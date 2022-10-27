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Миккель Оноре переходит в команду EF Education-EasyPost

Миккель Оноре досрочно расторг контракт с командой Quick-Step и перешёл в EF Education-Easy Post

 

 

  25-летний датский велогонщик Миккель Оноре (Mikkel Frølich Honoré) досрочно расторг контракт с велокомандой Quick-Step по взаимному соглашению и перешёл в велокоманду EF Education-EasyPost, где будет выступать два следующих сезона.

 

  Миккель Оноре начал профессиональную карьеру в команде Патрика Лефевра стажёром в 2018 году и выступал в «Стае волков», как называют себя гонщики бельгийской команды, четыре полных сезона. Он принёс команде две победы, принял участие в 4 Гранд-турах, в том числе был в составе Quick-Step на Джиро д’Италия-2020, когда его товарищ по команде Жуан Алмейда занял 4-е место и 15 дней удерживал розовую майку лидера.

 

  Как сообщается в пресс-релизе команды EF Education-EasyPost, сейчас 25-летний датский гонщик находится в Сан-Франциско, в прошлую пятницу у него была свадьба, и вместе с женой Марилизой Миккель Оноре начинает свадебное путешествие через Калифорнию в Мексику. Когда пара вернётся из путешествия домой, в Швейцарию, Миккель Оноре начнёт подготовку к следующему сезону – поедет тренироваться в горы.

 

Миккель Оноре переходит в команду EF Education-EasyPost

 

  Photo  © Quick-Step - Alpha Vinyl - © Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: © Luc Claessen / Getty Images

 

  Миккель Оноре: «Рад невероятно. Для меня это новый старт и новая глава. С нетерпением жду встречи со всей командой, со спортивными директорами, гонщиками, персоналом. Мне подходит почти любой рельеф, надеюсь, порадую команду хорошим настроением, внесу вклад в благоприятную атмосферу. Люблю выступать в гонках, атаковать, предвкушаю, что в команде EF получу больше возможностей.

 

  В какой-то момент ощутил, что мне в жизни нужны другие стимулы, это важно в спортивном плане. Поэтому погрузился в чтение книг, они всегда в каком-то смысле уводят от реальности, выводят из “пузыря” гонок и тренировок, дают новые знания, которые обогащают личность. Теперь, когда мы куда-то едем на гонки, мне очень нравится читать об этих местах, чтобы лучше понимать, где это и что. Люблю путешествовать и смотреть мир. Путешествия – то, ради чего стоит жить. Благодаря им смотришь на мир с другой перспективы. Поездки, знакомство с другими культурами я люблю больше всего».

 

  Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), генеральный менеджер команды EF Education-EasyPost: «Миккель очень поможет команде на холмистых классиках и Гранд-турах. Он показал, что является помощником высшего класса, а если взглянуть на его результаты, видно, что он и сам стучит в дверь большой победы. Этот парень уже выиграл этап Тура Страны Басков, одной из тяжелейших гонок. Мы приветствуем его в команде, дадим ему возможность показать, на что он способен. Он умный, думающий парень. Он точно впишется в нашу команду».

 

 

Трансферные новости пелотона 2022/23

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Теги к статье: Миккель Оноре Mikkel Honore EF Education-EasyPost

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Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
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ОПРОС

Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (85)
    Earl57-Фото

    Квики официально сообщили что Микель Оноре покидает их чтобы присоединиться к другой команде. Инфа есть на их сайте.

    Разбегаются хлопцы...

  • Ернат
    Винченцо Нибали: “На месте Рем ... (2)
    Ернат-Фото

    нашел бы одного молодого перспективно гоньщика в Астану

  • M-07
    Презентация маршрута Джиро д' ... (24)
    M-07-Фото

    А вместо Джиро или Вуэльты 3-недельный Энеко-тур можно было бы и сделать. Не надо слишком держаться за традиции, ГТ нужно делать не только с упором на горы. Не горная Тиррено-2019 была одной из самых интересных неделек за последние лет 10. Да и статус монументов можно менять, по мне, Страде Бьянке куда лучше и интереснее, чем та же Милан - Сан-Ремо.

  • M-07
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (7)
    M-07-Фото
    Талантливый молодой спринтер (ему 20 лет), судя по всему, который выиграл много гонок категории 1.1, в которых опережал многих именитых спринтеров, да, не гонки Про-Тура, и это проблема системы начисления очков, подробная статистика тут https://www.procyclingstats.com/rider/arnaud-de-lie
  • MVDP
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (7)
    MVDP-Фото

    Молодой бельгийский спринтер, уже довольно известный. 9 побед в сезоне; брал количеством, а не качеством.

  • flugegeheimen
    Ремко Эвенепул о награде «Флам ... (5)
    flugegeheimen-Фото

    Очень нравится, что выбирают лучшего доместика, а то чемпионы и так в лучах софитов купаются.

    Последняя фраза очень мудрая. Применительно и к спорту, и к текущей ситуации в мире ( особенно в рф)

  • flugegeheimen
    Итоговый Мировой рейтинг велок ... (14)
    flugegeheimen-Фото

    Мда, квики внутри бельгии вторые. Интермарше - мое почтение, хотя бюджет с гулькин нос

  • BlAr
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (7)
    BlAr-Фото

    Одно я не могу понять - что за ??? на 6 месте??? Я его фамилию вижу в первый раз, хотя смотрел большинство гонок сезона и все ГТ. Как такое вообще возможно?

  • Earl57
    Фернандо Гавирия, Рубен Геррей ... (6)
    Earl57-Фото

    Люди, вы хоть иногда в реальную жизнь возвращайтесь из мира теорий и фантазий. Из того что было раньше в то что есть сейчас. Желания не часто совпадают с возможностью. Даже Лефевр не может подписывать тех гонщиков, которых хотел бы подписать. И из тех, кто сейчас есть у квиков, некоторые хотят уйти. Во всяком случае ходят такие слухи...

    Мовистар пережил трудные времена и его привлекательность для гонщиков значительно уменьшилась. Мало ли кто чего хочет, главное чтобы желания совпадали. А с этим проблемы у большинства команд, не только у Мовистара.

    И дело не только в деньгах. Например, если бы лицензию Мирового тура можно было купить, Uno-X давно бы это сделали. А деньги у них есть, хорошие гонщики есть, но нет возможности попадать на большие престижные гонки. Поэтому вынуждены ездить те гонки, куда могут попасть. И они не воротят нос, потому что им нужны рейтинговые очки и они собирают их где только могут...

  • motte
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (7)
    motte-Фото

    Власов то, в пятерке, да с какими людьми, м-да!

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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