EF Education-EasyPost и Alpecin-Fenix «меняют цвет» на Джиро д’Италия-2022

- Категория:
- VeloNEWS / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 23:02
Специальный дизайн велоформы команд EF Education-EasyPost и Alpecin-Fenix на Джиро д'Италия-2022
EF Education EasyPost пришлось поменять традиционный ярко-розовый цвет, так как он почти совпадает по оттенку с розовой майкой лидера.
Команда Alpecin-Fenix изменила привычный синий на форму приглушённо-зелентоватого оттенка (Verde Comodoro) в качестве рекламы нового продукта титульного спонсора – итальянской компании Fenix – обоев «X-KIN». Также команда Alpecin-Fenix сообщила, что до конца сезона логотип «Fenix» на велоформе будет заменён на ‘X-KIN by FENIX’.
Photo Credits: LaPresse
Велокоманда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux также поедет Джиро д’Италия-2022 в новой велоформе, специально сделанной к итальянскому Гранд-туру. Однако доминирующие цвета останутся прежними. В новой форме, произведённой компанией Nalini, будет выделен сицилийский партнёр команды – Vini Zabu. Логотип сицилийской винодельни, которая входит в Fantini Group, появится на синей полосе веломайки.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (135)