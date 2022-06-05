 Ричард Карапас – на второй ступени подиума Джиро д’Италия-2022

Ричард Карапас: "Однажды вернусь на Джиро д'Италия"

В день 29-летия 29 мая Ричарду Карапасу не удалось надеть розовую майку победителя «Корса Роза», но он поднялся на вторую ступень подиума Джиро д’Италия-2022. После победы на итальянском Гранд-туре в 2019 году Карапас в третий раз вошёл в тройку призёров Град-тура – в 2020 финишировал вторым на Вуэльте Испании, в 2021 стал третьим на Тур де Франс.

Photo (c) INEOS Grenadiers

Photo Credits: Sprint Cycling Agency

На предпоследнем этапе Джиро д’Италия-2022 капитан команды Ineos Grenadiers потерял розовую майку лидера, которую носил на протяжении шести этапов. Карапас на финальных трёх километрах 20 этапа проиграл ближайшему сопернику Джею Хиндли (Bora-hansgrohe) 1 минуту 25 секунд. Отыграть такое отставание в 17,4-километровой разделке 21-го этапа в Вероне было невозможно. Ричард Карапас сократил отставание от Джея Хиндли всего на 8 секунд и в итоге проиграл австралийскому гонщику в генеральной классификации 1:18.

Ричард Карапас: «Это была трудная Джиро, я доволен результатом. Вчера (на 20-м этапе) у меня был плохой день, не лучший из тех, что были в гонке. Думаю, в итоге выиграл сильнейший. Джиро – гонка, которая мне всегда очень нравилась. Не уверен, вернусь ли сюда на следующий год, но когда-нибудь точно.

В итоге я показал хороший результат, я боролся за место на подиуме, доволен вторым местом. Это всё равно отличный для меня результат, а также для команды. Мы всегда боремся за победу. Думаю, за последние пару лет я показал, что могу выступать на хорошем уровне. Однажды вернусь на Джиро д’Италия.

Над многим ещё надо поработать, продолжать совершенствоваться. Думаю, эта Джиро была необычной из-за жары, а также из-за большого количества трансферов. Но, как я уже говорил, я доволен тем, как прошла гонка.

После этой гонки у меня останутся хорошие воспоминания. За три недели произошло многое, снова получил прекрасный опыт, когда носил розовую майку лидера, что напомнило мне о моём времени в розовой майке в 2019 году. Когда едешь в розовой майке, это всегда особенный ценный опыт.

Всё бывает, выигрываешь и проигрываешь. Правда в том, что я не разочарован этим результатом, наоборот, он даёт мне силы вернуться и снова бороться, теперь на Вуэльте Испании».