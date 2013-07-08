Винченцо Нибали возвращается в команду «Астана»

Винченцо Нибали возвращается в команду «Астана», в которой выступал в период с 2013 по 2016 годы. Вместе с «Астаной» Нибали одержал большую часть своих главных побед, среди которых два триумфа в общем зачете «Джиро д’Италия» (в 2013 и 2016) и победа на «Тур де Франс» (2014).

36-летний итальянский гонщик воссоединится с командой «Астана» в сезоне 2022 года.

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«Я очень рад вернуться в команду «Астана», потому что для меня – это настоящая семья, которая очень многое дала мне и вместе с которой я добился своих самых больших успехов. Я хорошо знаю большую часть менеджмента и персонала команды, так что я вернусь в знакомый мне коллектив. Кроме того, у меня сохранились очень приятные воспоминания от посещения Казахстана и его столицы, это был незабываемый опыт», - сказал Винченцо Нибали.

«Сейчас сложно рассуждать о каких-то конкретных ожиданиях от моего возвращения в команду и о планах на следующий сезон. Но, в первую очередь для меня это будет приятное воссоединение с командой, вместе с которой я хотел бы насладиться новым сезоном в полной мере. Конечно, я бы хотел проявить себя, добиться определенного результата, но, кроме того, мне интересен момент передачи опыта молодым ребятам. В любом случае, вместе с руководством команды мы еще обсудим разные аспекты нового сезона, определим цели, и общекомандные, и мои личные, после чего начнем двигаться в выбранном направлении», - добавил Винченцо Нибали.

Винченцо Нибали провел в «Астане» четыре сезона, за которые одержал 22 победы, среди которых (помимо названных побед в общем зачете «Джиро» и «Тура») успехи на «Туре Ломбардии», чемпионате Италии, «Тиррено-Адриатико», «Джиро дель Трентино» и «Туре Омана». Также, в составе казахстанской команды Нибали выиграл 9 этапов на Гранд-турах.

«Мы рады, что это возвращение становится реальностью. Винченцо Нибали не нуждается в представлении – это настоящий чемпион и лидер. В нашей команде он провел, возможно, лучшие годы своей карьеры, и я считаю, что символично, что такую великую карьеру он будет завершать именно в «Астане».

Для нас переход Нибали – это возможность получить и использовать весь богатый опыт спортсмена для преобразования и улучшения команды, которая в новом сезоне претерпит большие изменения. Важная ставка будет сделана на молодых гонщиков, и присутствие такого чемпиона, как Нибали может сыграть очень важную роль. Однако, я считаю, что Винченцо еще не сказал своего последнего слова в велоспорте, поэтому в ряде гонок мы сможем сделать на него ставку, как на лидера команды, чтобы вновь вместе добиться успеха», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды «Астана».

Пресс-служба команды Astana-Premier-Tech

