Рубен Геррейро может перейти в команду Movistar

Рубен Геррейро на пути в Movistar после досрочного расторжения контракта с командой EF Education – EasyPost

28-летний португальский велогонщик Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro) может досрочно расторгнуть контракт с велокомандой EF Education EasyPost, чтобы в 2023 году перейти в команду Movistar. О том, что такой вариант прорабатывается, в интервью VeloNews рассказал Джузеппе Аккуардо (Giuseppe Acquadro), спортивный агент Рубена Геррейро.

Джузеппе Аккуардо: «На данный момент он должен выступать в EF Education ещё год, но, я думаю, мы сможем достичь соглашения. Если получится, то он поменяет команду. Он на пути в команду Movistar. Ещё надо всё обсудить, но мы рассчитываем на трёх- или четырёхлетний контракт. Вопрос ещё не решён, но всё движется в этом направлении».

Рубен Геррейро пришёл в команду EF Education в 2020 году, в этом же году выиграл этап Джиро д’Италия и синюю майку лучшего горняка итальянского Гранд-тура. В этом сезоне Геррейро одержал победу в новой классике – “Вызов Мон-Ванту” (Mont Ventoux Dénivelé Challenge). Также Рубен Геррейро стал призёром Тура Германии, вошёл в десятку сильнейших общего зачёта Вуэльты Бургоса и КритериумаДофине.

До того, как появилась информация об обсуждении контракта с командой Movistar, в прессе, посвящённой профессиональному шоссейному велоспорту сообщалось, что в контракте с Рубеном Геррейро заинтересованы велокоманды INEOS Grenadiers и Bora-hansgrohe.