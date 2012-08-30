Ричард Карапас перейдёт в команду EF Education-EasyPost ?

- Категория:
- VeloNEWS / VeloNAME |
- Дата:
- Сегодня, 14:47
Ричард Карапас уходит из команды Ineos Grenadiers?
Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse
Ричард Карапас (Richard Carapaz), олимпийский чемпион в групповой гонке, победитель Джиро д’Италия-2019, призёр всех трёх Гранд-туров, в этом сезоне должен выбрать, где продолжит карьеру. Двухлетний контракт 29-летнего эквадорского велогонщика с британской велокомандой Ineos Grenadiers заканчивается в конце 2022 года.
Как сообщает издание VeloNews, Ричард Карапас уже заключил соглашение с американской велокомандой EF Education-EasyPost, отказавшись от продления контракта с Ineos Grenadiers и от возвращения в команду Movistar, где начинал карьеру.
Хотя официально команда EF Education-EasyPost отказывается комментировать переход Карапаса, так как не имеет права подтверждать информацию о контракте до 1 августа, VeloNews утверждает, что контракт уже подписан, осталось лишь дождаться его ратификации UCI.
Выступая в команде Ineos Grenadiers с 2021 года, Ричард Карапас одержал пять побед, а также занял третье место на Тур де Франс-2021, поднялся на вторую ступень подиума Джиро д’Италия-2022.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (7)
- Просмотров
- (523)