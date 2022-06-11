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Ричард Карапас готовится к Вуэльте Испании-2022

Ричард Карапас не примет участия в Тур де Франс-2022

 

 

  29-летний велогонщик команды Ineos Grenadiers Ричард Карапас, занявший второе место на Джиро д’Италия-2022, подтвердил, что в этом году не поедет Тур де Франс, а его вторым Гранд-туром сезона будет Вуэльта Испании.

 

  В 2020 году эквадорский гонщик стал призёром испанского Гранд-тура. Июль Ричард Карапас проведёт дома, в провинции Карчи (Carchi), на высоте 3000 м над уровнем моря.

 

Ричард Карапас готовится к Вуэльте Испании-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

 

  На пресс-конференции после возвращения в Эквадор Ричард Карапас рассказал о своих планах и ещё раз оценил свой результат на Джиро д’Италия, подчеркнув, что главным считает свою способность бороться с сильнейшими:

 

  «Главная цель – Вуэльта Испании. Перед стартом на ней, наверное, проеду недельную гонку, например, Тур Польши. Потом завершу сезон парой классик. На Джиро была довольно сильная конкуренция. Я выступал очень стабильно. На некоторых этапах был лучше других, но желание победить было всегда, на сто процентов.

 

  Думаю, уровень моего выступления было довольно высоким. На одном уровне на Гранд-туре было четверо или пятеро спортсменов, и я среди них. Больше всего горжусь тем, что был среди лучших.

 

Собираюсь пробыть дома, в Карчи, около месяца, буду здесь тренироваться. Мне очень нравятся эти места, всегда здесь тренируюсь».

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Grenadiers Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022

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ОПРОС

Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • Адриен
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    Адриен-Фото

    Ведь опытнейшие спортсмены, должны вроде бы хорошо знать, что эмоции следует придерживать до пересечения финиша, бороться до самого конца - если финишируешь в большой "компании". Если из отрыва, конечно, можно позволить себе некие "вольности" до линии... А всё дело в излишней, ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЙ самоуверенности., мол, вот я какой, всех сделал, полюбуйтесь на героя. И рано или поздно находится тот , которому плевать на явного фаворита, тот, кто "рвет жила" до конца, и уже потом вполне заслужено празднует и радуется.

  • старт-шоссе 82
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    старт-шоссе 82-Фото
    7-этап это не про Ван Арта. Вингегорт или Роглич имеют больше шансов в таких горах. Конечно завтрашняя разделка многое расставит по местам,но не думаю что на 7-этапе команда будет работать на него. Если Роглич не потянет, скорее Вингегорт выйдет в лидеры.
  • Kay82
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    Kay82-Фото

    Болезнь Алафилипа заразительная

  • Серафим
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    Серафим-Фото

    Вероятно, что завтра Ваут иВаныч оторвется побольше от второго места. И на 5-6 этапе удержит позицию. А вот что интересно - как он пройдет 7 и 8 этапы. Все же самый универсальный гонщик сегодняшнего пелотона - насколько универсален действительно?

  • Колёсник
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    Колёсник-Фото
    Ваут Ван Алафилип :)
  • Ice
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    Ice-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Француз отомстил Юмбо Висме за то, что Юмбо Висма наказала Алафилиппа на финише. Ошибки повторяются. Алафилиппо рано праздновал победу, а теперь Ван Арт повторил его ошибку.
    спасибо, кэп!

  • BlAr
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    BlAr-Фото
    Дурной пример заразителен!
  • Николай Н.
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    Николай Н.-Фото

    Француз отомстил Юмбо Висме за то, что Юмбо Висма наказала Алафилиппа на финише. Ошибки повторяются. Алафилиппо рано праздновал победу, а теперь Ван Арт повторил его ошибку.

  • motte
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    motte-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    Ван Арт попраздновать успел?

    У ЖуЖу перенял, вирус у них что ли такой!

  • Shalam s Urala
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    Shalam s Urala-Фото

    Ван Арт попраздновать успел?

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