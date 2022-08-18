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Андрей Амадор переходит в велокоманду EF Education-EasyPost

Андрей Амадор подписал контракт с велокомандой EF Education-EasyPost

 

 

  14-й сезон в профессионалах 35-летний костариканский велогонщик Андрей Амадор (Andrey Amador) начнёт в команде EF Education-EasyPost, куда переходит после трёх лет работы в команде INEOS Grenadiers. Участник 17 Гранд-туров, Андрей Амадор в 2015 году финишировал 4-м на Джиро д’Италия, а годом позже надел розовую майку лидера после 13 этапа.

 

Андрей Амадор переходит в велокоманду EF Education-EasyPost

Photo (c) INEOS Grenadiers

 

 

   Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), генеральный менеджер команды EF Education-EasyPost отмечает, что большой опыт и самоотверженная работа ради достижения общих целей делает Андрея Амадора надёжной опорой для команды.

 

  Джонатан Воутерс: «Амадор – гонщик, который является опорой команды, так как выполняет огромный объём работы. Он невероятно опытен, входил в топ-10 на Гранд-турах. Он очень способный и мощный гонщик, сильный «мотор». Он опытный и ценный помощник для нашей молодой и постоянно развивающейся команды. В 2023 году он принесёт нам стабильность, будет обучать группу молодых гонщиков. В следующем сезоне у нас будет самая большая за последние годы группа испаноязычных гонщиков, которым понадобится наставник. Таким учителем для них станет Андрей».

 

  Андрей Амадор: «Определяю себя как гонщика, который способен поддержать как в лучшие, так и в худшие моменты. Все силы, всё, что могу, я всегда отдаю команде. Я могу жертвовать собой. Но не только это могу дать команде, я также нацелен проявить всё, на что способен.

 

  Джиро – важная для меня гонка, которую я люблю. Я боролся на ней за подиум в 2015, на следующий год, наконец, смог надеть розовую майку. В тот самый день в Европу посмотреть гонку приехали мои родители. Они взяли напрокат машину, в тот день я был вместе с родителями и моей девушкой. Это был прекрасный и очень трогательный момент.  

 

  Я всегда держал связь с гонщиками команды EF Education-EasyPost, всегда слышал о команде много хорошего. А ещё мне нравится смотреть, как Лахлан Мортно и Алекс Хаус едут La Ruta de los Conquistadores. В этой команде выступают представители многих стран.

 

  Хочу вернуться на свой настоящий уровень, уверен, что у меня получится. Готов помогать команде, отдавать все силы товарищам по команде и нашим лидерам, делать всё, что необходимо команде. Хочу быть гонщиком, на которого можно положиться.

 

  Когда заканчивается сезон, люблю ходить на рыбалку. Там время летит незаметно, могу провести у моря шесть или семь часов. Но, если честно, велосипед для меня – всё. Я не из тех гонщиков, которые говорят, что месяц не притрагиваются к велосипеду. Никогда так не смогу! Это моя жизнь, а не только работа. Езда на велосипеде – моя страсть».

  

Трансферные новости пелотона 2022/23

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Теги к статье: Андрей Амадор Andrey Amador EF Education-EasyPost

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Ice
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Надо Д.Губерниева уговорить прокомментировать хоть один этап велогонок. Вот это будет хит.
    фуууууу

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото
    Надо Д.Губерниева уговорить прокомментировать хоть один этап велогонок. Вот это будет хит.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот и начинается уже поИнтересней на Вуэльте - этапы по Стране Басков не дадут скучать ни пелотону, ни болельщикам.

     

    В день отдыха на Вуэльта 2 небольших видоса: 

     

    - Коментатор Евроспорта Карлтон Кирби - кто слышил как он эмоционально комментирует финиши разных этапов на ГТ, вот теперь можете и увидеть (как): Финиш этапа №3 на Вуэльте 2022

     

    - Когда твой кот попал в завал (на велосипеде) во сне - умора sarcastic

    When your cat crashes his bicycle in his dream.. ?

  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (4)
    Даниил-Фото
    Идеальный этап для отрыва.

    Идеальный этап для отрыва.
  • s75
    Tour de l'Avenir-2022. Этап 4 (2)
    s75-Фото

    Он и на сборах сидел с Инеос, ближе к финишу юниорской карьеры переложился в стан главных конкурентов))

  • Earl57
    Tour de l'Avenir-2022. Этап 4 (2)
    Earl57-Фото

    За 42 км до финиша атаковали четверо голландцев. За ними зацепились два датчанина, немец, норвежец и британец. Через какое-то время они догнали первый отрыв, из которого к ним присоединились австриец и люксембуржец. Долгое время эта группа висела в 15 сек от пелотона, но потом усилиями голландцев, норвежца и немца они смогли оторваться.

    В итоге самым ушлым оказался британец Глоаг. Сначала он пропускал смены, потом и вовсе повис в конце группы. Мол вас много, я один, вот вы и работайте. Примерно за 4 км от финиша от отрыва отъехали трое - немец, датчанин и британец. Там Глоаг тоже висел последним колесом. И на финише предсказумо был самым свежим...

    Самыми большими неудачниками стали голландцы. Они вместе с датчанами вкалывали больше всех, но перед самым финишем их настигли остатки пелотона, который в процессе погони изрядно поредел.

    Говорили что у Глоага была договоренность с Инеос, но сейчас ходят слухи, что Юмбо сделали ему более выгодное предложение и он идет туда. Расчетливый парнишка. Может умение так колесничать и приносит выгоду, но как по мне талант этот довольно сомнительный, тем более в таком юном возрасте. Но, как говорится, победителей не судят.

    Комбатив получил датчанин Йоргенсен. Как сказал французский комментатор: Шапо! Он усердно вкалывал работал всю дорогу и его второе место вызывает куда больше уважения, чем победа Глоага.

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (21)
    velodoctor-Фото
    Он ковидом болел перед гонкой.
  • lazhu
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (21)
    lazhu-Фото
    У израиля теперь только Фрум и остался. Может затащит хоть какой этап, на туре он ничо так выглядел
  • s75
    Дилан ван Барле и Вилко Келдер ... (14)
    s75-Фото
    и вместе с тем они (Мас и Мови) договорились еще на три года, а команда да, еще вроде совсем недавно подпирали Скай на Туре
  • s75
    Дилан ван Барле и Вилко Келдер ... (14)
    s75-Фото
    Последний раз интересовался сегодня утром. Даже не попав в топ-18 у Мовистара не будет проблем с поддержкой и приглашениями. Хороший контракт и обещание строить команду вокруг него сделают свое дело. Для молодого и честолюбивого дополнительный стимул вернуть испанскую(!) команду в топ.

    У Йейтса выбор больше, чем две команды, а Инеос предложил ополовинить нынешнюю сумму, почти как Томасу год назад. На ГТ помимо Берналя и Томаса есть Павел, Тао, Данни (если не убежит), дадут шанс Таллету. И вообще, от команды, не удержавшей в.Баарле можно ожидать чего угодно)) Родни знает, что делает.

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