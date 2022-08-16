Ричард Карапас подписал контракт с велокомандой EF Education-EasyPost

29-летний Ричард Карапас переходит в команду EF Education-EasyPost после трёх лет выступления в команде INEOS Grenadiers

Олимпийский чемпион, победитель Джиро д’Италия-2019, призёр Тур де Франс и Вуэльты Испании, действующий чемпион Эквадора в разделке, Ричард Карапас (Richard Carapaz) с 2023 года будет выступать в американской велокоманде EF Education – EasyPost.

Начав карьеру профессионального велогонщика в испанской команде Movistar, Ричард Карапас выступал в ней три года и одержал в ней первую победу на Гранд-туре, с 2020 года Ричард Карапас стал гонщиком британской велокоманды INEOS Grenadiers, в которой стал призёром Тур де Франс и Джиро д’Италия.

В команде Джонатана Воутерса сможет выступать со своими соотечественниками – эквадорскими гонщиками Джонатаном Кайседо (Jonathan Caicedo) и Александром Сепедой (Alexander Cepeda).

Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), генеральный менеджер команды EF Education-EasyPost: «Карапас всегда был одним из моих любимых гонщиков, не только потому, что он побеждал. Карапас побежал храбро, с умом, используя точный расчёт и атакуя. Он выиграл Джиро, потому что атаковал в самый правильный момент. Он действовал невероятно смело, был готов рисковать, и ему всё удалось. Я ценю такой стиль. На Олимпиаде было то же самое. Он точно рассчитал время атаки и выиграл золотую медаль.

Ричард идеально впишется в нашу команду, потому что нам необходим лидер, который умеет выигрывать благодаря сложной тактике, а не только за счёт грубой силы. Мы будем рады помогать ему всеми силами, потому что сможем положиться на его атакующий стиль и продуманную тактику».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Ричард Карапас: «Когда побеждаешь, хочется выигрывать ещё. Я из тех, кто желает большего. Есть ещё цели, которых не достиг. Мне бы хотелось выиграть ещё один Гранд-тур. Целью жизни всегда была победа на Тур де Франс, всегда буду бороться за эту победу.

Знаю, что одержать её возможно. Знаю свой потенциал, на что я способен, чего могу добиться, и борюсь за эту мечту. Каждый день просыпаюсь с этой мечтой и желанием её исполнить. Когда только пришёл в велоспорт, мы знали, что такое Гранд-туры. Тогда подумал, что могу выиграть Джиро д’Италия, и выполнил это. Теперь думаю о Тур де Франс.

В детстве не думал, что велоспорт может стать работой, это было просто наше занятие. Мы присоединились к программе развития велоспорта, которая работала в моём городе, все подписались – Кайседо, я, Сепеда. Мы все из одной школы, и стали профессиональными велогонщиками.

Я пришёл в велоспорт, когда мне было 16. Кто тогда мог предположить, что велоспорт станет моей профессией, не говоря уже о том, что у меня есть талант им заниматься? Но мои родители всегда были моей опорой. Когда никто в меня не верил, только они верили. Когда я захотел стать велогонщиком, а в моей стране для этого очень мало возможностей, они знали, что если я хочу идти за своей мечтой, то должен уехать в Европу. Для меня это был важный шаг в жизни, потому что в Европе я смог научиться гораздо большему. Родители это поддержали. Мы все принесли жертвы, чтобы я смог стать хорошим велогонщиком. А я понимал, что время, которое проведу вдали от семьи, того стоит. Для меня этот отъезд был равнозначен Тур де Франс.

Культура велоспорта в Европе по сравнению с Эквадором совсем другая. В Эквадоре у велоспорта не такая долгая история, но в нашей стране люди всегда крутят педали. Если честно, о гонках они мало что знают. Многие в Эквадоре считают велоспорт не профессией, а хобби. Думаю, сейчас эта профессия появилась и в нашей стране. Прежде всего, думаю, нужно увидеть более общую картину.

Велоспорт в Эквадоре – новинка. Да, в прошлые годы были велогонщики, но они не доходили до этого уровня. Кайседо, Сепеда, мы стали первыми в истории нашей страны профессиональными велосипедистами. Мы надеемся, что наш опыт повлияет положительно, и эквадорских велогонщиков станет больше.

Команда EF Education – EasyPost ставит много целей, хочет многого добиться. Я – гонщик, который идеально впишется в эту команду. Я мотивирован и ищу команду с теми же целями, что и у меня. Я хочу попробовать выиграть Тур де Франс, думаю, вместе мы сможем этого достичь. Команда тоже хочет добиться этой цели, что для меня очень важно. Команда хочет, как и я, выиграть Гранд-тур. Ради этого мы собираемся много работать, потому что такая задача требует огромного труда, самоотверженности, всё это есть в команде. Я решительно настроен бороться за достижение этой мечта, команда уверена во мне, поэтому будем идти к этой цели вместе.

Я хорошо знаком с Кайседо, мы знаем друг друга много лет, потому что росли в одной программе велоспорта, годами тренировались вместе. Вообще-то, пару месяцев назад я поговорил с Джонатаном, потому что была вероятность, что я приду в эту команду. Думаю, прошло около семи лет с тех пор, как мы выступали в одной команде. Тогда мы оба были гонщиками колумбийской команды. Потом я сказал ему, что в жизни бывают совпадения, что мы можем снова встретиться в одной команде. Тогда мы шутили, но сейчас это стало реальностью.

Если честно, я очень рад выступать с ним, которого знаю много лет, и с Александром, которого тоже знаю очень давно. Я видел его прогресс, фантастика, что мы будем выступать вместе, потому что я знаю, что он ещё полностью не раскрыл потенциал, в чём могу ему помочь. Я всегда хотел выступать с ребятами, которых знаю всю жизнь, потому что буду чувствовать себя как дома, работая с ними в одной команде».