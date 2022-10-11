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Глава UAE Team Emirates о календаре Тадея Погачара и других лидеров команды в 2023 году

Хошеан Фернандес Мачин: «Важно составить наилучший календарь для всех гонщиков команды UAE Team Emirates»

 

 

  Главной гонкой для команды UAE Team Emirates на следующий сезон остаётся Тур де Франс, и Тадей Погачар снова будет бороться за третью в карьере победу на французском Гранд-туре. Генеральный менеджер команды UAE Team Emirates Хошеан Фернандес Мачин (Joxean Fernández Matxín) считает, что в 24 года словенскому гонщику ещё рано ехать связку Джиро д’Италия и Тур де Франс.

 

  Помимо подготовки к достижению главной цели – жёлтой майки Тур де Франс, у Хошеана Фернандеса Мачина есть и другие задачи, например, как сбалансировать календарь гонок, чтобы учесть интересы ведущих гонщиков Жуана Алмейды, Хуана Аюсо, Брэндона Макналти, а также новобранца Адама Йейтса, и интересы команды.

 

Глава UAE Team Emirates о календаре Тадея Погачара и других лидеров команды в 2023 году

 

 

  В интервью словенской газете “Siol” генеральный менеджер UAE Team Emirates Хошеан Фернандес Мачин поделился мнением о планах на календарь Тадея Погачара:

 

  «Тур де Франс в приоритете. В следующем году Джиро закончится только за три недели до старта Тура, а бороться на двух важных гонках за такой короткий промежуток времени –серьёзная задача.  Лично я считаю, что для его возраста, для 24 лет, участие в двух Гранд-тура за сезон не подходит. Если бы перерыв между Джиро д’Италия и Тур де Франс был пять или шесть недель, то появилась бы возможность. Но три недели – слишком мало и сложно. Это не невозможно, но такое решение повлияло бы на будущее.

 

  В голове я держу программы всех гонщиков команды. Поговорил с Погачаром, появились идеи. Чтобы добиться как можно больше, важно для всех составить наилучший календарь. Карьера Тадея важна, в соответствии с этим смотрим в будущее. Необходимо понимать, что в каждой гонке, где он стартует, мы ищем возможности для его борьбы за победу.

 

  Он самый разносторонний гонщик из всех, кого знаю. Но ещё важнее, что у него отличный характер. Если бы я оценивал его по десятибалльной шкале, то дал бы ему 12 баллов. Могу утверждать, что Тадей – лучший в настоящее время. Он начал сезон с победы в феврале, завершил тоже победой. Он и спринтер, и горняк, и специалист однодневных гонок, и Гранд-туров. Он совершенен».  

 

  В интервью VeloNews генеральный менеджер команды UAE Team Emirates рассказал, какие планы строит в отношении других ведущих гонщиков команды:

 

  «У нас очень сильная структура. Если посмотреть на этот год, у Алмейды была свобода на Джиро д’Италия. У него был ковид, но то же самое случилось с Аюсо на Вуэльте. Важно для каждого сделать свою программу. Возможно, на некоторых гонках у нас будет несколько лидеров, но это делает нас сильнее.

 

  Новым гонщикам мы предоставляем свободу выбора. Дело не в том, чтобы они заняли позицию первого, второго или третьего капитана. Важно составить лучший календарь, найти спортивную задачу для всех гонщиков, чтобы обеспечить конкурентоспособность команды в течение всего сезона, с первой до последней гонки. Цель – сбалансированный состав.

 

  В октябре в Объединённых Арабских Эмиратах у нас пройдёт тренировочный сбор. Там мы впервые начнём работать с новыми гонщиками, обсудим вопросы спортивной одежды со спонсорами. Первый разговор с Адамом Йейтсом был положительным. Я знаю его уровень, где он может проявить себя, но о его идеях и планах команды поговорим в следующем месяце в Абу-Даби.

 

  В следующем году в календаре гонок будет много изменений, связанных с чемпионатом мира и перестановкой других 8гонок. Мы ещё не знаем, что будет с ковидом,  остаётся много вопросов. Проанализируем календарь, и когда планы конкретизируются, обсудим с Адамом, какой Гранд-тур он поедет и его позицию в команде.

 

  Самая важная гонка – Тур де Франс. Как я говорил, мы даём свободу действий таким гонщикам как Аюсо и Алмейда. Мы верим в наши молодые таланты и их качества. Думаю, Аюсо – главный талант, он заслуженно поднялся на подиум Вуэльты. Он проехал четыре гонки, был пятым в Каталонии, потом высоко финишировал на Туре Романдии, был в десятке Критериума Дофине. Вуэльта Испании была его четвёртой многодневной гонкой, мы в него верили. Поэтому для него тоже будет составляться свой календарь».

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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Комментарии

  • Ернат
    Хуан Себастьян Молано дисквали ... (1)
    Ернат-Фото

    сырица второй 

  • patar
    Ремко Эвенепул получил “Хруста ... (1)
    patar-Фото
    Прям молодой агент 007 на фото)))
  • Геродот
    Тадей Погачар был зрителем, но ... (5)
    Геродот-Фото

    "Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей"©

  • velodoctor
    Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (3)
    velodoctor-Фото

    Рогличу и винегору судя по всему должен. На них работает так, как мало кто. Бонен прав, надо уже эгоизм вырубать.



    Ну и чем велоспорт от триатлона к примеру отличается, тут чтоб побеждать надо иметь ум, где-то хитрить может, атаковать в правильный момент. Так что будучи на бумаге сильнейшим по факту можно часто быть рядом 

  • MVDP
    Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (3)
    MVDP-Фото

    Никто никому ничего не должен.

  • si40w
    Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (3)
    si40w-Фото
    Ну не знаю.. Боонен явно меряет по себе, будучи более узкопрофилным спецом по классикам. ВВА же проверяет свои возможности очень широким профилем и у него получается. Думается, что при желании и чётко фокусе на классики, мог бы и больше уже выиграть. Как, например, тот же Погачар вполне бы мог побороться за вообще всю весну, если бы не Тур де Франс
  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 3 (1)
    nightbuster33-Фото

     Хорошо,что в команде есть такой ЧЕЛОВЕК и гонщик,как А.Зейтц,8-ой в гору и в общем зачете.А ведь был в отрыве с двумя первыми призерами.Конец сезона однако.Главное,продлит ли свой контракт с Астаной или....?

  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (11)
    nightbuster33-Фото
    Может это говорит о не соответствии уровня подготовки стандартам Про Тайм до прихода в Астану,,т.е.до 1авг.с.г. поэтому и результаты у него скачут:вверх-вниз.Главное у него есть ВЕРХ,на который и будут опираться при подготовке к будущему сезону.
  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (11)
    nightbuster33-Фото
    В гонке участвует Харльд Лопез из молодежной Астаны,21год,эквадорец.
  • akhmetov45
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (11)
    akhmetov45-Фото
    Ангеля Лопеса?

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4565
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4482
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3179
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2454
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2239
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2200
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