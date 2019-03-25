Вуэльта Каталонии. Этап 4. Мигель Анхель Лопес выигрывает королевский горный этап

Мигель Анхель Лопес одержал красивую сольную победу на вершине знаменитого подъема Ла Молина, который венчал королевский 4-й этап многодневной гонки «Вуэльта Каталонии». Гонщик команды «Астана» атаковал на заключительных 7 километрах дистанции, сначала догнав ранний отрыва, а затем, контратаковав на последнем километре, выиграв этап. Время, которое Лопес отыграл у других фаворитов, принесло капитану «Астаны» лидерство в генеральной классификации многодневки.

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- Я знал, что на этом этапе можно что-то изменить в общем зачете. Поэтому и я, и вся команда были мотивированы проехать его на высоком уровне. Команда проделала отличную работу, помогая и поддерживая меня весь день. На финальном подъеме при помощи товарищей, мне удалось занять хорошую позицию впереди. Вчера, я увидел, что моя форма позволяет мне оставаться в группе с сильнейшими гонщикам, поэтому сегодня, я решил, что можно попробовать атаковать. Возможно, было рискованно атаковать задолго до финиша, но я все же решился на рывок за 8.5 км до вершины. Затем, я атаковал снова на последних 7-ми километрах, и на этот раз я пошел на все 100%. Мне удалось уехать, после чего я старался держать максимально высокий темп, и это принесло мне победу на этапе. Я очень рад этой победе, особенно, после того, как несколько последних раз останавливался рядом с первым местом. После этапа я стал лидером общего зачета, но, конечно же, гонка остается открытой. Впереди еще три этапа, и борьба за генеральную классификацию еще впереди. Пока, я доволен тем, что победил, а дальше, продолжу двигаться по гонке день за днем, - рассказал Мигель Анхель Лопес.

Четвертый этап «Вуэльты Каталонии» стартовавший в Льянарсе, предложил очень трудный маршрут с четырьмя тяжелыми подъемами (3 подъема первой категории сложности и 1 подъем высшей категории сложности), включая двойное прохождение Ла Молины. Большой группе из 25 гонщиков удалось уехать в отрыв на спуске после первого подъема. Команду «Астана» в этом отрыве представлял Давиде Виллелла.

Пелотон сильно взвинтил скорость при первом прохождении Ла Молины, но все же, двум гонщикам из отрыва, Марку Солеру и Грегору Мюльбергеру удалось сохранить небольшое преимущество. Мигель Анхель Лопес атаковал из группы фаворитов за 8.5 км до финиша, за ним последовали Эган Берналь, Адам Йейтс и Наиро Кинтана. Но, затем, капитан «Астаны» атаковал снова, и на этот рывок уже никто не ответил.

Вскоре, Лопес настиг Мюльбергера и Солера, продолжив мощно работать впереди вплоть до финального километра, когда новый рывок принес ему победу на этапе и майку лидера общего зачета.

После четырех этапов в общем зачете Мигель Анхель Лопес выигрывает 14 секунд у Адама Йейтса и 17 секунд у Эгана Берналя.

Для команды «Астана» сегодняшний успех Мигеля Анхеля Лопеса стал 20-й победой в текущем сезоне.

Завтра пройдет 5-й этап «Вуэльты Каталонии»: 188.1 км от Пучсерды до Сан-Кугат-дель-Вальес.



Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

Результаты 4 этапа Вуэльта Каталонии-2019