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Генеральный менеджер Education-EasyPost: "Ричард Карапас, скорее всего, поедет Тур де Франс-2023"

Джонатан Воутерс о планах Education-EasyPost после прихода в команду Ричарда Карапаса

 

 

  Ричард Карапас, подписавший контракт с велокомандой EF Education EasyPost, говорил, что главной целью его карьеры является победа на Тур де Франс. Генеральный менеджер команды EF Education EasyPost Джонатан Воутерс считает, что маршрут Тур де Франс следующего года больше подходит 29-летнему эквадорскому гонщику, чем Джиро д’Италия-2023.

 

  Олимпийский чемпион, Ричард Карапас после победы на Джиро д’Италия-2019 финишировал на подиуме всех трёх Гранд-туров – 2-м на Вуэльте Испании-2020, 3-м на Тур де Франс-2021, а в этом сезоне поднялся на вторую ступень подиума итальянского Гранд-тура, а на Вуэльте Испании выиграл три этапа и гороховую майку лучшего горняка.

 

 Джонатана Воутерса, однако, считает, что команде EF Education EasyPost не следует отходить от философии атакующей команды и ставить всё на победу в Большой Петле, о чём рассказал в интервью VeloNews.

 

Генеральный менеджер Education-EasyPost: "Ричард Карапас, скорее всего, поедет Тур де Франс-2023"

 

  Джонатан Воутерс: «Первая встреча спортивных директоров команды пройдёт 10 ноября в Лондоне, затем в декабре будет первый командный сбор. Но, если смотреть на маршруты Джиро д’Италия и Тура, определённо Тур де Франс-2023 больше подходит Ричарду. Все, включая самого Ричарда, склоняются к его участию в Туре.

 

  Посмотрим, как он будет выступать в течение года, тогда определим цели. Он очень разносторонний гонщик, уже боролся за генеральную классификацию. Но с точки зрения спонсоров его выступление на Вуэльте Испании-2022, где он выиграл гороховую майку и три этапа, намного зрелищнее, чем езда с генеральщиками.

 

  Так что, мы учтём, что он хочет проехать Тур, а потом примем во внимание мнение спонсоров. Уже потом составим план. Я не слишком большой фанат фокусирования на общем зачёте Гранд-туров просто потому, что это немного скучно.

 

  Но решать мы будем вместе с ним, и это сложное решение. Как уже говорил, с очень высокой вероятностью он поедет Тур де Франс. Но когда наблюдал, как он выступал на Вуэльте, задумался, а так ли хорошо фокусироваться на генеральной классификации. То, как он ехал Вуэльту, очень сильно впечатлило, и если бы он так же выступал на Тур де Франс, это было бы невероятно. Будем думать.

 

  Мы ещё не вели долгих дискуссий, но сущность нашей команды в атакующем стиле.  Мы отправляем гонщиков в отрывы, даём ребятам шанс бороться за победы на этапах.

 

  Все видели, что Jumbo-Visma сумела дать Вауту ван Арту возможность ехать свою гонку, и достигла командной цели. Не думаю, что мы должны менять 15-летнюю историю нашей команды и ставить всё на борьбу в генеральной классификации. Я не исключаю, что бросим все силы на Карапаса, но в прошлом так мы Тур не ездили».

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz EF Education-EasyPost Тур де Франс-2023

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 06:19 | Регистрация: 4.09.2010

    Воутерс стесняется прямо сказать очевидное - Тур Карапасу не взять никогда, генерал он скучный (т.к. от обороны и на удачу) и вообще мечтать это здорово, но сначала спросим тех, кто платит мечтателю. не за мечты платит

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Генеральный менеджер Education ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    Воутерс стесняется прямо сказать очевидное - Тур Карапасу не взять никогда, генерал он скучный (т.к. от обороны и на удачу) и вообще мечтать это здорово, но сначала спросим тех, кто платит мечтателю. не за мечты платит

  • shoooster
    Сонни Кольбрелли завершает кар ... (2)
    shoooster-Фото
    Здоровья тебе, Сонни!
  • Sheridan
    Дэн Мартин: “Тадей Погачар вер ... (2)
    Sheridan-Фото
    В Астане, думаю, во всем бардак. Вся эта тряска с Premier Tech-ом будто уничтожила порядок и дисциплину всех сотрудников.
  • nightbuster33
    Дэн Мартин: “Тадей Погачар вер ... (2)
    nightbuster33-Фото

    В его словах скрывается истина,которой не хватает многим командам,в том числе и команде Астаны....Управляемость велоспорта! Да это начинается с самого начала занятий велоспортом  под опекой тренеров и только  у единиц выявляется свое виденье гонки для достижения высоких целей,а основная масса так и катаются в рамках указаний наставников не только в процессе тренировок,но и входе гонки через радио. Из них мало кто работает своей головой,каждую секунду ожидая в своих ушах дальнейших действий в гонке. ...30 часов еженедельных тренировок с соответствующей интенсивностью....Да, если бы Астана имела бы такой объем тренировок, мы бы никогда не видели бы спины их гонщиков в последних рядах почти во всех гонках. 

  • Геродот
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (5)
    Геродот-Фото

    Интересно его на доп проверяли? Любители особенно это любят)

  • MVDP
    Винченцо Нибали начал работать ... (6)
    MVDP-Фото
    Итальянцы Михалкова почитывают и почитают, видимо.
  • Earl57
    Винченцо Нибали начал работать ... (6)
    Earl57-Фото

    Про Кэйп Эпик очень интересно. Надеюсь что в следующем году поедет, эта многодневка ему идеально подходит. А поскольку 40 лет ему еще нет, то будет в основной категории зарубаться.

  • motte
    Винченцо Нибали начал работать ... (6)
    motte-Фото

    О, а почему не 36.6?-:) оптимал 36.5 что-то новенькое.

    Удачи, но я думал , что он в треке останется, видимо, много советчиков там, вот и решил быть один, а вообще, молодцы, развитие и поиски новых путей это есть движение вперёд.

  • Esperus2006
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (5)
    Esperus2006-Фото
    Хотят своего Вайна найти
  • RVL
    Крис Фрум о системе начисления ... (6)
    RVL-Фото

    что молодой и резвый-спору нет. но побеждать на разных гонках не одно и тоже. у него и соперники классом ниже. поляки могли назвать моречко-своим макюэном, но он "макюэн" только на туре польши , где нет всегда топ спринтеров, и в проконти гонках. и тд.
    в протуре его могут укатать и разобрать еще до спринта,неглядя даже на его уникальные данные. так что надо посмотреть его с реальными соперниками топ уровня на топ гонках.

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