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Вуэльта Каталонии. Этап 4. Мигель Анхель Лопес выигрывает королевский горный этап

Вуэльта Каталонии. Этап 4. Мигель Анхель Лопес выигрывает королевский горный этап

Мигель Анхель Лопес одержал красивую сольную победу на вершине знаменитого подъема Ла Молина, который венчал королевский 4-й этап многодневной гонки «Вуэльта Каталонии». Гонщик команды «Астана» атаковал на заключительных 7 километрах дистанции, сначала догнав ранний отрыва, а затем, контратаковав на последнем километре, выиграв этап. Время, которое Лопес отыграл у других фаворитов, принесло капитану «Астаны» лидерство в генеральной классификации многодневки. 

 

Photo credit: © Getty Images

 

- Я знал, что на этом этапе можно что-то изменить в общем зачете. Поэтому и я, и вся команда были мотивированы проехать его на высоком уровне. Команда проделала отличную работу, помогая и поддерживая меня весь день. На финальном подъеме при помощи товарищей, мне удалось занять хорошую позицию впереди. Вчера, я увидел, что моя форма позволяет мне оставаться в группе с сильнейшими гонщикам, поэтому сегодня, я решил, что можно попробовать атаковать. Возможно, было рискованно атаковать задолго до финиша, но я все же решился на рывок за 8.5 км до вершины. Затем, я атаковал снова на последних 7-ми километрах, и на этот раз я пошел на все 100%. Мне удалось уехать, после чего я старался держать максимально высокий темп, и это принесло мне победу на этапе. Я очень рад этой победе, особенно, после того, как несколько последних раз останавливался рядом с первым местом. После этапа я стал лидером общего зачета, но, конечно же, гонка остается открытой. Впереди еще три этапа, и борьба за генеральную классификацию еще впереди. Пока, я доволен тем, что победил, а дальше, продолжу двигаться по гонке день за днем, - рассказал Мигель Анхель Лопес.

 

Четвертый этап «Вуэльты Каталонии» стартовавший в Льянарсе, предложил очень трудный маршрут с четырьмя тяжелыми подъемами (3 подъема первой категории сложности и 1 подъем высшей категории сложности), включая двойное прохождение Ла Молины. Большой группе из 25 гонщиков удалось уехать в отрыв на спуске после первого подъема. Команду «Астана» в этом отрыве представлял Давиде Виллелла.

 

Пелотон сильно взвинтил скорость при первом прохождении Ла Молины, но все же, двум гонщикам из отрыва, Марку Солеру и Грегору Мюльбергеру удалось сохранить небольшое преимущество. Мигель Анхель Лопес атаковал из группы фаворитов за 8.5 км до финиша, за ним последовали Эган Берналь, Адам Йейтс и Наиро Кинтана. Но, затем, капитан «Астаны» атаковал снова, и на этот рывок уже никто не ответил.

Вскоре, Лопес настиг Мюльбергера и Солера, продолжив мощно работать впереди вплоть до финального километра, когда новый рывок принес ему победу на этапе и майку лидера общего зачета.

 

После четырех этапов в общем зачете Мигель Анхель Лопес выигрывает 14 секунд у Адама Йейтса и 17 секунд у Эгана Берналя.

Для команды «Астана» сегодняшний успех Мигеля Анхеля Лопеса стал 20-й победой в текущем сезоне.

Завтра пройдет 5-й этап «Вуэльты Каталонии»: 188.1 км от Пучсерды до Сан-Кугат-дель-Вальес.


Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

 

Результаты 4 этапа Вуэльта Каталонии-2019

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Теги к статье: Мигель Лопес Вуэльта Каталонии многодневная гонка Astana Pro Team

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Scheldeprijs

14 апреля 2019

Paris-Roubaix


ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2019?

Комментарии

  • Бакеша
    Неделя Коппи и Бартали-2019. Э ... (3)
    Бакеша-Фото
    Ланда так вкатывается)
  • VeloVelo
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 4 (25)
    VeloVelo-Фото

    Лопес сегодня супермен. Астана, браво!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 4 (25)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну она сейчас так называется, я по старинке назвал ошибся. Раньше Трентино была. И последняя на Бургосе была ,опять ошибся.
  • Zhanzhak
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 3 (27)
    Zhanzhak-Фото
    ))))) да я и не утверждаю, что Вы спорите. ) Просто, Ольга под ником Earl57 отличный ньюсмэйкер, и лично у меня нет ни малейшего основания ставить под сомнение ее посты, которые в добавок так толково и грамотно здесь подаются. Вдобавок, она (как впрочем и я) поклонница таланта Винченсо.
    А так конечно, возраст своё берёт, но мне честно говоря, хочется, что бы Нибали взял ещё один ГТ. Хотя и бойкая молодежь на пятки наступает, правда, как и заметила Ольга им ещё до уровня Нибали надо дорости. ; )
  • Адриен
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 4 (25)
    Адриен-Фото
    Да пусть хоть через раз оглядывается - лишь бы вот так выигрывал.
  • Astanaforever
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 4 (25)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: gaaga777
    напомните, когда Лопес последний раз брал этап? до сегодня
    Если я не ошибаюсь в прошлом году? На Трентино? Или я не прав. Хотя в этом году Вторые места были не менее значимые.
    А вроде на туре Д'Альп последняя победа на этапе?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 4 (25)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: gaaga777
    напомните, когда Лопес последний раз брал этап? до сегодня
    Если я не ошибаюсь в прошлом году? На Трентино? Или я не прав. Хотя в этом году Вторые места были не менее значимые.
  • kimi
    Неделя Коппи и Бартали-2019. Э ... (3)
    kimi-Фото

    приятно видеть ланду победителем этапа

  • AAA
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 4 (25)
    AAA-Фото
    Ну да , когда фаршированный Скай выносит пелотон, смотреть скучно...
  • 3NSN
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 4 (25)
    3NSN-Фото
    Болею за Берналя) но Лопес сегодня красавчик, был сильнейшим и показал отличные атаки

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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