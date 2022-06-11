Ричард Карапас готовится к Вуэльте Испании-2022

Ричард Карапас не примет участия в Тур де Франс-2022

29-летний велогонщик команды Ineos Grenadiers Ричард Карапас, занявший второе место на Джиро д’Италия-2022, подтвердил, что в этом году не поедет Тур де Франс, а его вторым Гранд-туром сезона будет Вуэльта Испании.

В 2020 году эквадорский гонщик стал призёром испанского Гранд-тура. Июль Ричард Карапас проведёт дома, в провинции Карчи (Carchi), на высоте 3000 м над уровнем моря.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

На пресс-конференции после возвращения в Эквадор Ричард Карапас рассказал о своих планах и ещё раз оценил свой результат на Джиро д’Италия, подчеркнув, что главным считает свою способность бороться с сильнейшими:

«Главная цель – Вуэльта Испании. Перед стартом на ней, наверное, проеду недельную гонку, например, Тур Польши. Потом завершу сезон парой классик. На Джиро была довольно сильная конкуренция. Я выступал очень стабильно. На некоторых этапах был лучше других, но желание победить было всегда, на сто процентов.

Думаю, уровень моего выступления было довольно высоким. На одном уровне на Гранд-туре было четверо или пятеро спортсменов, и я среди них. Больше всего горжусь тем, что был среди лучших.

Собираюсь пробыть дома, в Карчи, около месяца, буду здесь тренироваться. Мне очень нравятся эти места, всегда здесь тренируюсь».