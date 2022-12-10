Генеральный менеджер Education-EasyPost: "Ричард Карапас, скорее всего, поедет Тур де Франс-2023"

Джонатан Воутерс о планах Education-EasyPost после прихода в команду Ричарда Карапаса

Ричард Карапас, подписавший контракт с велокомандой EF Education EasyPost, говорил, что главной целью его карьеры является победа на Тур де Франс. Генеральный менеджер команды EF Education EasyPost Джонатан Воутерс считает, что маршрут Тур де Франс следующего года больше подходит 29-летнему эквадорскому гонщику, чем Джиро д’Италия-2023.

Олимпийский чемпион, Ричард Карапас после победы на Джиро д’Италия-2019 финишировал на подиуме всех трёх Гранд-туров – 2-м на Вуэльте Испании-2020, 3-м на Тур де Франс-2021, а в этом сезоне поднялся на вторую ступень подиума итальянского Гранд-тура, а на Вуэльте Испании выиграл три этапа и гороховую майку лучшего горняка.

Джонатана Воутерса, однако, считает, что команде EF Education EasyPost не следует отходить от философии атакующей команды и ставить всё на победу в Большой Петле, о чём рассказал в интервью VeloNews.

Джонатан Воутерс: «Первая встреча спортивных директоров команды пройдёт 10 ноября в Лондоне, затем в декабре будет первый командный сбор. Но, если смотреть на маршруты Джиро д’Италия и Тура, определённо Тур де Франс-2023 больше подходит Ричарду. Все, включая самого Ричарда, склоняются к его участию в Туре.

Посмотрим, как он будет выступать в течение года, тогда определим цели. Он очень разносторонний гонщик, уже боролся за генеральную классификацию. Но с точки зрения спонсоров его выступление на Вуэльте Испании-2022, где он выиграл гороховую майку и три этапа, намного зрелищнее, чем езда с генеральщиками.

Так что, мы учтём, что он хочет проехать Тур, а потом примем во внимание мнение спонсоров. Уже потом составим план. Я не слишком большой фанат фокусирования на общем зачёте Гранд-туров просто потому, что это немного скучно.

Но решать мы будем вместе с ним, и это сложное решение. Как уже говорил, с очень высокой вероятностью он поедет Тур де Франс. Но когда наблюдал, как он выступал на Вуэльте, задумался, а так ли хорошо фокусироваться на генеральной классификации. То, как он ехал Вуэльту, очень сильно впечатлило, и если бы он так же выступал на Тур де Франс, это было бы невероятно. Будем думать.

Мы ещё не вели долгих дискуссий, но сущность нашей команды в атакующем стиле. Мы отправляем гонщиков в отрывы, даём ребятам шанс бороться за победы на этапах.

Все видели, что Jumbo-Visma сумела дать Вауту ван Арту возможность ехать свою гонку, и достигла командной цели. Не думаю, что мы должны менять 15-летнюю историю нашей команды и ставить всё на борьбу в генеральной классификации. Я не исключаю, что бросим все силы на Карапаса, но в прошлом так мы Тур не ездили».