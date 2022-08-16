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Ричард Карапас подписал контракт с велокомандой EF Education-EasyPost

29-летний Ричард Карапас переходит в команду EF Education-EasyPost после трёх лет выступления в команде INEOS Grenadiers

 

 

  Олимпийский чемпион, победитель Джиро д’Италия-2019, призёр Тур де Франс и Вуэльты Испании, действующий чемпион Эквадора в разделке, Ричард Карапас (Richard Carapaz) с 2023 года будет выступать в американской велокоманде EF Education – EasyPost.

 

  Начав карьеру профессионального велогонщика в испанской команде Movistar, Ричард Карапас выступал в ней три года и одержал в ней первую победу на Гранд-туре, с 2020 года Ричард Карапас стал гонщиком британской велокоманды INEOS Grenadiers, в которой стал призёром Тур де Франс и Джиро д’Италия.

 

Ричард Карапас подписал контракт с велокомандой EF Education-EasyPost

 

 

  В команде Джонатана Воутерса сможет выступать со своими соотечественниками – эквадорскими гонщиками Джонатаном Кайседо (Jonathan Caicedo) и Александром Сепедой (Alexander Cepeda).

 

  Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), генеральный менеджер команды EF Education-EasyPost: «Карапас всегда был одним из моих любимых гонщиков, не только потому, что он побеждал. Карапас побежал храбро, с умом, используя точный расчёт и атакуя. Он выиграл Джиро, потому что атаковал в самый правильный момент. Он действовал невероятно смело, был готов рисковать, и ему всё удалось. Я ценю такой стиль. На Олимпиаде было то же самое. Он точно рассчитал время атаки и выиграл золотую медаль.

 

  Ричард идеально впишется в нашу команду, потому что нам необходим лидер, который умеет выигрывать благодаря сложной тактике, а не только за счёт грубой силы.  Мы будем рады помогать ему всеми силами, потому что сможем положиться на его атакующий стиль и продуманную тактику».

 

Ричард Карапас подписал контракт с велокомандой EF Education-EasyPost

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Ричард Карапас: «Когда побеждаешь, хочется выигрывать ещё. Я из тех, кто желает большего. Есть ещё цели, которых не достиг. Мне бы хотелось выиграть ещё один Гранд-тур. Целью жизни всегда была победа на Тур де Франс, всегда буду бороться за эту победу.

 

  Знаю, что одержать её возможно. Знаю свой потенциал, на что я способен, чего могу добиться, и борюсь за эту мечту. Каждый день просыпаюсь с этой мечтой и желанием её исполнить. Когда только пришёл в велоспорт, мы знали, что  такое Гранд-туры. Тогда подумал, что могу выиграть Джиро д’Италия, и выполнил это. Теперь думаю о Тур де Франс.

 

  В детстве не думал, что велоспорт может стать работой, это было просто наше занятие. Мы присоединились к программе развития велоспорта, которая работала в моём городе, все подписались – Кайседо, я, Сепеда. Мы все из одной школы, и стали профессиональными велогонщиками.

 

 Я пришёл в велоспорт, когда мне было 16. Кто тогда мог предположить, что велоспорт станет моей профессией, не говоря уже о том, что у меня есть талант им заниматься? Но мои родители всегда были моей опорой. Когда никто в меня не верил, только они верили. Когда я захотел стать велогонщиком, а в моей стране для этого очень мало возможностей, они знали, что если я хочу идти за своей мечтой, то должен уехать в Европу. Для меня это был важный шаг в жизни, потому что в Европе я смог научиться гораздо большему. Родители это поддержали. Мы все принесли жертвы, чтобы я смог стать хорошим велогонщиком. А я понимал, что время, которое проведу вдали от семьи, того стоит. Для меня этот отъезд был равнозначен Тур де Франс.

 

 Культура велоспорта в Европе по сравнению с Эквадором совсем другая. В Эквадоре у велоспорта не такая долгая история, но в нашей стране люди всегда крутят педали. Если честно, о гонках они мало что знают. Многие в Эквадоре считают велоспорт не профессией, а хобби. Думаю, сейчас эта профессия появилась и в нашей стране. Прежде всего, думаю, нужно увидеть более общую картину.

  Велоспорт в Эквадоре – новинка. Да, в прошлые годы были велогонщики, но они не доходили до этого уровня. Кайседо, Сепеда, мы стали первыми в истории нашей страны профессиональными велосипедистами. Мы надеемся, что наш опыт повлияет положительно, и эквадорских велогонщиков станет больше.

 

  Команда EF Education – EasyPost ставит много целей, хочет многого добиться. Я – гонщик, который идеально впишется в эту команду. Я мотивирован и ищу команду с теми же целями, что и у меня. Я хочу попробовать выиграть Тур де Франс, думаю, вместе мы сможем этого достичь. Команда тоже хочет добиться этой цели, что для меня очень важно. Команда хочет, как и я, выиграть Гранд-тур. Ради этого мы собираемся много работать, потому что такая задача требует огромного труда, самоотверженности, всё это есть в команде. Я решительно настроен бороться за достижение этой мечта, команда уверена во мне, поэтому будем идти к этой цели вместе.

 

  Я хорошо знаком с Кайседо, мы знаем друг друга много лет, потому что росли в одной программе велоспорта, годами тренировались вместе. Вообще-то, пару месяцев назад я поговорил с Джонатаном, потому что была вероятность, что я приду в эту команду. Думаю, прошло около семи лет с тех пор, как мы выступали в одной команде. Тогда мы оба были гонщиками колумбийской команды. Потом я сказал ему, что в жизни бывают совпадения, что мы можем снова встретиться в одной команде. Тогда мы шутили, но сейчас это стало реальностью.

 

  Если честно, я очень рад выступать с ним, которого знаю много лет, и с Александром, которого тоже знаю очень давно. Я видел его прогресс, фантастика, что мы будем выступать вместе, потому что я знаю, что он ещё полностью не раскрыл потенциал, в чём могу ему помочь. Я всегда хотел выступать с ребятами, которых знаю всю жизнь, потому что буду чувствовать себя как дома, работая с ними в одной команде».

 

 

 

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz INEOS Grenadiers EF Education-EasyPost

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • s75
    Дилан ван Барле и Вилко Келдер ... (2)
    s75-Фото

    Достаточно дорогое. Говорят, что Юмбо предложили Ван Баарле контракт на уровне Квято и А.Йейтса, Инеос не ответил. Если так, то очень неоднозначное решение со стороны британцев. Получить гонщиков подобного уровня трудно, да и не соглашается никто - примеры Велленс, Беноот, Теунс и др.

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    BlAr-Фото

    Курдюков сегодня перед стартом не узнал Роглича, всё гадал, что же это за голландец разминается на велотренажёре в желтой майке...biggrin

    Этап запомнился отказом ТВ-секундомера в конце трансляции (и gps, и обычного), хотя в начале всё работало, отсутствием ЧП (кстати, что там у Мувиков на первых километрах произошло, что они так просеялись?), и предсказуемыми результатами.

     

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если честно не совсем понравилась трасса по городу, очень много узких дорог и поворотов, которые не совсем подходят для командной гонки. Тур де Франс 2015- этап №1 ITT смотрелась по веселее.

    По поводу Астаны вполне ожидаемо но не страшно , страшно будет если еще до начала горных этапов Лопес наберет еще отстование. 

    Хочу поздравить Денниса с двойным покорением этого города, есть даже какая-та символичность : два грант-тура, две команды, два десятилеия и две дисциплины.big_boss

    Вобщем всех поздравляю с началом Вуэльты, как говориться =добрый день дорогие друзья в эфире канал евроспорт=.

    p.s. скорость Роана Денниса на том этапе была 55-км в час.

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Таак.два этапа можно не смотреть..точно.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    С погодой повезло, и ещё больше повезло всем, потому что никто не упал, правда один уже DNS.

    Бургос был первым (открывающими), а финишировали последними, а вот ЮМБА наоборот). ИНЭОС очень понравился, но в Нидерландах чтобы Джамбо-Висме не быть первым по "родным" улицам, так сказать...и очень хорошо, может даже символично, что Гесинк (или Хэсинк, как любит выговаривать Сергей К.) получил красную майку. Если не будет форс мажора (и сильных ветров), все голландские этапи Роберт должен проколесить лидером Вуэльты.

    Цитата: jan
    Даже Лаура Месегер вернулась!
    Полное погружение в середину прошлого десятилетия.
    Не хватает только Родригиса и Катюши

    верно подмечено friends Ну это же Испания, она кажись только и на Вуэльте светилась по ГТ

  • SportSpirit
    Дэн Бигхэм установил новый мир ... (4)
    SportSpirit-Фото

    День TT) Превосходство Бигема над предыдущим рекордом Кампенартса впечатляет сильнее, чем преимущество JV на Вуэльте. 

     

    Взаимовыгодное сотруничество с Ineos. У него там статус на просто инженер, а технический директор. Молодые гренадеры в интервью, когда спрашивают, с пиететом говорят о совместной работе в Дэном. Многое им дает. Вон и Шеффилд на днях разделку в Дании выиграл. 

     

    Ineos в свою очередь - техническую, финансовую и организационную поддержку. В прошлом году, когда Бигэм проехал рекорд Британии - 54,723, превзойдя результат самого Виггинса, все это выглядело как совместное семейное предприятие. За сутки до этого он носился как организатор/тренер/идейный вдохновитель рекорда Джосс Лоуден, который в мае перекрыла мощная ван Дайк. А после в интервью рассказывал, как собирал спонсорские деньги, чтобы вносить все необходимые взносы. Сейчас эти вопросы закрыты. 

     

    В итоге +459 метров к мировому рекорду на таком уровне! Огонь-пожар!music

  • jan
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    jan-Фото

    Даже Лаура Месегер вернулась!

    Полное погружение в середину прошлого десятилетия.

    Не хватает только Родригиса и Катюши

  • Даниил
    Дилан ван Барле и Вилко Келдер ... (2)
    Даниил-Фото
    Ну вот есть генеральщик на Джиро и, надеюсь, дорогое приобретение ради классик. Очень серьёзное подкрепление.
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Есть где порезвиться спринтерам.

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    Николай Н.-Фото

    Юмба с первого дня взяла быка за рога. И мне кажется, что они майку не отдадут уже.

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