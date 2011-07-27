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Мигель Анхель Лопес выигрывает «Тур Колумбии»

Мигель Анхель Лопес выигрывает «Тур Колумбии»

Команда «Астана» завершает этот неповторимый уик-энд великолепной победой Мигеля Анхеля Лопеса в итоговой генеральной классификации «Тура Колумбии». Сегодня, на заключительном, 6-м этапе многодневки с финишем на тяжелом подъеме Альто де Пальмас, Лопес финишировал 3-м, обеспечив себе итоговую победу.

 

Photo credit: © Getty Images



Еще один сложнейший день в горах, и снова я хочу поблагодарить команду за великолепную работу и отличную поддержку на протяжении всего дня. Сегодняшний успех – это командный успех! Я постарался провести гонку с умом, думаю, что я атаковал в правильный момент и, в итоге, добился того результата, к которому стремился. Финал получился, возможно, слишком трудным, но, мне удалось довести дело до конца и выиграть эту гонку. Я очень счастлив этой победе, особенно, потому что выиграл здесь, в Колумбии! – рассказал Мигель Анхель Лопес.

 

Финал этапа с восхождением на Альто де Пальмас получился очень драматичным. На последних 10 километрах подъема было очень много атак со стороны фаворитов. В один из моментов за 5 км до финиша из группы атаковал Мигель Анхель Лопес, чей рывок создал небольшую группу лидеров. Чуть позже, из-за неприемлемого и опасного поведения одного из болельщиков, несколько гонщиков из группы Лопеса упали. К счастью, капитан «Астаны» сумел избежать падения.

 

На заключительном километре дистанции борьбу за победу на этапе повели двое – Мигель Анхель Лопес и другой колумбиец Иван Соса. Однако, чуть позже их сумел догнать Наиро Кинтана, который, в итоге, и одержал победу на этапе. Соса финишировал вторым, а Лопес занял 3-е место, чего, в принципе, было более, чем достаточно для победы в общем зачете «Тура Колумбии». Помимо этого, Мигель Анхель Лопес выиграл майку лучшего молодого гонщика многодневки.

 

Также, стоит отметить сильное выступление новичка команды «Астана» Родриго Контрераса, который занял 10-е место в генеральной классификации.

Для казахстанской команды этот успех на «Туре Колумбии» - уже четвертая победа в общем зачете многодневок в нынешнем сезоне после триумфов на «Вуэльте Валенсии» (Йон Исагирре), Вуэльте Мурсии (Луис Леон Санчес) и «Туре Прованса» (Горка Исагирре).

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Тур Колумбии 2.1 Tour Colombia 2.1 многодневная велогонка Мигель Лопес Astana Pro Team

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 11:55 | Регистрация: 4.01.2015

    Вот мне теперь интересно как будет строится командно-спортивная стратегия в СКАЙе относительно Берналя и Сосы. Дай Бог, чтобы в будущем это не стало историей №2 (повторение) аки Виггоу-Фруми 

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
    1. Имя: Ден

      rude_rider

      Сегодня, 12:51 | Регистрация: 27.07.2011

      да все нормально там. Берналь все равно выше по иерархии.Соса впередь будет работать на него.
      Вчера например Фруми работал на колумбийецв но это же не значит что там колумбы будут рулить)))
      Вчера берналь показал отличную командную тактику. браво ему

  2. ktilp-12

    Сегодня, 12:20 | Регистрация: 20.06.2015

     С победой Астану и СуперЛопеса!

     По заключению газеты Ель Темпо в Колумбии было Наиромания, теперь будет СуперЛопесмания, но газета пишет, что он очень скромный, после окончания этапа сразу исчезает в автобусе, хотя другие позируют перед телекамерой. Спортивный директор Астаны говорит, что с ним проводят работу, быть открытым для прессы.

    Не зря в последних этапах поработал, даже съездил за очками, они очень пригодились. В комментариях всех трех последних этапах  по несколько сотен раз говорили СуперЛопес, больше ничего не было понятно, особенно когда шел показ с вертолета, почти пол пелотона были под цвет Астаны.

     Дальнейших больших побед.

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 13:46 | Регистрация: 24.12.2017

    В колумбийской прессе писали ,что возможный спонсор Скай из Колумбии.

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Vuelta a Andalucia

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Volta ao Algarve

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UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


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Комментарии

  • Astanaforever
    Тур Омана-2019. Этап 3 (6)
    Astanaforever-Фото
    Вино, ты просто прекрасный менеджер и не только великий спортсмен. Создал благоприятную обстановку в команде, что и сказывается на результатах. Дай бог вам всем ребята удачи в будущих баталиях. Соскучились по победам на грантурах. Есть потенциал. Леша очень радует. Молодец.
  • Бакеша
    Горка Исагирре выигрывает общи ... (8)
    Бакеша-Фото
    Цитата: litxaa
    Здравствуйте! Если Вы намекаете на то, что я намекаю на что-то в отношении Астаны, то Вы ошибаетесь))). Да и, например Нибали после Астаны выиграл несколько этапов на ГТ, занял 3-тье место на Джиро, второе место на Вуэльте, еще Ломбардию кажется выиграл. Микелю Ланде как то не особо то и давали воли в Скае, а после перехода в Мувистар - совсем сломался, что еще раз подтверждает мои первоначальные слова.
    Вот видете, Нибали в Астане 3 гран тура
  • Бакеша
    Тур Омана-2019. Этап 3 (6)
    Бакеша-Фото
    8 побед за 8 дней! Такого еще никогда не было! Респект и уважуха ребятам!
  • ararat
    Тур Омана-2019. Этап 3 (6)
    ararat-Фото
    Астана! Леха молодчик!
  • ktilp-12
    Тур Омана-2019. Этап 3 (6)
    ktilp-12-Фото

     Алексей, позддравляю с победой!

    Ждем хороших результатов от других ребят: Бижигитова, Гидича, Натарова и др.

    Артем радует на треке. Уважаемые спортивные директора, дайте возможность Зейцу взять пару этапов на ГТ, он больше всех заслужил.

  • motte
    Тур Омана-2019. Этап 3 (6)
    motte-Фото

    Алексей !

    Красава !

     

  • rude_rider
    Тур Омана-2019. Этап 3 (6)
    rude_rider-Фото

    оуууу праздник продолжается)))) давай Леша жги

  • litxaa
    Горка Исагирре выигрывает общи ... (8)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте! Если Вы намекаете на то, что я намекаю на что-то в отношении Астаны, то Вы ошибаетесь))). Да и, например Нибали после Астаны выиграл несколько этапов на ГТ, занял 3-тье место на Джиро, второе место на Вуэльте, еще Ломбардию кажется выиграл. Микелю Ланде как то не особо то и давали воли в Скае, а после перехода в Мувистар - совсем сломался, что еще раз подтверждает мои первоначальные слова.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Мигель Анхель Лопес выигрывает ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    В колумбийской прессе писали ,что возможный спонсор Скай из Колумбии.
  • Бакеша
    Горка Исагирре выигрывает общи ... (8)
    Бакеша-Фото
    Цитата: litxaa
    Посмотрел результаты ГТ последние 2 года у Мувистар (удивительно долго пришлось искать сводную таблицу результатов, но я в этом деле полный профан, может быть не правильно как то искал). Вот что получилось:
    Джиро17-2 место, 18-4 место;
    Тур17-12 место, 18-7 и 10 места; 
    Вуэльта17 -18 место, 18- 5 и 8 места.
    Для команды с большими амбициями и планами именно на ГТ, это как то маловато, Вы не находите?
    Еще один интересный факт то, что сильные, успешные гонщики мирового уровня как Микель Ланда, Винченцо Нибали и Фабио Ару после успешных выступлений в Астане уходят в другие команды, и там не добиваются того, чего добились в Астане! Посмотрите, на результаты перечисленных гонщиков за последние 2 года.

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