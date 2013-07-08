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Винченцо Нибали возвращается в команду «Астана»

Винченцо Нибали возвращается в команду «Астана»

 

Винченцо Нибали возвращается в команду «Астана», в которой выступал в период с 2013 по 2016 годы. Вместе с «Астаной» Нибали одержал большую часть своих главных побед, среди которых два триумфа в общем зачете «Джиро д’Италия» (в 2013 и 2016) и победа на «Тур де Франс» (2014).

 

36-летний итальянский гонщик воссоединится с командой «Астана» в сезоне 2022 года.

 

Винченцо Нибали возвращается в команду «Астана»

 

 

Photo credit: @Gettysport

 

  «Я очень рад вернуться в команду «Астана», потому что для меня – это настоящая семья, которая очень многое дала мне и вместе с которой я добился своих самых больших успехов. Я хорошо знаю большую часть менеджмента и персонала команды, так что я вернусь в знакомый мне коллектив. Кроме того, у меня сохранились очень приятные воспоминания от посещения Казахстана и его столицы, это был незабываемый опыт», - сказал Винченцо Нибали.

 

  «Сейчас сложно рассуждать о каких-то конкретных ожиданиях от моего возвращения в команду и о планах на следующий сезон. Но, в первую очередь для меня это будет приятное воссоединение с командой, вместе с которой я хотел бы насладиться новым сезоном в полной мере. Конечно, я бы хотел проявить себя, добиться определенного результата, но, кроме того, мне интересен момент передачи опыта молодым ребятам. В любом случае, вместе с руководством команды мы еще обсудим разные аспекты нового сезона, определим цели, и общекомандные, и мои личные, после чего начнем двигаться в выбранном направлении», - добавил Винченцо Нибали.

 

  Винченцо Нибали провел в «Астане» четыре сезона, за которые одержал 22 победы, среди которых (помимо названных побед в общем зачете «Джиро» и «Тура») успехи на «Туре Ломбардии», чемпионате Италии, «Тиррено-Адриатико», «Джиро дель Трентино» и «Туре Омана». Также, в составе казахстанской команды Нибали выиграл 9 этапов на Гранд-турах.

 

  «Мы рады, что это возвращение становится реальностью. Винченцо Нибали не нуждается в представлении – это настоящий чемпион и лидер. В нашей команде он провел, возможно, лучшие годы своей карьеры, и я считаю, что символично, что такую великую карьеру он будет завершать именно в «Астане».

 

  Для нас переход Нибали – это возможность получить и использовать весь богатый опыт спортсмена для преобразования и улучшения команды, которая в новом сезоне претерпит большие изменения. Важная ставка будет сделана на молодых гонщиков, и присутствие такого чемпиона, как Нибали может сыграть очень важную роль. Однако, я считаю, что Винченцо еще не сказал своего последнего слова в велоспорте, поэтому в ряде гонок мы сможем сделать на него ставку, как на лидера команды, чтобы вновь вместе добиться успеха», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды «Астана».

 

Пресс-служба команды Astana-Premier-Tech

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Astana

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  1. Имя: Gali

    BaiGali

    Сегодня, 17:09 | Регистрация: 18.05.2021

    "УйтиКрасиво" слоган "возраст делу не помеха. В главных ролях: Фульсаг, Санчес и Нибали

    "Команда в новом сезоне претерпит большие изменения. Важная ставка будет сделана на молодых гонщиков" Интересно кто же эти молодые гонщики ? Лопес и Луценко ?

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 17:17 | Регистрация: 17.05.2015

    Нормальная порядочность со стороны руководства Астаны. Спортсмен принес команде в свое время славу, громкий успех, так естественно дать ему "приют" на закате карьеры. А после её завершения - возможно - и место среди менеджмента...

  3. Имя: Михаил

    meniscus

    Сегодня, 17:34 | Регистрация: 13.08.2014

    Пристань для уставших кораблей...

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:54 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: meniscus
    Пристань для уставших кораблей...
    Ага, как и для Мартина, ставшего в последней гонке жизни чемпионом мира, да? А пристань Джамбо Висма. Или для Кэвэндиша взявшего четыре этапа Тура, да? Ну, а портом был Квик Стэп, да? А может еще вспомним Криса Хорнера взявшего на старость лет Вуэльту в цветах гавани Радиошака Леопарда, Как же много в мире , оказывается пристаней для уставших кораблей)))

    Вся жизнь это гонка.
  5. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 17:55 | Регистрация: 20.05.2021

    Думаю,что будут подписаны еще 2-3 итальянца с хорошим индивидуальным ходом,один из которых может стать последним колесом для лидера, каким был Скарпони.Сарказм в некоторых коментариях меня удивляет.Ладно, это было бы со стороны иностранных комментаторов,но когда свои же критикуют приобретения вместо поддержки....У казахов  есть хороший анекдот,  итогом которого являются слова"Наше с вами дело скот пасти( то бишь- болеть),а кто и как будет делать результаты,за это отвечает тренерский состав.Надеюсь,они не тупее советчиков.

  6. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:11 | Регистрация: 30.06.2017

    Кстати про Скарпони. В Астане вы знаете он выиграл свою последнюю гонку в своей жизни за несколько дней до гибели. А он не выигрывал их в последние несколько лет, просто пахал и пахал на Ару и Нибали. Вечная ему память.

    Да, еще..Вместе с Винченцо приходит его брат Антонио, . Контракт подписан на два года. Так же итальянская " газета де ла спорта" сегодня подтвердила контракт Астаны с Мигелем Лопесом.

    Вся жизнь это гонка.
  7. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 14.12.2015

    Мой любимый гонщик! Я рада! Удачи!

  8. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 18:27 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: meniscus
    Пристань для уставших кораблей...
    Ага, как и для Мартина, ставшего в последней гонке жизни чемпионом мира, да? А пристань Джамбо Висма.Или для Кэвэндиша взявшего четыре этапа Тура, да? Ну, а портом был Квик Стэп, да? А может еще вспомним Криса Хорнера взявшего на старость лет Вуэльту в цветах гавани Радиошака Леопарда, Как же много в мире , оказывается пристаней для уставших кораблей)))

    Панцерваген был в форме постоянно, сравнивать с Нибали его некорректно, если бы Винченцо еще столько раз сломался, точно уже закончил бы карьеру) Вопрос в пользе - если зажжет, будет великолепно. Но есть ли порох еще? Очень хочется повторения истории Хорнера, главное - чтобы не вышло иначе...

  9. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 19:21 | Регистрация: 14.02.2016

    ну, будут Лопеса выводить на должный уровень.

  10. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Сегодня, 19:53 | Регистрация: 24.05.2021

    Команда стариковrussian

  11. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 20:18 | Регистрация: 8.07.2013

    Очень рад за Нибали и за Астану. Не жду от Нибали больших побед, но считаю что Астана сделала правильный выбор.

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  12. Имя: Ararat

    ararat

    Сегодня, 20:23 | Регистрация: 11.12.2014

    Ещё Лопеса, Ланду, Ару, Розу, Бельбао и будет команда мечты, как в былые времена

  13. Имя: Александр

    Coffe

    Сегодня, 20:30 | Регистрация: 8.06.2021

    Нибали успехов в Астане!

  14. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:49 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Kay82
    Команда стариковrussian
    Один недалекий написал про пристань уставших кораблей, другой про команду стариков. Тому я ответил. Теперь Вам.Кто же это интересно в Астане старики кроме Нибали, которому 36. Да он по сравнению с Вальверде мальчик. Теперь жду перечесления возрастов остальных гонщиков? Фульса не берем в счет. Он ушел из команды. Лулу тоже. Есть еще доводы и доказательства Вами сказанного?

    Вся жизнь это гонка.
  15. Имя: Gali

    BaiGali

    Сегодня, 22:45 | Регистрация: 18.05.2021

    Старый рыхля Оскар Родригез поехал в гавань уставших кораблей(Мувистар).

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Kay82
    Команда стариковrussian
    Один недалекий написал про пристань уставших кораблей, другой про команду стариков. Тому я ответил. Теперь Вам.Кто же это интересно в Астане старики кроме Нибали, которому 36. Да он по сравнению с Вальверде мальчик. Теперь жду перечесления возрастов остальных гонщиков? Фульса не берем в счет. Он ушел из команды. Лулу тоже. Есть еще доводы и доказательства Вами сказанного?
    Ты че Фульсаг и Лулу как огурчики готовый рвать всех, возраст не помеха:) Кстати с чего ты взял что они ушли? есть пруфы?

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Комментарии

  • Meridale
    18-летний Мартин Сврцек – новы ... (2)
    Meridale-Фото

    Будущий любимец комментаторов)

  • BaiGali
    Винченцо Нибали возвращается в ... (15)
    BaiGali-Фото
    Старый рыхля Оскар Родригез поехал в гавань уставших кораблей(Мувистар).

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Kay82
    Команда стариковrussian
    Один недалекий написал про пристань уставших кораблей, другой про команду стариков. Тому я ответил. Теперь Вам.Кто же это интересно в Астане старики кроме Нибали, которому 36. Да он по сравнению с Вальверде мальчик. Теперь жду перечесления возрастов остальных гонщиков? Фульса не берем в счет. Он ушел из команды. Лулу тоже. Есть еще доводы и доказательства Вами сказанного?
    Ты че Фульсаг и Лулу как огурчики готовый рвать всех, возраст не помеха:) Кстати с чего ты взял что они ушли? есть пруфы?
  • Александра
    Тони Мартин завершил карьеру п ... (8)
    Александра-Фото
    Классная подборка!
    А я прямо сижу, расстраиваюсь.
  • EL-Fenomeno
    Тони Мартин завершил карьеру п ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Auf wiedersehen, Tony "Panzerwagen" Martin ger

    Все его 5 титулов (winning highlights): https://twitter.com/i/status/1441072868188737537

  • Astanaforever
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Два брата акробата. Один лом, другой чемпион мира и словаков.
  • Александра
    Тони Мартин завершил карьеру п ... (8)
    Александра-Фото

    Это звучит очень горько. "В гонках у меня исчезло ощущение безопасности. И гонки уже не приносят мне радости".

    Если мне порой бывает страшно смотреть, то могу представить, насколько бывает страшно ехать. Велошоссе - сам по себе травмоопасный спорт, но с учетом увеличения скоростей и неадеквата болельщиков, совсем отмахиваться от возможных травм и их послествий, наверное, могут либо совсем юные, либо одержимые.

    Тони Мартин - один их лучших в пелотоне. И, судя по всему, человек, очень хорошо осознающий ответственность перед своей семьей. Это я ни в коем случае не в упрек тем, кто продолжает гоняться и радовать зрителей, но уходить вот так, на пике, в чемпионской майке... Нет, я не согласна, что это лучшее завершение карьеры. И мне очень жаль, очень, очень жаль.

  • levonardo
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (6)
    levonardo-Фото
    Простите, но фаворитом он бы тут точно не был.
  • AlGalgalim
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (6)
    AlGalgalim-Фото
    Олимпийского чемпиона не будет, надеялся на его дабл
  • Astanaforever
    Винченцо Нибали возвращается в ... (15)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Kay82
    Команда стариковrussian
    Один недалекий написал про пристань уставших кораблей, другой про команду стариков. Тому я ответил. Теперь Вам.Кто же это интересно в Астане старики кроме Нибали, которому 36. Да он по сравнению с Вальверде мальчик. Теперь жду перечесления возрастов остальных гонщиков? Фульса не берем в счет. Он ушел из команды. Лулу тоже. Есть еще доводы и доказательства Вами сказанного?
  • Coffe
    Винченцо Нибали возвращается в ... (15)
    Coffe-Фото
    Нибали успехов в Астане!

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
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6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
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