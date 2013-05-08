VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Мигель Анхель Лопес об уходе из команды Movistar

Мигель Лопес о конфликте с командой Movistar, переходе в команду «Астана» и маршруте Тур де Франс-2022

 

 

  Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López) впервые после схода с Вуэльты Испании-2021  рассказал прессе о причинах конфликта с велокомандой Movistar, в результате которого сошёл с Вуэльты Испании-2021 на 20-м этапе.

 

  27-летний колумбийский велогонщик в интервью изданию AS (colombia.as.com) объяснил, что  отношения с испанской командой начали портиться после продления контракта. Команда Movistar не дала ему разрешения принять участие в Олимпийских играх в Токио, не включила в состав на Тур де Франс-2021. Лопес считает, что уход из команды Movistar  было лучшим вариантом для обеих сторон.

 

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  Мигель Лопес: «Я продлил контракт перед Тур де Франс, а перед тем, как стартовать на Вуэльте Испании, кое-что случилось, то, что я узнал не сразу. Я не смог поехать на Олимпиаду, меня не взяли на Тур, и не потому, что я не хотел.

 

  Понятно, что каждый мечтает принять участие в Олимпийских играх. В этом году у меня была отличная возможность, мы видели, что трасса подходит под мои характеристики, был отличный состав сборной. Но в итоге я потерял место, хотя находился в хорошей форме. Однако Movistar не планировали давать разрешение, потому что там я мог работать на износ. Возразить команде я не мог, это был приказ. Я должен был хорошо подготовиться к Вуэльте Испании.

 

  На Вуэльте Испании-2021 создалось большое напряжение в распределении лидерства. Но в Movistar такое происходит постоянно, как было с Наиро и Ландой. Я чувствовал такое же напряжение, и зная, что впереди ещё два года контракта, предпочёл так поступить, чтобы пойти другой дорогой.

 

  Я не видел для себя возможности оставаться в этом окружении. Некоторые разногласия мы решили, некоторые продолжались. Такое не для меня. Теперь эта глава закрыта, она позади, надо фокусироваться на хорошем, а не тратить время на разговоры о прошлом.

 

  Жаль, что грегари не получили вознаграждения за работу, например, победой на Вуэльте Испании. Они работали безукоризненно, как и персонал – массажисты, механики. Дело в руководстве команды, что я не мог больше оставаться в команде.

 

  Сегодня, когда вспоминаю, что случилось и не случилось, не хочу начинать дискуссию. Это важный для меня момент и лучшее, что мог сделать. Люди видят лишь недостаток уважения, но легко говорить и делать выводы со стороны. Думаю, самое важное, находиться там, где тебе комфортно, делать то, что любишь.  

  Уже больше года назад мне делала предложение команда Bora. Иногда выбираешь путь, а потом понимаешь, что он неверный, но вернуться назад сразу невозможно. У меня так и получилось, но теперь приобрёл полезный опыт.

 

  Я не смог добиться подиума Вуэльты не из-за формы, причина в другом, о чём не буду говорить, потому что для меня это законченная глава. Сейчас я спокоен, потому что не хотел там оставаться. Мы с командой достигли соглашения, и это лучший для нас вариант. Мне никто не дарил подарков. Я знаю, сколько сил надо приложить, как работать. Досадно, что не завершил гонку, но причин раскрывать не буду. Сейчас я там, где меня ценят, где мне нравится, где дела ведутся по-другому.

 

  Думаю, что надо быть там, где чувствуешь себя хорошо, где счастлив, где можешь выступать там, где нравится, где все тебя поддерживают, где отношения без напряжённости и эгоизма. Я всегда хотел бороться за Гранд-туры, никогда не сдавался».

 

Мигель Лопес о подписании контракта с командой Astana,  маршруте Тур де Франс-2022

 

 

  «Трудностей с подписанием не возникло. Лучше идти в команду, про работу которой знаешь.  Практически  на следующий день после Вуэльты я вёл переговоры с «Астаной». Они меня знают, они помогли мне вырасти, когда я пришёл в профессионалы, они сделали меня тем, кем я являюсь, потому что эта команда была моим домом с 2014 года. Они в меня очень верят. Уже на следующий день обо всём договорились.

 

  В этом году в «Астане» произошли большие перемены, подписано много новых гонщиков. Те, кто в теме, понимает, какого типа гонщиков подписывает команда. Я спокоен, потому что в команде собирается сильный блок грегари.

 

  Нибали – гонщик с огромным опытом, как и Москон. Энао тоже очень опытный, разбирается в ходе гонки, понимает, что делать. Другие гонщики тоже дают уверенность, потому что собирается отличная команда. Для меня честь делить лидерство с Нибали.

 

  Маршрут Тур де Франс-2022 прекрасный, в нём есть всё. Скоро встречусь со спортивными директорами, чтобы оценить маршрут в деталях. Будет безумный Тур с ветреными этапами, с брусчаткой, которая может разбить пелотон, с 53 километрами дистанций гонок на время. Хотя не знаю, каким будет итог, но для болельщиков гонка станет интересной.

 

Возвращение в «Астану» меня очень мотивирует, потому что эта команда всегда была моим домом, дала мне возможность стать профессионалом, я перешёл в Movistar после шести лет работы в «Астане». Я благодарен, что мы не теряли связь. Даже выступая в Movistar, я подходил к их автобусу, отношения всегда оставались дружескими».

 

 

Мигель Анхель Лопес о календаре гонок на 2022 год:

 

  «Я бы хотел принять участие в Тур де Франс-2022, потому что эта самая лучшая из крупных гонок. Но всё, что говорю сейчас, это не точно, потому что встреча со спортивными директорами и техниками впереди, там мне скажут, куда я поеду. Мне надо будет приспособиться к тому календарю, который мне составят. Сейчас ничего сказать не могу».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Miguel Angel Lopez Мигель Анхель Лопес Astana Movistar

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 18:13 | Регистрация: 20.05.2021

    Он ответил на многие вопросы,которые задавались после его перехода в Астану, а также по другим гонщикам,перешедшим в Казахстанскую команду.

  2. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Вчера, 18:46 | Регистрация: 8.05.2013

    Никогда не был фаном, но всегда импонировал Мигелю...но это интервью...лучше бы он его не давал. Даже не знаю, что хуже - его поступок на прошедшей Вуэльте или это интервью... "...где мне нравится, где мне комфортно...было давление...не сложились отношения с командой..." Это объяснения не победителя ГТ, увы... Вроде проф.спорт, вроде немалые деньги платят, а сознание у гонца...уровня юношеской областной команды???

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:05 | Регистрация: 30.06.2017

    А че не понятно? Он пацан с характером, небезхребетный. Там обидели, там поджали, там, запретили...и все. Он больше не будет с любовью относиться к этой команде. И еще. Вся суть конфликта, основная часть этого раздора засекречена. Лопес не имеет права вытаскивать его наружу. Это прописано в расторжении контракта. Там вообще другое повидимому. И не нам судить кто прав, а кто виноват. Так, что успокойтесь все. А так. Теперь он еще тверже станет. Может что существенное возьмет в сл.сезоне. надеюсь.


    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 19:41 | Регистрация: 8.07.2013

    Все будет нормально. Как только Лопес начнет побеждать ( в чем я уверен, горные этапы тура, вполне под него, да и сам он прекрасно понимает, что все обиды и ненужные разговоры можно =смыть= только одним - победой) все станет на свои места.

  5. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 20:07 | Регистрация: 18.09.2014

    Я все знаю, но вам не скажу, хорошо там, где хорошо, я обиделся. Это был краткий пересказ.)

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц

  6. Такие дела

    Вчера, 20:27 | Регистрация: 29.05.2016

    Теперь у него есть внутренний вызов, мотивация будет запредельной, есть что доказывать

  7. Имя: Александр

    Coffe

    Вчера, 20:35 | Регистрация: 8.06.2021

    Успехов в Астане. Ждем на Туре.

  8. Имя: Сергей

    BaTman

    Вчера, 21:14 | Регистрация: 8.09.2017

     Интерсно, хочет Тур, где понятно его укатают конкуренты. Но не ставит целью Джиро или Вуэльту, неужели не верит что там есть шанс победы. 

     Вроде с его опытом и командой должен быть шансик. Посмотрим, хуже чем сейчас врядли будет.

  9. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 21:34 | Регистрация: 27.05.2017

    Естественно дело не в форме. Был приказ не добирать отрыв, на что у Лопеса были другие планы. Жаль что стойкости характера не хватило ни на "приказ" команды ни на играть свою игру. Можно сравнить с Ремко на ЧМ, где Эвенпулу не хватило на свою игру, но командную работу он выполнил.

  10. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:00 | Регистрация: 30.06.2017

    Да всем понятно, что последней каплей у Лопеса стал приказ руководства не догонять пелотон. Вот он психанул и остановился. Все! Больше ничего другого. Теперь все говорят, мол не совладал с нервами, приказы необсуждаются, командная работа. А я скажу иначе. У парня есть амбиции, способности. Есть желание выигрывать. Разве это плохо? А так иначе он был бы просто статистическим ездуном как остальные. Да пофиг этот пелотон. пофигу эти победы, зарплата же тикает по любому. То то и оно!

    Вся жизнь это гонка.
  11. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 23:13 | Регистрация: 17.05.2015

    Слушайте, есть ПОСТУПОК, свидетелями которого были все. Поступок неблаговидный, недостойный, непорядочный.  А сейчас начинаются объяснения , что ещё остается делать ? Любой пакости находятся оправдания и - адвокаты... В конце концов Лопеса не под пистолетом подписали в Movistar. Это было его личное, осознанное решение. Он великолепно знал внутреннюю политику этой команды, правила "игры", в которую там "играют"... Всем известно, как важна командная работа именно на ГТ. Заранее обговаривается тактика и стратегия, роли того или иного гонщика. Плюс - обязательное единоначалие и дисциплина. Нравится-не нравится, но команды руководства следует исполнять. Там, за кулисами после выясняй и разбирайся, почему они были такими, но пока ты член команды - изволь беспрекословно исполнять...Неприятно то, что Лопес до сих пор считает себя ПРАВЫМ. Ну ладно, психанул, нервы слабые, характер капризный. Так осознай прошедшее , проанализируй, признай , что ошибся. Нет. И как он себя поведет в Астане, в аналогичной ситуации, когда, к примеру, ему из технички прикажут прикрывать того же Луценко ? Вопрос.

    1. Имя: Алишер

      старт-шоссе 82

      Сегодня, 00:42 | Регистрация: 8.07.2013

      О каком поступке Вы говорите? О том минутном ролике который =все= видели? И что Вы там увидели ? Лично я ничего не увидел ,что могло бы дать мне ответ на то что случилось.
      Вы лучше задайте себе вопрос, имеете ли Вы право обвинять или обливать грязью человека, не зная всей сути инцидента.
      Значит народ здесь больше ориентируется на свои симпатии и антипатии... + домыслы по настроению.
      В подобных конфликтах чаще всего бывают виноваты обе стороны. Почему Вы не нападаете на Унсуе?... правильно, потому что не знаете. А тут увидев короткое видео и разного рода комменты Вы решили что все знаете и вправе судить... А может все было иначе, конфликт назревал не одним днем. Мавр привык вытирать ноги об гонщиков, а тут какой-то мальчишка огрызнулся и пошло-поехало. Если так ,то я на стороне Лопеса , в любой ситуации надо в первую очередь оставаться человеком.
      Перед Вами никто не оправдывается , просто редакторы сайта собрали всю имеющуюся у них инфу и напечатали, чтобы немного прояснить и закрыть уже эту тему.
      И перестаньте пожалуйста повторять как =мантру= историю с =избиением= болельщика. Зайдите на ютуб и вбейте в поисковик соответствующий запрос. Вы увидите сколько гонщиков во главе с Контадором и Саганом били болельщиков.

  12. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Вчера, 23:56 | Регистрация: 14.03.2018

    Парень вроде неплохой. Смалодушничал на Вуэльте, и чему теперь эти разговоры и переводы стрелок на бывшую команду. Иногда лучше промолчать и перевернуть страницу... Удачи в Астане

  13. Имя: Aton

    Fghk

    Сегодня, 00:07 | Регистрация: 17.08.2021

    Будет ездить, повернув голову назад..

  14. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:31 | Регистрация: 4.07.2013

    У малыша Мигеля крышу совсем снесло. 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 24 октября 2021

UCI Track World Championships

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Разделяю, в общем, вашу точку зрения в этом комментарии.

    Но, хочу добавить еще одну маленькую ДЕТАЛЬ:

    Перед ЧМ Ремко выразил готовность помогать команде.

    Но, на самом ЧМ он врубил газ, показывая, насколько он силен (таков был его план), а когда ему в уши заорали: "Что ты делаешь?!" он сказал "я просто помогаю команде, как и обещал. Я же не виноват, что они не могут поддержать МОЙ темп". 

    Ну и дальше все уже известно...

    Так вот, мне кажется, все простили бы его "преступления против команды", если бы он выключил рацию, поехал навсегда и триумфально выиграл этот ЧМ! Но, он этого не сделал.

    А теперь ВОПРОС: Почему он этого не сделал?



  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (33)
    VeloVelo-Фото

    А вот и посмотрим )

  • VeloVelo
    Велокоманда Ineos Grenadiers н ... (2)
    VeloVelo-Фото

    "Я вернулся, я все видел, и я знаю что и как надо сделать".
    Интересное интервью ниочем. 

  • VeloVelo
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (15)
    VeloVelo-Фото

    У малыша Мигеля крышу совсем снесло. 

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    VeloVelo-Фото

    В кейрине медаль у России! Вот уж не думал )

  • Astanaforever
    Велокоманда Ineos Grenadiers н ... (2)
    Astanaforever-Фото
    С такими то финансовыми рычагами 35 побед против 60, у которых бюджет в два раза ниже.. Рассмешил. Оказывается не тока деньги куют победы, а просто организаторские способности в селекции и подборки коллектива играют не последнюю роль в спортивных победах на шоссе. Просто Инеосу башню снесло от бабла и они начали скупать всех победителей и грандов велоспорта, где в команде им стало тесно всем. Личные амбиции еще никто не отменял. Ну а про подносчиков снарядов видимо позабыли. Вот и получили конкретный недолет .
  • старт-шоссе 82
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (15)
    старт-шоссе 82-Фото
    О каком поступке Вы говорите? О том минутном ролике который =все= видели? И что Вы там увидели ? Лично я ничего не увидел ,что могло бы дать мне ответ на то что случилось.
    Вы лучше задайте себе вопрос, имеете ли Вы право обвинять или обливать грязью человека, не зная всей сути инцидента.
    Значит народ здесь больше ориентируется на свои симпатии и антипатии... + домыслы по настроению.
    В подобных конфликтах чаще всего бывают виноваты обе стороны. Почему Вы не нападаете на Унсуе?... правильно, потому что не знаете. А тут увидев короткое видео и разного рода комменты Вы решили что все знаете и вправе судить... А может все было иначе, конфликт назревал не одним днем. Мавр привык вытирать ноги об гонщиков, а тут какой-то мальчишка огрызнулся и пошло-поехало. Если так ,то я на стороне Лопеса , в любой ситуации надо в первую очередь оставаться человеком.
    Перед Вами никто не оправдывается , просто редакторы сайта собрали всю имеющуюся у них инфу и напечатали, чтобы немного прояснить и закрыть уже эту тему.
    И перестаньте пожалуйста повторять как =мантру= историю с =избиением= болельщика. Зайдите на ютуб и вбейте в поисковик соответствующий запрос. Вы увидите сколько гонщиков во главе с Контадором и Саганом били болельщиков.
  • Fghk
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (15)
    Fghk-Фото
    Будет ездить, повернув голову назад..
  • flugegeheimen
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (15)
    flugegeheimen-Фото

    Парень вроде неплохой. Смалодушничал на Вуэльте, и чему теперь эти разговоры и переводы стрелок на бывшую команду. Иногда лучше промолчать и перевернуть страницу... Удачи в Астане

  • Адриен
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (15)
    Адриен-Фото

    Слушайте, есть ПОСТУПОК, свидетелями которого были все. Поступок неблаговидный, недостойный, непорядочный.  А сейчас начинаются объяснения , что ещё остается делать ? Любой пакости находятся оправдания и - адвокаты... В конце концов Лопеса не под пистолетом подписали в Movistar. Это было его личное, осознанное решение. Он великолепно знал внутреннюю политику этой команды, правила "игры", в которую там "играют"... Всем известно, как важна командная работа именно на ГТ. Заранее обговаривается тактика и стратегия, роли того или иного гонщика. Плюс - обязательное единоначалие и дисциплина. Нравится-не нравится, но команды руководства следует исполнять. Там, за кулисами после выясняй и разбирайся, почему они были такими, но пока ты член команды - изволь беспрекословно исполнять...Неприятно то, что Лопес до сих пор считает себя ПРАВЫМ. Ну ладно, психанул, нервы слабые, характер капризный. Так осознай прошедшее , проанализируй, признай , что ошибся. Нет. И как он себя поведет в Астане, в аналогичной ситуации, когда, к примеру, ему из технички прикажут прикрывать того же Луценко ? Вопрос.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 октября

Fabien Doubey (Team TotalEnergies)

Adam De Vos (Rally Cycling)

22 октября

Max Kanter (Team DSM)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2021 (93)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)