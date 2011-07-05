Генеральный менеджер команды Movistar о сходе Мигеля Анхеля Лопеса с Вуэльты Испании-2021

BaTman

Примож Роглич - трёхкратный по ... (23) Мне кажется у каждого человека есть такие месяцы в году, когда они прям в форме, даже без тренировок. У меня это июль, а в августе я на спаде, сколько бы не катал и не жрал. И не важно как тренировался, и перерывы, просто к сентяюбрю, я всегда на спаде. Вот мне кажется у Роглы пик это август, в июле он не такой был. У Нибали май. А у Фрума и Кочегара это июль. И им в это месяце и карты идёт и форма при них, и не важно что там другие. Они просто могут взять тур и всё тут. У кого нибудь есть такие ощущеня по месяцам ?

BaTman

Примож Роглич - трёхкратный по ... (23) Про хейт вы сами пока придумали. Все норм к нему относятся, я вообще удивлён даже что так спокойно общество восприняло его доминирование.

Просто после Фрума я думаю народ понял что не будет борбы на каждом этапе, и это лучше чем тактика от обороны одной командой. Хотя мне лично не хватает прежного SKY, и одного лидера кто безоговорочно диктовал бы темп и пытался контролировать гонку.

Роглич харизматичней и думаю ближе по духу большинству, не думаю что тут большинство кому до 25 лет (и безумно одарён). Ну и все помнят его поражения, а это вдвойне ценно, чем когда начиная с 21 ты всех выносишь в одну калитку. (для болельшиков, а не доминатора ))).

AmaAma

Примож Роглич - трёхкратный по ... (23) С чего вообще хейт Погачара?

Акатуем, за спинами не сидит, не сказать что и команда возит. Победы яркие и разнообразные. Ничего лишнего не говорит. Выступает на высоком уровне ещё с детства (о нем знали и считали очень перспективным).

Чем он плох? Тем что в 22 года объективно сильнейший универсал?

Рогла привёз почти 5 минут - молодчага!

Погачар 5 минут - редиска , через 10 лет узнаем, окружение, попадали!

Не только от Вас reforg34, но и от многих комментаторов этого сайта.

Shega

Генеральный менеджер команды M ... (12) Спорить не буду, но точки зрения у нас разные)

Адриен

Генеральный менеджер команды M ... (12) Слушайте, ест ФАКТ ! Гонщик - живой и здоровый - БРОСИЛ гонку и хлопнул дверью. И это - не внутрикомандное дело ! Гонщик-профессионал выступает не ради команды, не для команды, а ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ, БОЛЕЛЬЩИКОВ ! В конце концов профессиональный спорт - это ТОВАР, а мы все - ПОТРЕБИТЕЛИ ! Когда вы покупаете какую-нибудь вещь, пользуетесь какой-нибудь услугой - вам нужно качество. И вы возмутитесь, если некачественную услугу, товар оправдывают неприятностями у исполнителя, болезнью производителя. ВАС ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ, всё должно быть должного качества ! Так и здесь - назвался груздем, есть контракт, получаешь деньги - полезай в кузов, исполняй, что должен, а разные нюансы НАС не касаются, разбирайтесь за кулисами, а нам дайте хороший товар в виде честного выступления на гонке - от начала до конца.

salomon

Примож Роглич - трёхкратный по ... (23) Цитата: Александра По моим ощущениям, велоспорт так устроен, что ты можешь выиграть хоть 10 Вуэльт, но пока не взял Тур - не на коне. Даже при том, что Джиро и Вуэльта часто бывают сложнее и зрелищнее. Наверное, здесь гораздо меньше напряжение, поэтому и Роглич тут другой - не зажатый, спокойный, уверенный. С другой стороны, тому же Лопесу хватило напряга, чтобы сорваться.

Спорное предположение... Вот например, Оскар Перейро Сио брал Тур де Франс, но Вуэльта ему не покорялась. А его соотечественник Роберто Эрас не брал Тур де Франс, но зато он Четырехкратный чемпион Вуэльты. Разве Перейро более прославленный и популярный чем Эрас? Вряд ли. Спорное предположение... Вот например, Оскар Перейро Сио брал Тур де Франс, но Вуэльта ему не покорялась. А его соотечественник Роберто Эрас не брал Тур де Франс, но зато он Четырехкратный чемпион Вуэльты. Разве Перейро более прославленный и популярный чем Эрас? Вряд ли.

salomon

Генеральный менеджер команды M ... (12) Цитата: Ернат Это ему не Астана, а если бы еще не сошел бы Вальверде, его бы заставили и его возит ), неужели не знал куда идет

Забудьте! Никого и нигде Лопес не будет возить ни разу ! Забудьте! Никого и нигде Лопес не будет возить ни разу !

motte

Тур Британии-2021. Этап 2 (3) Неее, американец, веселый парень-:) большой молодец

Karmatron

Примож Роглич - трёхкратный по ... (23) Я бы вот лучше посмотрел, как максимально подготовленные Роглич и Берналь будут биться за следующую Вуэльту: один за четвертую подряд победу, а второй за третий гран-тур в набор.

Ернат

Генеральный менеджер команды M ... (12) Это ему не Астана, а если бы еще не сошел бы Вальверде, его бы заставили и его возит ), неужели не знал куда идет