Ригоберто Уран продлил контракт с велокомандой EF Education-EasyPost

Ригоберто Уран: «Продолжу выступать, потому что люблю своё дело»

35-летний Ригоберто Уран (Rigoberto Urán) передумал завершать карьеру в этом сезоне и продолжит выступать в команде EF Education-EasyPost, гонщиком которой является с 2016 года. Колумбийский велогонщик выступает в профессиональном пелотоне 17 лет.

В этом сезоне он одержал победу на 17-м этапе Вуэльты Испании и вошёл в число гонщиков, выигравших этапы на всех трёх Гранд-турах (в 2013 и 2014 Ригоберто Уран выиграл этапы на Джиро д’Италия, в 2017 – на Тур де Франс). Также в этом году Ригоберто Уран завершил испанский Гранд-тур на 9-м месте в генеральной классификации, а также финишировал в топ-5 и топ-10 на итальянских классиках “Коппа Агостони”, “Джиро делл’Эмилия”,”Тре Валли Варезине”.

Photo (c) EF Education-EasyPost Team

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education-EasyPost: «Риго не один раз помогал сохранить команду. Он лидер, который ведёт за собой личным примером, а не силой. Он бесценный наставник для молодых гонщиков. Для меня Риго не просто гонщик команды, а настоящий партнёр и член нашей семьи».

Ригоберто Уран: «Решил продолжать выступать, потому что очень люблю своё дело. Велосипед – моя жизнь. Поддержка семьи – самое главное. Моей семье нравится жить здесь, в Европе. Они много времени проводят вдали от Колумбии. Для меня важно, что им это подходит. Мне тоже. Я люблю выступать здесь, поэтому хотел бы остаться профессиональным велогонщиком ещё несколько лет. Я привык сочетать жизнь в Колумбии со спортивной жизнью в Европе. Семья меня поддержала, поэтому решил продолжать.

Я выступаю много лет. Не всегда получается найти такую команду как EF Education-EasyPost, она как семья, в которой мне хорошо. Все – профессионалы. Команда предоставляет много возможностей, позволяет проявить себя на Гранд-турах и в других гонках. Не так много команд дают такой шанс, поэтому я хочу продолжать именно здесь. Я люблю эту команду.

Впереди у меня последние годы, когда смогу подняться на подиум, поэтому хочу прилагать все силы. Посмотрим, что сможем сделать в борьбе за подиумы на Гранд-турах. Ради этого мы работаем, выступаем ради результатов друг друга. Самое важное, что стартуя в гонках, мы способны побеждать и помогать друг другу в достижении этих побед, ради победы команды.

Сейчас к нам пришло много молодых ребят, которых постараюсь поддерживать, помогать им опытом, накопленным за много лет. Постараюсь быть лучшим другом для каждого из них, потому что иногда в дружбе нуждаешься больше всего.

Горжусь не только тем, что долго выступаю, но также тем, что велоспорт многому меня научил. Больше, чем что-либо, велоспорт показал, что важно наслаждаться тем, чем занимаешься. Найти работу, которая приносит радость – самое лучшее в жизни. Мне нравится ездить на велосипеде, нравится тренироваться, люблю своё дело».