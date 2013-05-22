Мигель Анхель Лопес покинул Вуэльту Испании-2021 на 20-м этапе

Мигель Анхель Лопес сошёл с Вуэльты Испании-2021 в конце 20-го этапа

27-летний колумбийский велогонщик команды Movistar Мигель Анхель Лопес, который перед 20-м этапом Вуэльты Испании-2021 шёл 3-м в генеральной классификации, не финишировал на предпоследнем этапе испанского Гранд-тура.

Во время 20-го этапа Мигель Анхель Лопес потерял контакт с группой красной майки, когда за 60 км до финиша из группы начались атаки. После ускорений Давиде де ла Круса (UAE Team Emirates), Эгана Берналя (Ineos Grenadiers), Джека Хейга (Bahrain-Victorious) и Адама Йейтса (Ineos Grenadiers), а затем ускорения Джино Медера (Bahrain Victorious) Мигель Лопес остался во второй группе, где также оказался Эган Берналь, Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma) , Рафал Майка (UAE Team Emirates), Ваут Пулс (Bahrain Victorious).

Колумбийский гонщик возглавлял эту группу, но просвет не уменьшался. За 45 км до финиша группа Лопеса проигрывала группе красной майки минуту, но когда группа лидера Приможа Роглича (Jumbo-Visma) добрала гонщиков отрыва дня, разрыв стал расти быстрее. За 36 км до финиша разрыв между группой красной майки и группой Лопеса составлял уже более трёх минут, за 25 км до финиша – почти пять минут.

Когда группа лидеров разыгрывала этап, прошло сообщение о сходе Мигеля Лопеса. Испанский телеканал ТVE сообщил, что Лопес, потерявший возможность бороться за подиум, остановился, и что спортивный директор команды Movistar Пачи Вила (Patxi Vila) убеждает колумбийского гонщика продолжить гонку. Но Мигель Лопес не финишировал на 20-м этапе.

#LaVuelta21 | El MOMENTO en el que Miguel Ángel López se baja de la bicicleta en la 20a etapa de la Vuelta a España 2021.



📸 @villamorforever / TVE pic.twitter.com/0eQwijeZPa — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) September 4, 2021

Энрик Мас: «Мы видели, что Роглич поехал за мной, мне пришлось держаться, но я не мог проводить смены, потому что позади был Мигель Анхель. Я ничего не знаю (о его сходе). Даже если Лопес покинул гонку, мы должны быть довольны тем, что он уже сделал».

Мигель Анхель Лопес пришёл в команду Movistar в этом году, перейдя из команды Astana, где выступал с 2015 по 2020 год. В этом сезоне Лопес принёс команде Movistar четыре победы, в том числе выиграл 18-й этап Вуэльты Испании-2021.

В августе команда Movistar объявила, что контракт с Мигелем Анхелем Лопесом продлён на два года (до конца 2023).