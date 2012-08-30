Ричард Карапас перейдёт в команду EF Education-EasyPost ?

Ричард Карапас уходит из команды Ineos Grenadiers?

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Ричард Карапас (Richard Carapaz), олимпийский чемпион в групповой гонке, победитель Джиро д’Италия-2019, призёр всех трёх Гранд-туров, в этом сезоне должен выбрать, где продолжит карьеру. Двухлетний контракт 29-летнего эквадорского велогонщика с британской велокомандой Ineos Grenadiers заканчивается в конце 2022 года.

Как сообщает издание VeloNews, Ричард Карапас уже заключил соглашение с американской велокомандой EF Education-EasyPost, отказавшись от продления контракта с Ineos Grenadiers и от возвращения в команду Movistar, где начинал карьеру.

Хотя официально команда EF Education-EasyPost отказывается комментировать переход Карапаса, так как не имеет права подтверждать информацию о контракте до 1 августа, VeloNews утверждает, что контракт уже подписан, осталось лишь дождаться его ратификации UCI.

Выступая в команде Ineos Grenadiers с 2021 года, Ричард Карапас одержал пять побед, а также занял третье место на Тур де Франс-2021, поднялся на вторую ступень подиума Джиро д’Италия-2022.