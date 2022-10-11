Глава UAE Team Emirates о календаре Тадея Погачара и других лидеров команды в 2023 году

Хошеан Фернандес Мачин: «Важно составить наилучший календарь для всех гонщиков команды UAE Team Emirates»

Главной гонкой для команды UAE Team Emirates на следующий сезон остаётся Тур де Франс, и Тадей Погачар снова будет бороться за третью в карьере победу на французском Гранд-туре. Генеральный менеджер команды UAE Team Emirates Хошеан Фернандес Мачин (Joxean Fernández Matxín) считает, что в 24 года словенскому гонщику ещё рано ехать связку Джиро д’Италия и Тур де Франс.

Помимо подготовки к достижению главной цели – жёлтой майки Тур де Франс, у Хошеана Фернандеса Мачина есть и другие задачи, например, как сбалансировать календарь гонок, чтобы учесть интересы ведущих гонщиков Жуана Алмейды, Хуана Аюсо, Брэндона Макналти, а также новобранца Адама Йейтса, и интересы команды.

В интервью словенской газете “Siol” генеральный менеджер UAE Team Emirates Хошеан Фернандес Мачин поделился мнением о планах на календарь Тадея Погачара:

«Тур де Франс в приоритете. В следующем году Джиро закончится только за три недели до старта Тура, а бороться на двух важных гонках за такой короткий промежуток времени –серьёзная задача. Лично я считаю, что для его возраста, для 24 лет, участие в двух Гранд-тура за сезон не подходит. Если бы перерыв между Джиро д’Италия и Тур де Франс был пять или шесть недель, то появилась бы возможность. Но три недели – слишком мало и сложно. Это не невозможно, но такое решение повлияло бы на будущее.

В голове я держу программы всех гонщиков команды. Поговорил с Погачаром, появились идеи. Чтобы добиться как можно больше, важно для всех составить наилучший календарь. Карьера Тадея важна, в соответствии с этим смотрим в будущее. Необходимо понимать, что в каждой гонке, где он стартует, мы ищем возможности для его борьбы за победу.

Он самый разносторонний гонщик из всех, кого знаю. Но ещё важнее, что у него отличный характер. Если бы я оценивал его по десятибалльной шкале, то дал бы ему 12 баллов. Могу утверждать, что Тадей – лучший в настоящее время. Он начал сезон с победы в феврале, завершил тоже победой. Он и спринтер, и горняк, и специалист однодневных гонок, и Гранд-туров. Он совершенен».

В интервью VeloNews генеральный менеджер команды UAE Team Emirates рассказал, какие планы строит в отношении других ведущих гонщиков команды:

«У нас очень сильная структура. Если посмотреть на этот год, у Алмейды была свобода на Джиро д’Италия. У него был ковид, но то же самое случилось с Аюсо на Вуэльте. Важно для каждого сделать свою программу. Возможно, на некоторых гонках у нас будет несколько лидеров, но это делает нас сильнее.

Новым гонщикам мы предоставляем свободу выбора. Дело не в том, чтобы они заняли позицию первого, второго или третьего капитана. Важно составить лучший календарь, найти спортивную задачу для всех гонщиков, чтобы обеспечить конкурентоспособность команды в течение всего сезона, с первой до последней гонки. Цель – сбалансированный состав.

В октябре в Объединённых Арабских Эмиратах у нас пройдёт тренировочный сбор. Там мы впервые начнём работать с новыми гонщиками, обсудим вопросы спортивной одежды со спонсорами. Первый разговор с Адамом Йейтсом был положительным. Я знаю его уровень, где он может проявить себя, но о его идеях и планах команды поговорим в следующем месяце в Абу-Даби.

В следующем году в календаре гонок будет много изменений, связанных с чемпионатом мира и перестановкой других 8гонок. Мы ещё не знаем, что будет с ковидом, остаётся много вопросов. Проанализируем календарь, и когда планы конкретизируются, обсудим с Адамом, какой Гранд-тур он поедет и его позицию в команде.

Самая важная гонка – Тур де Франс. Как я говорил, мы даём свободу действий таким гонщикам как Аюсо и Алмейда. Мы верим в наши молодые таланты и их качества. Думаю, Аюсо – главный талант, он заслуженно поднялся на подиум Вуэльты. Он проехал четыре гонки, был пятым в Каталонии, потом высоко финишировал на Туре Романдии, был в десятке Критериума Дофине. Вуэльта Испании была его четвёртой многодневной гонкой, мы в него верили. Поэтому для него тоже будет составляться свой календарь».