EF Education-EasyPost и Alpecin-Fenix «меняют цвет» на Джиро д’Италия-2022

Мне кажется что если у этого француза не будет падений и травм, то скорей всего малью чикламино в Вероне примеряет на итоговом подиуме Арно Демар. А ещё интересно сколько этапов сможет зацепить КЭВ, ведь Марку нужно всего две таких чтобы сравняться по количеству побед за всю карьеру с легендарными спринтером (и Джиро в т.ч.) М.Чиполлини (161).

Цитата: SportSpirit

В этом списке нет будущего обладателя цикламеновой майки)



Генеральщик !?

Цитата: Earl57

Прикольное "колесо фортуны" для предсказания победителя Джиро.

https://twitter.com/procycletrumps/status/1521830024856457222

Я дважды попробовала, и оба раза стрелка остановилась на Лопесе))

Один раз поПробовал и остановилась "рулетка" на Ланде...одобряю) т.е. хотелось бы его победы в общем зачёте.