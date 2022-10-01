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Рубен Геррейро может перейти в команду Movistar

Рубен Геррейро на пути в Movistar после досрочного расторжения контракта с командой EF Education – EasyPost

 

 

Рубен Геррейро может перейти в команду Movistar  28-летний португальский велогонщик Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro) может досрочно расторгнуть контракт с велокомандой EF Education EasyPost, чтобы в 2023 году перейти в команду Movistar. О том, что такой вариант прорабатывается, в интервью VeloNews рассказал Джузеппе Аккуардо (Giuseppe Acquadro), спортивный агент Рубена Геррейро.

 

  Джузеппе Аккуардо: «На данный момент он должен выступать в EF Education ещё год, но, я думаю, мы сможем достичь соглашения. Если получится, то он поменяет команду. Он на пути в команду Movistar. Ещё надо всё обсудить, но мы рассчитываем на трёх- или четырёхлетний контракт. Вопрос ещё не решён, но всё движется в этом направлении».

 

  Рубен Геррейро пришёл в команду EF Education в 2020 году, в этом же году выиграл этап Джиро д’Италия и синюю майку лучшего горняка итальянского Гранд-тура. В этом сезоне Геррейро одержал победу в новой классике – “Вызов Мон-Ванту” (Mont Ventoux Dénivelé Challenge). Также Рубен Геррейро стал призёром Тура Германии, вошёл в десятку сильнейших общего зачёта Вуэльты Бургоса и КритериумаДофине.

 

  До того, как появилась информация об обсуждении контракта с командой Movistar, в прессе, посвящённой профессиональному шоссейному велоспорту сообщалось, что в контракте с Рубеном Геррейро заинтересованы велокоманды INEOS Grenadiers и Bora-hansgrohe.

 

 

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Теги к статье: Рубен Геррейро Ruben Guerreiro

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Комментарии

  • s75
    Тур Хорватии-2022. Этап 4 (1)
    s75-Фото

    Друг и коллега Берналя по тренировкам показывает на этой недельной гонке доселе невиданные результаты.

  • Astanaforever
    Джон Леланг уходит с поста ген ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ухайдокал команду и сваливает по тихаря. Хитрый, старый.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (81)
    s75-Фото
    Ну вот, теперь про итальянца уже всё опровергли, ждём очередную бомбу. "Что происходит и кому это выгодно?". И еще позитивная новость - похоже, Геррейро выбрал Мовистар.
  • Lucky
    Марк Сержант прокомментировал ... (2)
    Lucky-Фото
    Цитата: shain
    Аксель Меркс, сын Эдди Меркса?
    Да
  • shain
    Марк Сержант прокомментировал ... (2)
    shain-Фото

    Аксель Меркс, сын Эдди Меркса?

  • velodoctor
    INEOS Grenadiers меняет спорти ... (4)
    velodoctor-Фото

    Какие-то перемены напрашивались, на грандтурах инеос смотрелись блекло как команда, индивидуально  Карапас, Томас и Пидкок хорошо. Как Сиваков укатывал Карапаса на Джиро, это было очень нелепо, все приписывают заслуги Камме, но немец лишь вбил последний гвоздь. Я очень рад, что Ричард уходит, он давно заслужил нормальную поддержку, думаю, он все еще может быть человеком уровня подиума тура 1-2 сезона. 

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (81)
    Earl57-Фото

    На Вуэльте он спортдиром у квиков был, не?
    Хэммонда по весне Эллингворт очень хвалил. Он с молодыми парнями работает на гонках.

    Через пару лет будет видно, кто приобрел и кто потерял...

  • Mike88
    Тур Хорватии-2022. Этап 3 (2)
    Mike88-Фото

    Да, хорош финишный кусок.

    Ну и Вингегор молодца.

  • Ukrohypocrite
    INEOS Grenadiers меняет спорти ... (4)
    Ukrohypocrite-Фото

    Зачем нужен бычок, если есть Роглич (если купят) с +-трехлетним окном и Берналь, которого в следующем сезоне можно на Джиро + Вуэльту запихнуть, а Примо на ТДФ

  • RVL
    Тур Хорватии-2022. Этап 3 (2)
    RVL-Фото

    Последний км, прям что то с чем то!

    Белые дороги Страде Бьянке+ запредельные градиенты по бетонке.

    И Милан несмотря на габариты 5ым заехал!

     

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