если это не Ван Арт с Ван дер Пулом.

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Комментарии

  • лошадка
    Программа сезона велокросса Ва ... (2)
    лошадка-Фото
    Ну там коротенькие-по часу. Можно найти времечко))
  • Freejazz
    Том Боонен о возможностях Ремк ... (2)
    Freejazz-Фото
    Я помню такие же мысли озвучивались после первого сезона Ремко в профи - "уехал на новенького, а вот в следующий раз..." Видимо не так уж просто его держать, а коллективно топы работать не любят, если это не Ван Арт с Ван дер Пулом.
  • Виктор Сироткин
    Программа сезона велокросса Ва ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    с конца декабря по конец января 11 гонок за 26 дней - когда это всё смотреть? sun

  • nightbuster33
    Том Боонен о возможностях Ремк ... (2)
    nightbuster33-Фото

    И он не боится рисковать,пока ближайшие соперники переглядываются друг с другом спокойно уезжает от них,создает просвет,достаточный, при его индивидуальном ходе, сравнимым со скоростью преследователей,для победы в гонке. Но в следующем сезоне едва ли такой маневр будет успешным,зная его возможности, соперники не допустят его отрыв во второй половине дистанции. Если конечно, они сделали определенные выводы после прошедшего сезона. Да и сейчас проявляются много подобных ему рискованных парней,так что предстоящий сезон будет горячим и не предсказуемым,особенно в однодневных классиках.

  • Yuriy 17
    Мерейн Земан о поисках новой т ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Брейлсфорд подписывал победителя Джиро-19 Р. Карапаса на сезоны 20-22

  • motte
    Мерейн Земан о поисках новой т ... (8)
    motte-Фото

    Интересно, а Скай подписывал победителей гт или нет? Вроде как, сэр брейлсфорд гонялся (выкатывал сумму, от которой слюни текли) за молодыми дарованиями, нет?

  • error
    Мерейн Земан о поисках новой т ... (8)
    error-Фото

    Согласен с Ольгой, что скорее всего время, когда можно было вдохновить и развить Вилко прошло. Это было видно по Дюмулану.

    Но раз уж взяли, выход -  возить его 2-м капитаном с Роглой. Примож несет много рисков и по статистике сходов и по возрасту..  А Винегора оставить самостоятельным, для страховки добавить Сепа.

    По каким ГТ разбросать эти парочки будет видно после презентации Вуэльты, раз уж цель все 3 ГТ.

  • Earl57
    Мерейн Земан о поисках новой т ... (8)
    Earl57-Фото
    Ну не знаю. Вилко доместиком никогда не был, на моей памяти всегда капитаном ездил, даже будучи совсем молодым. Ну или сокапитаном. Либо агент со связями, либо еще какая крыша есть. В поезде от него проку мало будет.
    Интересно будет, если его на Джиро отправят. Он же типа раздельщик. А туда Инеос заявляет Ганну, Томаса и Аренсмана, ОАЭ отправляет Алмейду. Плюс Хейг и Хиндли...
  • rude_rider
    Мерейн Земан о поисках новой т ... (8)
    rude_rider-Фото
    не есть же не атакующий вечный колесник Маас но ему стабильнор везет садится за нужным колесом..
    Вилко скорее всего повторит путь Димулана и будет вторым номером везде где можно..
    на терпении и как вы сказали в случаи удачи с не приездом или сходом других гонцов где нибудь зацепить подиум..а так ход хороший у него для поезда..
    по мне джамбо поверили в себя и свой коктейл на котором они сидят и идут путем скай..сперва родили двух генеральщиков (винегор рогла vs фрум вигго) а теперь решили что закроют все три ГТ..
    рано или поздно чудественный коктейл(диета) как в иссякнет как в свое время свекольный сок сэра Бредли..
  • Yuriy 17
    Мерейн Земан о поисках новой т ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    В Jumbo-Visma нечаянно угадали с подписанием малоизвестного Й. Вингегора.

    И теперь наивный Мерейн Земан думает, что и в дальнейшем им так будет везти.

    И без Jumbo-Visma полно команд, "развивающих" молодых спортсменов

     

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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