Генеральный менеджер команды Movistar о сходе Мигеля Анхеля Лопеса с Вуэльты Испании-2021

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 16:24
Эусебио Унсуэ: "Мигель Анхель Лопес не смог решить спортивную проблему"
Генеральный менеджер велокоманды Movistar Эусебио Унсуэ (Eusebio Unzue), руководящий командой с 1980 года, сказал, что никогда за все годы не сталкивался с такой ситуацией, как сход Мигеля Анхеля Лопеса, одного из лидеров команды, с 20-го этапа Вуэльты Испании-2021.
Мигель Анхель Лопес (Miguel Angel López), выигравший 18-й этап Вуэльты Испании-2021, потерял время, не удержавшись в группе лидеров на 20-м этапе. Он не доехал до финиша предпоследнего этапа, извинился позже за свой сход, сказав интервью испанскому радио: «Мы люди, а не машины, у всех есть мотивы и причины поступков».
«El Espectador» и Cyclingnews цитируют слова Эусебио Унсуэ:
«Я видел много гонщиков, переживавших тяжёлые моменты, но такого никогда. У нас никогда не случалось подобного, однако велогонщики тоже люди. Он не смог решить спортивную проблему, которая возникла в гонке. Он попытался, но не сумел закрыть просвет, которым воспользовалась команда Bahrain. После этого всё осложнилось. Разрыв рос, из-за чего рухнули его надежды. Он мог бы продолжать гонку и побороться за шестое место или седьмое место, которое тоже много значило, особенно, учитывая его великолепную победу на Гамонитейру.
Мы обсудим этот случай, но не сейчас, надо, чтобы ситуацию все оценили спустя время. Решение примем позднее.
Товарищи по команде три недели старались удержать впереди его и Энрика. Да, он пришёл в команду и сказал, что просит прощения, он понимал, что поступил неправильно. Но в тот момент гонки он был не способен крутить педали. Понятно, что невозможность уехать в группе с сильнейшими, привела к тому, что он не справился с моментом и провалился.
Думаю, нужно изучать серьёзные ошибки, чтобы их больше не повторять. Но мне очень жаль, что Мигель Анхель испортил великолепный образ, который создал в этом году на Вуэльте».
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