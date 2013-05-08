Мигель Анхель Лопес об уходе из команды Movistar

Мигель Лопес о конфликте с командой Movistar, переходе в команду «Астана» и маршруте Тур де Франс-2022

Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López) впервые после схода с Вуэльты Испании-2021 рассказал прессе о причинах конфликта с велокомандой Movistar, в результате которого сошёл с Вуэльты Испании-2021 на 20-м этапе.

27-летний колумбийский велогонщик в интервью изданию AS (colombia.as.com) объяснил, что отношения с испанской командой начали портиться после продления контракта. Команда Movistar не дала ему разрешения принять участие в Олимпийских играх в Токио, не включила в состав на Тур де Франс-2021. Лопес считает, что уход из команды Movistar было лучшим вариантом для обеих сторон.

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Мигель Лопес: «Я продлил контракт перед Тур де Франс, а перед тем, как стартовать на Вуэльте Испании, кое-что случилось, то, что я узнал не сразу. Я не смог поехать на Олимпиаду, меня не взяли на Тур, и не потому, что я не хотел.

Понятно, что каждый мечтает принять участие в Олимпийских играх. В этом году у меня была отличная возможность, мы видели, что трасса подходит под мои характеристики, был отличный состав сборной. Но в итоге я потерял место, хотя находился в хорошей форме. Однако Movistar не планировали давать разрешение, потому что там я мог работать на износ. Возразить команде я не мог, это был приказ. Я должен был хорошо подготовиться к Вуэльте Испании.

На Вуэльте Испании-2021 создалось большое напряжение в распределении лидерства. Но в Movistar такое происходит постоянно, как было с Наиро и Ландой. Я чувствовал такое же напряжение, и зная, что впереди ещё два года контракта, предпочёл так поступить, чтобы пойти другой дорогой.

Я не видел для себя возможности оставаться в этом окружении. Некоторые разногласия мы решили, некоторые продолжались. Такое не для меня. Теперь эта глава закрыта, она позади, надо фокусироваться на хорошем, а не тратить время на разговоры о прошлом.

Жаль, что грегари не получили вознаграждения за работу, например, победой на Вуэльте Испании. Они работали безукоризненно, как и персонал – массажисты, механики. Дело в руководстве команды, что я не мог больше оставаться в команде.

Сегодня, когда вспоминаю, что случилось и не случилось, не хочу начинать дискуссию. Это важный для меня момент и лучшее, что мог сделать. Люди видят лишь недостаток уважения, но легко говорить и делать выводы со стороны. Думаю, самое важное, находиться там, где тебе комфортно, делать то, что любишь.





Уже больше года назад мне делала предложение команда Bora. Иногда выбираешь путь, а потом понимаешь, что он неверный, но вернуться назад сразу невозможно. У меня так и получилось, но теперь приобрёл полезный опыт.

Я не смог добиться подиума Вуэльты не из-за формы, причина в другом, о чём не буду говорить, потому что для меня это законченная глава. Сейчас я спокоен, потому что не хотел там оставаться. Мы с командой достигли соглашения, и это лучший для нас вариант. Мне никто не дарил подарков. Я знаю, сколько сил надо приложить, как работать. Досадно, что не завершил гонку, но причин раскрывать не буду. Сейчас я там, где меня ценят, где мне нравится, где дела ведутся по-другому.

Думаю, что надо быть там, где чувствуешь себя хорошо, где счастлив, где можешь выступать там, где нравится, где все тебя поддерживают, где отношения без напряжённости и эгоизма. Я всегда хотел бороться за Гранд-туры, никогда не сдавался».

Мигель Лопес о подписании контракта с командой Astana, маршруте Тур де Франс-2022

«Трудностей с подписанием не возникло. Лучше идти в команду, про работу которой знаешь. Практически на следующий день после Вуэльты я вёл переговоры с «Астаной». Они меня знают, они помогли мне вырасти, когда я пришёл в профессионалы, они сделали меня тем, кем я являюсь, потому что эта команда была моим домом с 2014 года. Они в меня очень верят. Уже на следующий день обо всём договорились.

В этом году в «Астане» произошли большие перемены, подписано много новых гонщиков. Те, кто в теме, понимает, какого типа гонщиков подписывает команда. Я спокоен, потому что в команде собирается сильный блок грегари.

Нибали – гонщик с огромным опытом, как и Москон. Энао тоже очень опытный, разбирается в ходе гонки, понимает, что делать. Другие гонщики тоже дают уверенность, потому что собирается отличная команда. Для меня честь делить лидерство с Нибали.

Маршрут Тур де Франс-2022 прекрасный, в нём есть всё. Скоро встречусь со спортивными директорами, чтобы оценить маршрут в деталях. Будет безумный Тур с ветреными этапами, с брусчаткой, которая может разбить пелотон, с 53 километрами дистанций гонок на время. Хотя не знаю, каким будет итог, но для болельщиков гонка станет интересной.

Возвращение в «Астану» меня очень мотивирует, потому что эта команда всегда была моим домом, дала мне возможность стать профессионалом, я перешёл в Movistar после шести лет работы в «Астане». Я благодарен, что мы не теряли связь. Даже выступая в Movistar, я подходил к их автобусу, отношения всегда оставались дружескими».

Мигель Анхель Лопес о календаре гонок на 2022 год:

«Я бы хотел принять участие в Тур де Франс-2022, потому что эта самая лучшая из крупных гонок. Но всё, что говорю сейчас, это не точно, потому что встреча со спортивными директорами и техниками впереди, там мне скажут, куда я поеду. Мне надо будет приспособиться к тому календарю, который мне составят. Сейчас ничего сказать не могу».