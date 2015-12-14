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Мигель Анхель Лопес покоряет Кицбюэлер Хорн

Мигель Анхель Лопес покоряет Кицбюэлер Хорн

 

Триумфом колумбийского гонщика команды «Астана» Мигеля Анхеля Лопеса завершился королевский горный этап «Тура Австрии» с подъемом на знаменитую гору Кицбюэлер Хорн. Лопес атаковал на финальных 4-х километрах подъема, сумев сбросить с колеса всех соперников. Сольная атака принесла гонщику «Астаны» красивую победу.

 

Photocredit: ©Tour of Austria/EXPA

 

- Мы присматривали этот этап с самого начала гонки, ставя перед собой только одну задачу – борьбу за победу. Вся команда провела сегодня великолепную гонку, и можно сказать, что это командный успех. Мы контролировали ход этапа на протяжении всей дистанции, а на последних 10-ти километрах перед финальным подъемом Артем Захаров, Оскар Гатто и Никита Стальнов сделали все возможное для того, чтобы подвезти Лопеса к горе на наилучшей позиции. На первых двух километрах подъема сначала Гатто, а затем Стальнов взвинтили темп настолько, что произвели серьезную селекцию в группе. Ну, а за 4 км до вершины атаковал Мигель Анхель. Ему удалось набрать хорошее преимущество и победить, - рассказал спортивный директор Бруно Ченьялта.

 

- Я очень рад победе, мне хотелось подарить команде этот успех после того, что «Астана» для меня сделала за все последнее время. Мне сказали, что сегодня в Казахстане большой национальный праздник – день Астаны. Поэтому, хочу посвятить эту победу всему Казахстану, - добавил Мигель Анхель Лопес.

 

Четвертый этап протяженностью всего 82,7 км (Зальцбург – Кицбюэлер Хорн) существенно изменил ситуацию в общем зачете «Тура Австрии». Новым лидером стал австриец Стефан Денифль, занявший второе место на сегодняшнем этапе. Мигель Анхель Лопес поднялся на 3-е место, уступая лидеру 56 секунд. Завтра пройдет еще один горный этап: гонщикам предстоит преодолеть 212,5 км от Кицбюэля до Альпендорфа. На дистанции гонщиков будут ждать четыре сложных подъема. 

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

 

Результаты Тура Австрии-2017. Этап 4

 

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Теги к статье: Мигель Лопес Бруно Ченьялта Тур Австрии Astana Pro Team

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  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 09:26 | Регистрация: 14.12.2015

    Молодец! В него многие верят и руководство и болельщики! Надеюсь, что чёрная полоса прошла, настал период везения! Т т т- что б не сглазить. АСТАНА вернулась! 

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Тур де Франс

2 - 8 июля 2017

Тур Австрии


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (38)
    Zhanzhak-Фото
    Многие велоспорт начали смотреть благодаря Сергею. Оказывается не только я "подсела" на трансляции с его участием! ;)
  • Zhanzhak
    Мигель Анхель Лопес покоряет К ... (1)
    Zhanzhak-Фото

    Молодец! В него многие верят и руководство и болельщики! Надеюсь, что чёрная полоса прошла, настал период везения! Т т т- что б не сглазить. АСТАНА вернулась! 

  • Bjoern
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (5)
    Bjoern-Фото
    Скорее даже последние 500 метров
  • Андрон
    Команда Bora-hansgrohe подала ... (21)
    Андрон-Фото

      Сегдня с утра не спалось, вспомнил, как ездили Чиполлини, Абдужапаров - конец 90-х, начало 2000-х. Это было время спринтеров.

      Творили такое, что Сагану с Кэвом и не снилось. Просто безбашенные спринты на грани безумия. А как Супермарио кидался бачком в судью на мотоцикле - это что-то.

      Снимали с гонок и тогда - но за что? К примеру, Чиполлини дал по фейсу другому гонщику прямо на старте. А кулаки у него - мама не горюй. 

       А на толчки на финише и прочие фокусы особо и не обращали внимания.

  • Kitsune-taichou
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (38)
    Kitsune-taichou-Фото
    на это смотреть страшно: тощий фрумик, и на него накатывают огромные спринтеры! :D
  • Андрон
    Команда Bora-hansgrohe подала ... (21)
    Андрон-Фото
    Саша, ну Вы же и так понимаете все. Причин закрыть глаза на это было предостаточно. Слишком много образовалось своих косяков у организаторов.
  • almaty1991
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (38)
    almaty1991-Фото
    Согласен с вами, Жанна. Можно сказать, благодаря этому человеку, я и полюбил велоспорт в своё время. Уже прошло больше десяти лет, а он для меня остается эталонным комментатором во всех спортивных дивизионах. Только уважения к этому человеку.
  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (38)
    Zhanzhak-Фото
    Это точно! Наверное после эфира ему тишины и спокойствия хочется. Сегодня только это с домочадцами обсуждали. Так как я работаю дома и ТВ во время эфира в моем распоряжении, СК для меня это своего рода "муза", кто то кемарит под его чудный голос, а я работаю. Мои дети даже заикаться не будут, что бы поставить мультики или что то там ещё, что они хотят, знают, что бесполезно. Мне наверное шоссейный велоспорт ещё тем и нравится, что параллельно можно красоту мест увидеть да и много чего интересного узнать, благодаря Сергею! Когда в эфире кто то другой, даже настроение пропадает! Спасибо, Сергей, что Вы с нами!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (38)
    VeloVelo-Фото

    Согласен с Вами. Добавлю от себя:
    Люди едут на велосипедах по красивейшим историческим местам! Одна природа чего стоит!
    Красота! Это стоит смотреть (и слушать СК), даже если в гонке ничего не происходит.

    ЗЫ: Курдюков Супер-комментатор, это однозначно!
    Благодаря ему я уже Столько узнал про европейские дороги и достопримечательности!
    Сергей, ты Удивительный и Неповторимый!
    Не вздумай свалить с канала! )

  • Адриен
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (38)
    Адриен-Фото
    Просто слушать Курдюкова можно было все 200 км. этапа ! По моему, комментаторы футбола или хоккея - просто любители по сравнению с СК - там какое-никакое действо разворачивается с начала и до финального свистка. Вести же репортаж с соревнования на котором в течении почти пяти(!!!) часов ничего существенного - и НЕ существенного - не происходит - действительно нужен недюжинный талант.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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