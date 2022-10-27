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Ригоберто Уран продлил контракт с велокомандой EF Education-EasyPost

Ригоберто Уран: «Продолжу выступать, потому что люблю своё дело»

 

 

 35-летний Ригоберто Уран (Rigoberto Urán) передумал завершать карьеру в этом сезоне и продолжит выступать в команде EF Education-EasyPost, гонщиком которой является с 2016 года. Колумбийский велогонщик выступает в профессиональном пелотоне 17 лет.

 

  В этом сезоне он одержал победу на 17-м этапе Вуэльты Испании и вошёл в число гонщиков, выигравших этапы на всех трёх Гранд-турах (в 2013 и 2014 Ригоберто Уран выиграл этапы на Джиро д’Италия, в 2017 – на Тур де Франс). Также в этом году Ригоберто Уран завершил испанский Гранд-тур на 9-м месте в генеральной классификации, а также финишировал в топ-5 и топ-10 на итальянских классиках “Коппа Агостони”, “Джиро делл’Эмилия”,”Тре Валли Варезине”.

 

Ригоберто Уран продлил контракт с велокомандой EF Education-EasyPost

Ригоберто Уран продлил контракт с велокомандой EF Education-EasyPost

 

Photo (c) EF Education-EasyPost Team

 

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education-EasyPost: «Риго не один раз помогал сохранить команду. Он лидер, который ведёт за собой личным примером, а не силой. Он бесценный наставник для молодых гонщиков. Для меня Риго не просто гонщик команды, а настоящий партнёр и член нашей семьи».

 

  Ригоберто Уран: «Решил продолжать выступать, потому что очень люблю своё дело. Велосипед – моя жизнь. Поддержка семьи – самое главное. Моей семье нравится жить здесь, в Европе. Они много времени проводят вдали от Колумбии. Для меня важно, что им это подходит. Мне тоже. Я люблю выступать здесь, поэтому хотел бы остаться профессиональным велогонщиком ещё несколько лет. Я привык сочетать жизнь в Колумбии со спортивной жизнью в Европе. Семья меня поддержала, поэтому решил продолжать.

 

  Я выступаю много лет. Не всегда получается найти такую команду как EF Education-EasyPost, она как семья, в которой мне хорошо. Все – профессионалы. Команда предоставляет много возможностей, позволяет проявить себя на Гранд-турах и в других гонках. Не так много команд дают такой шанс, поэтому я хочу продолжать именно здесь. Я люблю эту команду.

 

  Впереди у меня последние годы, когда смогу подняться на подиум, поэтому хочу прилагать все силы. Посмотрим, что сможем сделать в борьбе за подиумы на Гранд-турах. Ради этого мы работаем, выступаем ради результатов друг друга. Самое важное, что стартуя в гонках, мы способны побеждать и помогать друг другу в достижении этих побед, ради победы команды.

 

  Сейчас к нам пришло много молодых ребят, которых постараюсь поддерживать, помогать им опытом, накопленным за много лет. Постараюсь быть лучшим другом для каждого из них, потому что иногда в дружбе нуждаешься больше всего.

 

  Горжусь не только тем, что долго выступаю, но также тем, что велоспорт многому меня научил. Больше, чем что-либо, велоспорт показал, что важно наслаждаться тем, чем занимаешься. Найти работу, которая приносит радость – самое лучшее в жизни. Мне нравится ездить на велосипеде, нравится тренироваться, люблю своё дело».

 

 

Трансферные новости пелотона 2022/23

 

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Теги к статье: Ригоберто Уран Rigoberto Uran EF Education EasyPost

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Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
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ОПРОС

Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • velodoctor
    Ремко Эвенепул о переезде в Ис ... (1)
    velodoctor-Фото

    Барокамеру решил купит или там вов сем номере атмосфера как в барокаемере регулируется? В любом случае парень серьезно натсроен biggrin Кстати Syncrosfera это Колобнева отель вроде. 

  • velodoctor
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    velodoctor-Фото

    Я думаю это всё утка, научились у Лефевра шум из ничего создавать.

  • Геродот
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    Геродот-Фото

    Правильно.Перед Туром надо соломки подстелить) Хотя непонятно на кого рассчитан этот бред насчет нерешенной поездки Вингегора на Тур.

  • nightbuster33
    Луис Леон Санчес возвращается ... (10)
    nightbuster33-Фото
    А еще точнее можно посмотреть возраст каждого члена команды на официальном сайте Астана.Просто некоторым хочется поднять кипеш и посмотреть со стороны как будут реагировать другие и искать среди них своих союзников в правоте ими сказанного. После всех перетрубаций,с учетом ухода и прихода сейчас в команде официально 28 гонцов без стажеров.Контракт, возможно заканчивается у некоторых молодых. Переподпишут их+ 2 стажера+1 из молодежи. Вероятно, может быть по другому 1-2 новых нам неизвестных.
  • sixpack
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    sixpack-Фото
    важнейшая составляющая этой джиро - плоские разделки, руководство джамбы говорит в основном о них, хиндли тоже. Офигительные горы почему-то не заслужили особого внимания. А помимо этого Зееман ничего не сказал. "Мы ещё не решили." Разве что упомянул Роглу, что тоже показатель а свете слухов об уходе.
  • Roman Avdeev
    Луис Леон Санчес возвращается ... (10)
    Roman Avdeev-Фото

    Цитата: Astanaforever
    И так Астана одна из самых старых по возрасту гонцов команд. Посмотрите на возраст гонщиков в Инеос, Джамбо. Одни юнцы. Вот молодцы спортивные менеджеры. Зрят в корень. В будущее. Вот так надо.

     

    Это не совсем правда. В 2022 году сразу восемь команд Мирового Тура были старше по среднему возрасту гонщиков, чем Астана (28.61 средний возраст). Самая "старая" команда - Израиль-Премьер Тех - 30.92 средний возраст. Одни из самых "старых" - Бахрейн (29.42), Кофидис (29.31), Групама ФДЖ (29.46).

    "Старше" Астаны даже такие именитые команды, как Квик Степ (29.07) и упомянутый вами Инеос (28.71).

    Ну а самая молодая команда - Бора (27.55).



    Если посмотреть на новости прошлого года и на информацию из PCS, у команды не такой уж и большой люфт в плане подписания новых гонщиков - просто нет мест, так как подавляющее большинство в прошлом году было подписано сразу на два сезона. Думаю, в районе 4-5 новых гонщиков может появиться - это максимум.

    Думаю, что вполне реально ждать появления нескольких молодых ребят, опять же, есть стажеры, которые себя хорошо проявили, очевидно, что с ними подпишут. 

  • BlAr
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (14)
    BlAr-Фото
    Нда... называется, выиграй десять первенств песочниц и возглавь мировой рейтинг...
  • Yuriy 17
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    Yuriy 17-Фото

    Пара обысков полиции - и чудные успехи образца 2020 команды Бахрейн - испарились

  • Krakk
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    Krakk-Фото

    Что и следовало ожидать. Даже презентации Тура не дождались, сразу дали понять что для них привлекательнее. Теперь слово за UAE и Погачаром.

    Цитата: Yuriy 17
    Jumbo-Visma опасается действий организаторов Тур де Франс и французской полиции узнать причину значительного подъёма результатов Й. Вингегора? 
    Или гонщики просто соскучились по тяжелому рельефу и грамотно скомпонованному маршруту. Но нет, нам простые и логичные объяснения не нужны, лучше теорию заговора придумаем.

  • Адриен
    Луис Леон Санчес возвращается ... (10)
    Адриен-Фото
    Так то так... Но палка о двух концах. Найдут такого недорогого вундеркинда, раскроют потенциал, а его через годик переманят в более жирную команду. Как не крути, а без надлежащего бюджета не обойтись.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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