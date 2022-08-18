Андрей Амадор переходит в велокоманду EF Education-EasyPost

Андрей Амадор подписал контракт с велокомандой EF Education-EasyPost

14-й сезон в профессионалах 35-летний костариканский велогонщик Андрей Амадор (Andrey Amador) начнёт в команде EF Education-EasyPost, куда переходит после трёх лет работы в команде INEOS Grenadiers. Участник 17 Гранд-туров, Андрей Амадор в 2015 году финишировал 4-м на Джиро д’Италия, а годом позже надел розовую майку лидера после 13 этапа.

Photo (c) INEOS Grenadiers

Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), генеральный менеджер команды EF Education-EasyPost отмечает, что большой опыт и самоотверженная работа ради достижения общих целей делает Андрея Амадора надёжной опорой для команды.

Джонатан Воутерс: «Амадор – гонщик, который является опорой команды, так как выполняет огромный объём работы. Он невероятно опытен, входил в топ-10 на Гранд-турах. Он очень способный и мощный гонщик, сильный «мотор». Он опытный и ценный помощник для нашей молодой и постоянно развивающейся команды. В 2023 году он принесёт нам стабильность, будет обучать группу молодых гонщиков. В следующем сезоне у нас будет самая большая за последние годы группа испаноязычных гонщиков, которым понадобится наставник. Таким учителем для них станет Андрей».

Андрей Амадор: «Определяю себя как гонщика, который способен поддержать как в лучшие, так и в худшие моменты. Все силы, всё, что могу, я всегда отдаю команде. Я могу жертвовать собой. Но не только это могу дать команде, я также нацелен проявить всё, на что способен.

Джиро – важная для меня гонка, которую я люблю. Я боролся на ней за подиум в 2015, на следующий год, наконец, смог надеть розовую майку. В тот самый день в Европу посмотреть гонку приехали мои родители. Они взяли напрокат машину, в тот день я был вместе с родителями и моей девушкой. Это был прекрасный и очень трогательный момент.

Я всегда держал связь с гонщиками команды EF Education-EasyPost, всегда слышал о команде много хорошего. А ещё мне нравится смотреть, как Лахлан Мортно и Алекс Хаус едут La Ruta de los Conquistadores. В этой команде выступают представители многих стран.

Хочу вернуться на свой настоящий уровень, уверен, что у меня получится. Готов помогать команде, отдавать все силы товарищам по команде и нашим лидерам, делать всё, что необходимо команде. Хочу быть гонщиком, на которого можно положиться.

Когда заканчивается сезон, люблю ходить на рыбалку. Там время летит незаметно, могу провести у моря шесть или семь часов. Но, если честно, велосипед для меня – всё. Я не из тех гонщиков, которые говорят, что месяц не притрагиваются к велосипеду. Никогда так не смогу! Это моя жизнь, а не только работа. Езда на велосипеде – моя страсть».