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Ричард Карапас перейдёт в команду EF Education-EasyPost ?

Ричард Карапас уходит из команды Ineos Grenadiers?

 

Ричард Карапас перейдёт в команду EF Education-EasyPost?

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Ричард Карапас (Richard Carapaz), олимпийский чемпион в групповой гонке, победитель Джиро д’Италия-2019, призёр всех трёх Гранд-туров, в этом сезоне должен выбрать, где продолжит карьеру. Двухлетний контракт 29-летнего эквадорского велогонщика с британской велокомандой Ineos Grenadiers заканчивается в конце 2022 года.

 

  Как сообщает издание VeloNews, Ричард Карапас уже заключил соглашение с американской велокомандой EF Education-EasyPost, отказавшись от продления контракта с Ineos Grenadiers и от возвращения в команду Movistar, где начинал карьеру.

 

 

  Хотя официально команда EF Education-EasyPost отказывается комментировать переход Карапаса, так как не имеет права подтверждать информацию о контракте до 1 августа, VeloNews утверждает, что контракт уже подписан, осталось лишь дождаться его ратификации UCI.

 

  Выступая в команде Ineos Grenadiers с 2021 года, Ричард Карапас одержал пять побед, а также занял третье место на Тур де Франс-2021, поднялся на вторую ступень подиума Джиро д’Италия-2022.

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Grenadiers EF Education-EasyPost

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  1. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 16:28 | Регистрация: 22.09.2020

    Хороший гонщик 

  2. RVL

    Сегодня, 16:41 | Регистрация: 30.08.2012

    Инеос не простили ему Джиро 22..или ЕФ хорошо мотивировали

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Сегодня, 18:08 | Регистрация: 31.05.2014

      Предположу, что слабо мотивировали + Карапас хочет большей свободы действий.

      1. Имя: Михаил

        velodoctor

        Сегодня, 18:17 | Регистрация: 22.05.2013

        У него была одна и самых больших зарплат в команде, да и в пелотоне. Думаю действительно не тянет и тот же перспективный Мартинес выглядит предпочтительнее для британцев. А ЕФ надо спасаться из зоны вылета так сказать...

  3. vadi

    Сегодня, 17:29 | Регистрация: 9.08.2020

    Чем-то он мне не нравится. Когда ездит, слишком пытается хитрить. И раздули его "не по чину"

  4. Имя: Олег

    Karmatron

    Сегодня, 18:16 | Регистрация: 6.06.2019

    Неплохой выбор для обеих сторон: команде нужен генеральщик, ведь с уходом Игиты и Мартинеса надежд там сейчас подавать некому. А Карапасу вырисовывается перспектива быть капитаном №1 на любой гранд-тур. Понятно, что есть еще Карти и Риго, но при всем уважении к ним, Карапас постабильнее.

  5. close2you

    Сегодня, 19:41 | Регистрация: 22.07.2017

    Цитата: vadi
    Чем-то он мне не нравится. Когда ездит, слишком пытается хитрить. И раздули его "не по чину"
    Особенно на олимпиаде сильно много хитрил, да ?))

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Ближайшие старты

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Тур Швейцарии-2022?

Комментарии

  • close2you
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (7)
    close2you-Фото
    Цитата: vadi
    Чем-то он мне не нравится. Когда ездит, слишком пытается хитрить. И раздули его "не по чину"
    Особенно на олимпиаде сильно много хитрил, да ?))
  • Николай Н.
    Тур Словении-2022. Этап 3 (4)
    Николай Н.-Фото

    Погачару здесь равных нет, он просто подготавливается к Туру.

  • velodoctor
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (7)
    velodoctor-Фото
    У него была одна и самых больших зарплат в команде, да и в пелотоне. Думаю действительно не тянет и тот же перспективный Мартинес выглядит предпочтительнее для британцев. А ЕФ надо спасаться из зоны вылета так сказать...
  • Karmatron
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (7)
    Karmatron-Фото

    Неплохой выбор для обеих сторон: команде нужен генеральщик, ведь с уходом Игиты и Мартинеса надежд там сейчас подавать некому. А Карапасу вырисовывается перспектива быть капитаном №1 на любой гранд-тур. Понятно, что есть еще Карти и Риго, но при всем уважении к ним, Карапас постабильнее.

  • kwwk
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (7)
    kwwk-Фото
    Предположу, что слабо мотивировали + Карапас хочет большей свободы действий.
  • Astanaforever
    Тур Швейцарии-2022. Этап 6 (2)
    Astanaforever-Фото
    Видимо гонка не доедет до финиша.
  • kwwk
    Тур Швейцарии-2022. Этап 6 (2)
    kwwk-Фото

    Серьезный такой этапчик. Победил более хитрый.

    Что касательно генерала, то неплохо костяк Боры смотрелся, ну и Томас с Мартинесом. Ну а Фульсанг майку наверно сохранил.

    п.с. Самое удивительное, что Кюнг менее минуты в генерале проигрывает.

  • kwwk
    Массовый сход велогонщиков пер ... (10)
    kwwk-Фото

    Видно в Щвейцарии какие-то ядреные тесты практикуют, а так такида - победит последний здоровый или хитрый.

    Израилю шанс набрать хорошие очки в рейтинг.

     

  • vadi
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (7)
    vadi-Фото

    Чем-то он мне не нравится. Когда ездит, слишком пытается хитрить. И раздули его "не по чину"

  • motte
    Тур Словении-2022. Этап 3 (4)
    motte-Фото
    Вкатывается к 1му июля-:)

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Daniel Arroyave (EF Education-EasyPost)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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