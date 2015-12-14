Мигель Анхель Лопес покоряет Кицбюэлер Хорн

Триумфом колумбийского гонщика команды «Астана» Мигеля Анхеля Лопеса завершился королевский горный этап «Тура Австрии» с подъемом на знаменитую гору Кицбюэлер Хорн. Лопес атаковал на финальных 4-х километрах подъема, сумев сбросить с колеса всех соперников. Сольная атака принесла гонщику «Астаны» красивую победу.

Photocredit: ©Tour of Austria/EXPA

- Мы присматривали этот этап с самого начала гонки, ставя перед собой только одну задачу – борьбу за победу. Вся команда провела сегодня великолепную гонку, и можно сказать, что это командный успех. Мы контролировали ход этапа на протяжении всей дистанции, а на последних 10-ти километрах перед финальным подъемом Артем Захаров, Оскар Гатто и Никита Стальнов сделали все возможное для того, чтобы подвезти Лопеса к горе на наилучшей позиции. На первых двух километрах подъема сначала Гатто, а затем Стальнов взвинтили темп настолько, что произвели серьезную селекцию в группе. Ну, а за 4 км до вершины атаковал Мигель Анхель. Ему удалось набрать хорошее преимущество и победить, - рассказал спортивный директор Бруно Ченьялта.

- Я очень рад победе, мне хотелось подарить команде этот успех после того, что «Астана» для меня сделала за все последнее время. Мне сказали, что сегодня в Казахстане большой национальный праздник – день Астаны. Поэтому, хочу посвятить эту победу всему Казахстану, - добавил Мигель Анхель Лопес.

Четвертый этап протяженностью всего 82,7 км (Зальцбург – Кицбюэлер Хорн) существенно изменил ситуацию в общем зачете «Тура Австрии». Новым лидером стал австриец Стефан Денифль, занявший второе место на сегодняшнем этапе. Мигель Анхель Лопес поднялся на 3-е место, уступая лидеру 56 секунд. Завтра пройдет еще один горный этап: гонщикам предстоит преодолеть 212,5 км от Кицбюэля до Альпендорфа. На дистанции гонщиков будут ждать четыре сложных подъема.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

Результаты Тура Австрии-2017. Этап 4