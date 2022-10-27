Миккель Оноре переходит в команду EF Education-EasyPost

Миккель Оноре досрочно расторг контракт с командой Quick-Step и перешёл в EF Education-Easy Post

25-летний датский велогонщик Миккель Оноре (Mikkel Frølich Honoré) досрочно расторг контракт с велокомандой Quick-Step по взаимному соглашению и перешёл в велокоманду EF Education-EasyPost, где будет выступать два следующих сезона.

Миккель Оноре начал профессиональную карьеру в команде Патрика Лефевра стажёром в 2018 году и выступал в «Стае волков», как называют себя гонщики бельгийской команды, четыре полных сезона. Он принёс команде две победы, принял участие в 4 Гранд-турах, в том числе был в составе Quick-Step на Джиро д’Италия-2020, когда его товарищ по команде Жуан Алмейда занял 4-е место и 15 дней удерживал розовую майку лидера.

Как сообщается в пресс-релизе команды EF Education-EasyPost, сейчас 25-летний датский гонщик находится в Сан-Франциско, в прошлую пятницу у него была свадьба, и вместе с женой Марилизой Миккель Оноре начинает свадебное путешествие через Калифорнию в Мексику. Когда пара вернётся из путешествия домой, в Швейцарию, Миккель Оноре начнёт подготовку к следующему сезону – поедет тренироваться в горы.

Photo © Quick-Step - Alpha Vinyl - © Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: © Luc Claessen / Getty Images

Миккель Оноре: «Рад невероятно. Для меня это новый старт и новая глава. С нетерпением жду встречи со всей командой, со спортивными директорами, гонщиками, персоналом. Мне подходит почти любой рельеф, надеюсь, порадую команду хорошим настроением, внесу вклад в благоприятную атмосферу. Люблю выступать в гонках, атаковать, предвкушаю, что в команде EF получу больше возможностей.

В какой-то момент ощутил, что мне в жизни нужны другие стимулы, это важно в спортивном плане. Поэтому погрузился в чтение книг, они всегда в каком-то смысле уводят от реальности, выводят из “пузыря” гонок и тренировок, дают новые знания, которые обогащают личность. Теперь, когда мы куда-то едем на гонки, мне очень нравится читать об этих местах, чтобы лучше понимать, где это и что. Люблю путешествовать и смотреть мир. Путешествия – то, ради чего стоит жить. Благодаря им смотришь на мир с другой перспективы. Поездки, знакомство с другими культурами я люблю больше всего».

Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), генеральный менеджер команды EF Education-EasyPost: «Миккель очень поможет команде на холмистых классиках и Гранд-турах. Он показал, что является помощником высшего класса, а если взглянуть на его результаты, видно, что он и сам стучит в дверь большой победы. Этот парень уже выиграл этап Тура Страны Басков, одной из тяжелейших гонок. Мы приветствуем его в команде, дадим ему возможность показать, на что он способен. Он умный, думающий парень. Он точно впишется в нашу команду».