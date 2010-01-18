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- Сегодня, 18:51
Велокоманда UAE Team Emirates объявила, что Тадей Погачар завершил сезон 2020 года
Велокоманда UAE Team Emirates подтвердила, что победитель Тур де Франс-2020, призёр Льеж-Бастонь-Льеж, Тадей Погачар завершил сезон 2020 года. 22-летний словенский велогонщик не примет участие в Туре Фландрии-2020, как планировалось ранее.
Photo ©A.S.O./Pauline Ballet
В интервью Sporza представитель команды UAE Team Emirates сказал: «Сейчас он будет отдыхать после нескольких напряжённых недель. С Тур де Франс-2020 Тадей всё время выступал, участвовал в чемпионате мира, проехал Арденнские классики. Так что его сезон закончен».
В этом году Тадей Погачар одержал 9 побед. Первую велогонку выиграл в феврале – взял победу на двух этапах и в генеральной классификации Вуэльты Валенсии-2020 (категория 2. Pro), затем выиграл этап Тура ОАЭ, а после перерыва в сезоне стал чемпионом Словении в разделке, одержал победу на Тур де Франс-2020, выиграв также три этапа французского Гранд-тура, а завершил сезон на третьей ступени подиума классики Монумента велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж-2020.
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