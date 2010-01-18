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Тадей Погачар завершил сезон 2020 года

Велокоманда UAE Team Emirates объявила, что Тадей Погачар завершил сезон 2020 года

 

 

  Велокоманда UAE Team Emirates подтвердила, что победитель Тур де Франс-2020, призёр Льеж-Бастонь-Льеж, Тадей Погачар завершил сезон 2020 года. 22-летний словенский велогонщик не примет участие в Туре Фландрии-2020, как планировалось ранее.

 

Тадей Погачар завершил сезон 2020 года

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

 

  В интервью Sporza представитель команды UAE Team Emirates сказал: «Сейчас он будет отдыхать после нескольких напряжённых недель. С Тур де Франс-2020 Тадей всё время выступал, участвовал в чемпионате мира, проехал Арденнские классики. Так что его сезон закончен».

 

  В этом году Тадей Погачар одержал 9 побед. Первую велогонку выиграл в феврале – взял победу на двух этапах и в генеральной классификации Вуэльты Валенсии-2020 (категория 2. Pro), затем выиграл этап Тура ОАЭ, а после перерыва в сезоне стал чемпионом Словении в разделке, одержал победу на Тур де Франс-2020, выиграв также три этапа французского Гранд-тура, а завершил сезон на третьей ступени подиума классики Монумента велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж-2020.

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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  1. Бакеша

    Сегодня, 18:55 | Регистрация: 1.02.2018

    Очень даже солидное достижение для 21-летнего велогонщика

  2. Pi-man

    Сегодня, 19:05 | Регистрация: 25.05.2017

    Очень солидное достижение для велогонщика любого возраста biggrin

  3. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 19:29 | Регистрация: 22.09.2020

    монстр

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:40 | Регистрация: 30.06.2017

    Кочегара законсервировали на зиму)))

    Вся жизнь это гонка.

    1. MVDP

      Сегодня, 21:32 | Регистрация: 3.10.2020

      Идет по основной профессии работать.

  5. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 19:47 | Регистрация: 4.08.2018

     Правильно, к чему жилы рвать, расходуя ресурс. Сделал дело - гуляй смело.

  6. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 21:32 | Регистрация: 18.01.2010

    Наконец то на отдых

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • velodoctor
    Фотогалерея 5-го этапа Джиро д ... (1)
    velodoctor-Фото

    Были вопросы на что он способен. Сегодня Ганна показал, что пологую гору после 180км в отрыве он едет очень хорошо. Вопросов теперь стало еще больше, особенно о его перспективах на ближайшие годы. 

  • Maxim Popov
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (19)
    Maxim Popov-Фото
    После таких побед надежды на то что этот спорт без допинга сводятся к нулю) Плюс к этому добавляется ощущение что еще и все куплено. Надеюсь я сильно ошибаюсь, но видя как здоровенный парень уезжает от горняков на 25км подъема это странновато)
  • levonardo
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (2)
    levonardo-Фото
    Желающих отстрелить на последнем подъёме и после будет предостаточно. Так что спринтерским командам придется поработать.
  • sqrudgmcduck
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (2)
    sqrudgmcduck-Фото
    Улисси будет пробовать. Но Петруха надеюсь в этот раз возьмёт причетающееся. В общем вперёд Саган!
  • patar
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (10)
    patar-Фото

    А почему Кинтана за арку не ездит? Травма или скандал?

  • MVDP
    Тадей Погачар завершил сезон 2 ... (7)
    MVDP-Фото
    Идет по основной профессии работать.
  • AzaKonta
    Тадей Погачар завершил сезон 2 ... (7)
    AzaKonta-Фото
    Наконец то на отдых
  • MVDP
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (10)
    MVDP-Фото

    Да уж, Матвей, в тактику ты не очень пока. Надо было бомбить без оглядки, как в прошлом году.

  • SportSpirit
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Эх) Матье-Матье

     

    Вспоминая прошлый сезон и полемику - научился плохому у спринтеров, ждать до последнего)) 

     

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (19)
    SportSpirit-Фото

    Алмейда тоже понравилось, как ехал, да)

     

    То, что он цепкий, - он весь сезон показывал. А тут еще и запредельнорозовая мотивация! После финиша его показали, я подчитала, что он был слегка расстроен, что Конрад его передавил в финишную гору. Как говорится, every second count)  

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
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