Мигель Анхель Лопес выигрывает «Тур Колумбии»

Команда «Астана» завершает этот неповторимый уик-энд великолепной победой Мигеля Анхеля Лопеса в итоговой генеральной классификации «Тура Колумбии». Сегодня, на заключительном, 6-м этапе многодневки с финишем на тяжелом подъеме Альто де Пальмас, Лопес финишировал 3-м, обеспечив себе итоговую победу.

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- Еще один сложнейший день в горах, и снова я хочу поблагодарить команду за великолепную работу и отличную поддержку на протяжении всего дня. Сегодняшний успех – это командный успех! Я постарался провести гонку с умом, думаю, что я атаковал в правильный момент и, в итоге, добился того результата, к которому стремился. Финал получился, возможно, слишком трудным, но, мне удалось довести дело до конца и выиграть эту гонку. Я очень счастлив этой победе, особенно, потому что выиграл здесь, в Колумбии! – рассказал Мигель Анхель Лопес.

Финал этапа с восхождением на Альто де Пальмас получился очень драматичным. На последних 10 километрах подъема было очень много атак со стороны фаворитов. В один из моментов за 5 км до финиша из группы атаковал Мигель Анхель Лопес, чей рывок создал небольшую группу лидеров. Чуть позже, из-за неприемлемого и опасного поведения одного из болельщиков, несколько гонщиков из группы Лопеса упали. К счастью, капитан «Астаны» сумел избежать падения.

На заключительном километре дистанции борьбу за победу на этапе повели двое – Мигель Анхель Лопес и другой колумбиец Иван Соса. Однако, чуть позже их сумел догнать Наиро Кинтана, который, в итоге, и одержал победу на этапе. Соса финишировал вторым, а Лопес занял 3-е место, чего, в принципе, было более, чем достаточно для победы в общем зачете «Тура Колумбии». Помимо этого, Мигель Анхель Лопес выиграл майку лучшего молодого гонщика многодневки.

Также, стоит отметить сильное выступление новичка команды «Астана» Родриго Контрераса, который занял 10-е место в генеральной классификации.

Для казахстанской команды этот успех на «Туре Колумбии» - уже четвертая победа в общем зачете многодневок в нынешнем сезоне после триумфов на «Вуэльте Валенсии» (Йон Исагирре), Вуэльте Мурсии (Луис Леон Санчес) и «Туре Прованса» (Горка Исагирре).



Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM