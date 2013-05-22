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Мигель Анхель Лопес покинул Вуэльту Испании-2021 на 20-м этапе

Мигель Анхель Лопес сошёл с Вуэльты Испании-2021 в конце 20-го этапа

 

 

  27-летний колумбийский велогонщик команды Movistar Мигель Анхель Лопес, который перед 20-м этапом Вуэльты Испании-2021 шёл 3-м в генеральной классификации, не финишировал на предпоследнем этапе испанского Гранд-тура.

 

 

 

 

Во время 20-го этапа  Мигель Анхель Лопес потерял контакт с группой красной майки, когда за 60 км до финиша из группы начались атаки. После ускорений Давиде де ла Круса (UAE Team Emirates), Эгана Берналя (Ineos Grenadiers), Джека Хейга (Bahrain-Victorious) и Адама Йейтса (Ineos Grenadiers), а затем ускорения Джино Медера (Bahrain Victorious) Мигель Лопес остался во второй группе, где также оказался Эган Берналь, Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma) , Рафал Майка (UAE Team Emirates), Ваут Пулс (Bahrain Victorious).

 

Колумбийский гонщик возглавлял эту группу, но просвет не уменьшался. За 45 км до финиша группа Лопеса проигрывала группе красной майки минуту, но когда группа лидера Приможа Роглича (Jumbo-Visma) добрала гонщиков отрыва дня, разрыв стал расти быстрее. За 36 км до финиша разрыв между группой красной майки и группой Лопеса составлял уже более трёх минут, за 25 км до финиша – почти пять минут.

 

Когда группа лидеров разыгрывала этап, прошло сообщение о сходе Мигеля Лопеса. Испанский телеканал ТVE сообщил, что Лопес, потерявший возможность бороться за подиум, остановился, и что спортивный директор команды Movistar Пачи Вила (Patxi Vila) убеждает колумбийского гонщика продолжить гонку. Но Мигель Лопес не финишировал на 20-м этапе.

 

 

 

 

 

 

  Энрик Мас: «Мы видели, что Роглич поехал за мной, мне пришлось держаться, но я не мог проводить смены, потому что позади был Мигель Анхель. Я ничего не знаю (о его сходе). Даже если Лопес покинул гонку, мы должны быть довольны тем, что он уже сделал».

 

Мигель Анхель Лопес пришёл в команду Movistar в этом году, перейдя из команды Astana, где выступал с 2015 по 2020 год. В этом сезоне Лопес принёс команде Movistar четыре победы, в том числе выиграл 18-й этап Вуэльты Испании-2021.

 

В августе команда Movistar объявила, что контракт с Мигелем Анхелем Лопесом продлён на два года (до конца 2023).

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Теги к статье: Miguel Angel Lopez Мигель Анхель Лопес Movistar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Владимир

    ЛехаСилос

    Сегодня, 20:27 | Регистрация: 7.07.2021

    Эмоционально крайне не стабилен. Многодневки - это не его...

  2. Имя: Богдан

    Bogdan

    Сегодня, 20:32 | Регистрация: 11.07.2018

    Истеричка

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 21:48 | Регистрация: 17.05.2015

    Некоторые спринтеры, другие гонщики из седьмого, восьмого, девятого десятка - и т.п. - считают своим долгом закончить Вуэльту, хотя больших шансов у них изначально не было. Как иначе ? Спортсмены ! А Лопес сдулся всего за день до окончания. Нервы ни к черту... Думаю, через некоторое время пожалеет, устыдится. Званию СУПЕРМЕН следует соответствовать...

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:54 | Регистрация: 30.06.2017

    Сам виноват, что попал в отвал. Но я знаю почему он свернул гонку. Из за не поддержки сокомандников. Никто не опустился за ним. Приоритет Маса превысил Супермена. Обычная, мальчишеская ревность.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 22:09 | Регистрация: 4.08.2018

      А это, некому было опускаться. Ни одного сокомандника впереди, не считая Маса. Разве что надо было остановиться минут на 5-10 и Рохаса подождать.

  5. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 22:30 | Регистрация: 22.05.2013

    Колумбийски сми на эмоциях пишут, что ему сказали директора не преследовать Маса, звучит глупо. Были реальные шансы на двойной подиум у них, я момент где он выпал не видел, но почти уверен, что будь Лопес при ноге он бы никогда не отстал, чтобы ему из технички не говорили при этом. 

    Для мувистара мог быть супер успешный грандтур за неколько лет последних, стал теперь просто успешный.

    Лопесу нехватает чего-то, самую малость, второй год он в горах обыгрывает сильнеших. 

  6. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 22:32 | Регистрация: 20.05.2021

    Лопес пришел в команду не в этом коду,а с начала 2020года  .При отвале он попал вгруппу,где никто не хотел работать.Всех все устраивало.Возможно только Берналь пытался что-то сделать,но он был никакой.

  7. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Сегодня, 22:33 | Регистрация: 28.06.2017

    Психанул так психанул. Не очень понятно, там же Берналь с компанией были, не так уж много проиграл бы в результате.

  8. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 22:44 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: AlGalgalim
    Психанул так психанул. Не очень понятно, там же Берналь с компанией были, не так уж много проиграл бы в результате.

    Отстал он от группы Берналя, не выдержал их темп. Поэтому остался один. 

  9. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 22:52 | Регистрация: 18.09.2014

    Не спортивно как-то.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  10. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 22:58 | Регистрация: 15.04.2018

    А Мувики то ещё и испанская команда,двойне подстава от него! Ну он как генеральшик особо без шансов,максимум подиум,но это должно все сложиться! С его разделкой никакой! Ему надо быть охотником на этапы и брать горные маечки

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (43)
    BlAr-Фото

    "Выиграл - рвачество" я вообще не понимаю. Спринтеры, можно подумать, стесняются выиграть лишний этап...
    А у Роглы сегодня вообще ни то, ни сё. Этап профукал, но за второе место зубами рвал. Я всё же считаю его упущенную победу на этапе тактической ошибкой (увлекся переглядками), а не умышленным выпендрежем. Иначе мне сложно будет за него болеть впредь...это уже не спорт!

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (43)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Не только у Шампусана вечером будет шампусик))

    Ого)) красиво
  • Arciv
    Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (11)
    Arciv-Фото
    А Мувики то ещё и испанская команда,двойне подстава от него! Ну он как генеральшик особо без шансов,максимум подиум,но это должно все сложиться! С его разделкой никакой! Ему надо быть охотником на этапы и брать горные маечки
  • Александра
    Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (11)
    Александра-Фото

    Не спортивно как-то.

  • Earl57
    Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: AlGalgalim
    Психанул так психанул. Не очень понятно, там же Берналь с компанией были, не так уж много проиграл бы в результате.

    Отстал он от группы Берналя, не выдержал их темп. Поэтому остался один. 

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (43)
    EL-Fenomeno-Фото

    Какие всё-таки образовались большие разрывы в ТОП 10 после 6-го, даже после 5 места, как будто первые 4 велогонщика другая лига.

    Двойной успех у Бахрейна: 3-е место Хейга и белая майка лучшего молодого у Мядера (вот как раскрылся человек) и двойной провал у Инэоса: Йейтс хоть и напрягался в конце, а этап таки не взял ну и Берналь (жаль его) уже не лучший молодой.

    Хвалённый и раскрученый Контадором и словами Курдюкова Э.Мас в который раз никакущий. Ни одной атаки в горе сегодня, зато на пологом двинул (лол). Может боялся чтобы не повторилась ситуация как с Лопесом. А Хейгу честно говоря повезло, что на этой Вуэльте не было Пиренейских гор, там бы он точно не удержался и потерял(ся) бы. Но его место №3 считаю заслуженным. Его команда сработала отлично (особенно сегодня), благо и М.Падун приклался и засветился на этой Вуэльте хоть раз по настоящему.

    ПЛЮСую автору, что таких по профилю этапов не хватает на ТдФ; да и вообще надо на каждом ГТ вот такой этап...ну хоть один: с частоколом ГОРных перевалов (даже не нужно особо высоких), протяженностью за 200км. вот тогда и будет борьба заранее, а не только проверки и разборки среди капитанов на последней горе.

     

    P.S.

    М.А.Лопез - какой то неприятно-непонятный нежданчик со знаком "-", но об этом в другой (отдельной) теме.

    P.P.S.

    Якобсен на Вуэльте аки в роли Кэва на ТдФ download самый зачищённый велогонщик в пелотоне за котором или с которым не грех и всю команду положить оставить. 

  • AlGalgalim
    Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (11)
    AlGalgalim-Фото
    Психанул так психанул. Не очень понятно, там же Берналь с компанией были, не так уж много проиграл бы в результате.
  • nightbuster33
    Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (11)
    nightbuster33-Фото

    Лопес пришел в команду не в этом коду,а с начала 2020года  .При отвале он попал вгруппу,где никто не хотел работать.Всех все устраивало.Возможно только Берналь пытался что-то сделать,но он был никакой.

  • velodoctor
    Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (11)
    velodoctor-Фото

    Колумбийски сми на эмоциях пишут, что ему сказали директора не преследовать Маса, звучит глупо. Были реальные шансы на двойной подиум у них, я момент где он выпал не видел, но почти уверен, что будь Лопес при ноге он бы никогда не отстал, чтобы ему из технички не говорили при этом. 

    Для мувистара мог быть супер успешный грандтур за неколько лет последних, стал теперь просто успешный.

    Лопесу нехватает чего-то, самую малость, второй год он в горах обыгрывает сильнеших. 

  • MVDP
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (43)
    MVDP-Фото
    Не выиграл - пижонство, выиграл - рвачество. Болелам не угодишь.

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