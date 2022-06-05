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Ричард Карапас – на второй ступени подиума Джиро д’Италия-2022

Ричард Карапас: "Однажды вернусь на Джиро д'Италия"

 

 

 

 

  В день 29-летия 29 мая Ричарду Карапасу не удалось надеть розовую майку победителя «Корса Роза», но он поднялся на вторую ступень подиума Джиро д’Италия-2022. После победы на итальянском Гранд-туре в 2019 году Карапас в третий раз вошёл в тройку призёров Град-тура – в 2020 финишировал вторым на Вуэльте Испании, в 2021 стал третьим на Тур де Франс.

 

Ричард Карапас – на второй ступени подиума Джиро д’Италия-2022

Photo (c) INEOS Grenadiers

 

 Ричард Карапас – на второй ступени подиума Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Sprint Cycling Agency

 

 

  На предпоследнем этапе Джиро д’Италия-2022 капитан команды Ineos Grenadiers потерял розовую майку лидера, которую носил на протяжении шести этапов. Карапас на финальных трёх километрах 20 этапа проиграл ближайшему сопернику Джею Хиндли (Bora-hansgrohe) 1 минуту 25 секунд. Отыграть такое отставание в 17,4-километровой разделке 21-го этапа в Вероне было невозможно. Ричард Карапас сократил отставание от Джея Хиндли всего на 8 секунд и в итоге проиграл австралийскому гонщику в генеральной классификации 1:18.

 

  Ричард Карапас: «Это была трудная Джиро, я доволен результатом. Вчера (на 20-м этапе) у меня был плохой день, не лучший из тех, что были в гонке. Думаю, в итоге выиграл сильнейший. Джиро – гонка, которая мне всегда очень нравилась. Не уверен, вернусь ли сюда на следующий год, но когда-нибудь точно.

 

  В итоге я показал хороший результат, я боролся за место на подиуме, доволен вторым местом. Это всё равно отличный для меня результат, а также для команды. Мы всегда боремся за победу. Думаю, за последние пару лет я показал, что могу выступать на хорошем уровне. Однажды вернусь на Джиро д’Италия.

 

  Над многим ещё надо поработать, продолжать совершенствоваться. Думаю, эта Джиро была необычной из-за жары, а также из-за большого количества трансферов. Но, как я уже говорил, я доволен тем, как прошла гонка.

 

  После этой гонки у меня останутся хорошие воспоминания. За три недели произошло многое, снова получил прекрасный опыт, когда носил розовую майку лидера, что напомнило мне о моём времени в розовой майке в 2019 году.  Когда едешь в розовой майке, это всегда особенный ценный опыт.

 

  Всё бывает, выигрываешь и проигрываешь. Правда в том, что я не разочарован этим результатом, наоборот, он даёт мне силы вернуться и снова бороться, теперь на Вуэльте Испании».

 

Результаты 21 этапа Джиро д’Италия-2022

Фотогалерея 21 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • nightbuster33
    39-летний Доменико Поццовиво ф ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Когда Доминико долго не мог найдти команду все были в печале.Нашел команду,были рады.Но никто не мог предположить, сколько радости он принесет своим выступлением всем болельщикам.Это его благодарность команде,поверевшая в его способности сделать невозможное после всего случившегося.Счастлив он-рады все.Мы все одна семья.

  • Coffe
    Бауке Моллема продлил контракт ... (1)
    Coffe-Фото
    Успеха ему в дальнейшем.
  • svan
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    svan-Фото

    Крепкий гонщик, но что-то ему не хватает. Много третьих и четвертых мест.

  • svan
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    svan-Фото
    вероятно, Алмейда обошел бы
  • svan
    Джей Хиндли – победитель Джиро ... (3)
    svan-Фото
    Цитата: uran
    Между 3-м и 4-м пропасть. Говорит об реальной конкуренции за итоговый генерал.
    В принципе все логично, в тройке реальные претенденты, случайных нет.

    Думаю согласитесь вы, и другие, что сходы по ходу Джиро таких фаворитов/капитанов команд как МАЛ, Барде, Йейтс, ну и Алмейда так сказать снизили красочность и уменьшили интригу на этой Джиро в плане борьбы и за этапы, и за генерал.
    Именно так. Сходы обеднили Джиро.
  • Sezar
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    Sezar-Фото

    Ну да. Хоть в чем-то ему "повезло".

  • uran
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    uran-Фото
    По правде сказать не потеряй Джиро столько претендентов на генерал с высокой вероятностью не быть Ланде на пьедестале.
  • Earl57
    Итоги Джиро д’Италия-2022 по о ... (3)
    Earl57-Фото

    UCI рейтинг раз в неделю по вторникам пересчитывает. 31 мая после Джиро и Норвегии перерасчет будет.

    Старые очки сгорают через 52 недели (год) после даты начисления. Поэтому после перерасчета изменения будут большие.

  • velodoctor
    Итоги Джиро д’Италия-2022 по о ... (3)
    velodoctor-Фото
    Ванти сейчас в рейтинге uci на втором месте, очень даже не дурно.

    Хотя не, обманул, на 7 они. Новый рейтинг как теннисе хрен поймёшь как посчитать. В любом случае команда не самая богатая но результаты показывает в этом году отменные.
  • EL-Fenomeno
    Джей Хиндли – победитель Джиро ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Был за Карапаза, но Хиндли действительно оказался сильнее - заслужил (жаль нету австралийского флага в смайлах). Ну а БОРОВский Титтер теперь весь в розовой "окантовке") 

    Цитата: uran
    Между 3-м и 4-м пропасть. Говорит об реальной конкуренции за итоговый генерал.
    В принципе все логично, в тройке реальные претенденты, случайных нет.

    Думаю согласитесь вы, и другие, что сходы по ходу Джиро таких фаворитов/капитанов команд как МАЛ, Барде, Йейтс, ну и Алмейда так сказать снизили красочность и уменьшили интригу на этой Джиро в плане борьбы и за этапы, и за генерал.

    Цитата: kwwk
    Шах и Мат. Без слов.

    Scacco, Matto - один этап, т.е. даже одна гора, на котором решилось усё в борьбе за розовую майку.

     

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