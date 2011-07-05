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Генеральный менеджер команды Movistar о сходе Мигеля Анхеля Лопеса с Вуэльты Испании-2021

Эусебио Унсуэ: "Мигель Анхель Лопес не смог решить спортивную проблему"

 

 

 

  Генеральный менеджер велокоманды Movistar Эусебио Унсуэ (Eusebio Unzue), руководящий командой с 1980 года, сказал, что никогда за все годы не сталкивался с такой ситуацией, как сход Мигеля Анхеля Лопеса, одного из лидеров команды, с 20-го этапа Вуэльты Испании-2021.

 

  Мигель Анхель Лопес (Miguel Angel López), выигравший 18-й этап Вуэльты Испании-2021, потерял время, не удержавшись в группе лидеров на 20-м этапе. Он не доехал до финиша предпоследнего этапа, извинился позже за свой сход, сказав интервью испанскому радио: «Мы люди, а не машины, у всех есть мотивы и причины поступков».

 

«El Espectador» и Cyclingnews цитируют слова Эусебио Унсуэ:

 

  «Я видел много гонщиков, переживавших тяжёлые моменты, но такого никогда. У нас никогда не случалось подобного, однако  велогонщики тоже люди. Он не смог решить спортивную проблему, которая возникла в гонке. Он попытался, но не сумел закрыть просвет, которым воспользовалась команда Bahrain. После этого всё осложнилось. Разрыв рос, из-за чего рухнули его надежды. Он мог бы продолжать гонку и побороться за шестое место или седьмое место, которое тоже много значило, особенно, учитывая его великолепную победу на Гамонитейру.

 

Мы обсудим этот случай, но не сейчас, надо, чтобы ситуацию все оценили спустя время. Решение примем позднее.

 

Товарищи по команде три недели старались удержать впереди его и Энрика. Да, он пришёл в команду и сказал, что просит прощения, он понимал, что поступил неправильно. Но в тот момент гонки он был не способен крутить педали. Понятно, что невозможность уехать в группе с сильнейшими, привела к тому, что он не справился с моментом и провалился.

 

Думаю, нужно изучать серьёзные ошибки, чтобы их больше не повторять. Но мне очень жаль, что Мигель Анхель испортил великолепный образ, который создал в этом году на Вуэльте».

 

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Теги к статье: Miguel Angel Lopez Мигель Анхель Лопес Movistar Эусебио Унсуэ Eusebio Unzue

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  1. Имя: Ilmars

    salomon

    Сегодня, 16:48 | Регистрация: 11.07.2012

    Эусебио Унсуэ: «Я видел много гонщиков, переживавших тяжёлые моменты, но такого никогда. У нас никогда не случалось подобного...мне очень жаль, что Мигель Анхель испортил великолепный образ, который создал в этом году на Вуэльте». Этот комментарий Унсуэ красноречиво характеризует "Супермена" Лопеса !

    1. Имя: Елена

      Shega

      Сегодня, 16:57 | Регистрация: 16.09.2013

      Равно как и себя самого.

      1. Имя: Ольга

        Earl57

        Сегодня, 17:15 | Регистрация: 7.12.2014

        Жена Лопеса и ее отец конечно же достоверные и беспристрастные источники информации. Им можно доверять на 100%.

        1. Имя: Елена

          Shega

          Сегодня, 18:20 | Регистрация: 16.09.2013

          Мы, видимо, с Вами о разном говорим, потому что я не совсем понимаю при чем тут родственники Лопеса.

        2. Имя: Кирилл

          Cyrill

          Сегодня, 19:34 | Регистрация: 8.05.2013

          Ольга, подробности в студию. Мы явно знаем меньше, чем вы...

          "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
          Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  2. Имя: Еламан

    Elaman

    Сегодня, 19:47 | Регистрация: 5.07.2011

    Цитата: Shega
    Мы, видимо, с Вами о разном говорим, потому что я не совсем понимаю при чем тут родственники Лопеса.
    Речь, видимо, об этом: https://cyclingtips.com/2021/09/lopezs-coach-explains-the-tricky-situation-behi
    nd-his-vuelta-withdrawal/

    1. Имя: Елена

      Shega

      Сегодня, 20:16 | Регистрация: 16.09.2013

      Спасибо большое! Я поняла, что имеет ввиду Ольга, но я отнюдь не сравнивала слова близких Лопесу людей и то, что сказал Унсуэ. У них у всех своя правда и недоговоренности, что естественно. А что произошло на самом деле знает только сам гонщик. Но - думаю - это не для широкой публики. Обсуждения и осуждения, когда толком ничего не знаешь, а только с чужих слов, пользы не принесут, только один вред.
      Это внутрикомандное дело. Не для выноса на широкую публику. А то получается все были предельно корректными в машине и руководстве в целом (читай "белые и пушистые"), а Лопес - скунс такой! -  "испортил великолепный образ". Речь идет о психологическом срыве гонщика, а не просто "взял и решил сойти". Если и выносить сор из избы, то спустя какое-то время, когда все остынут, проанализируют поведение и мотивы гонщика, а заодно и свои собственные, и придут к какому-то общему итогу (о чем и сам Унсуэ говорит) (ИМХО)

      1. Имя: Adrien

        Адриен

        Сегодня, 21:39 | Регистрация: 17.05.2015

        Слушайте, ест ФАКТ ! Гонщик - живой и здоровый - БРОСИЛ гонку и хлопнул дверью. И это - не внутрикомандное дело ! Гонщик-профессионал выступает не ради команды, не для команды, а ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ, БОЛЕЛЬЩИКОВ ! В конце концов профессиональный спорт - это ТОВАР, а мы все - ПОТРЕБИТЕЛИ ! Когда вы покупаете какую-нибудь вещь, пользуетесь какой-нибудь услугой - вам нужно качество. И вы возмутитесь, если некачественную услугу, товар оправдывают неприятностями у исполнителя, болезнью производителя. ВАС ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ, всё должно быть должного качества ! Так и здесь - назвался груздем, есть контракт, получаешь деньги - полезай в кузов, исполняй, что должен, а разные нюансы НАС не касаются, разбирайтесь за кулисами, а нам дайте хороший товар в виде честного выступления на гонке - от начала до конца.

        1. Имя: Елена

          Shega

          Сегодня, 22:08 | Регистрация: 16.09.2013

          Спорить не буду, но точки зрения у нас разные)

  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 20:26 | Регистрация: 27.07.2011

    Психанул .на эмоциях. Бывает.. Но супермен не зачах а наоборот стал сильнее..

  4. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 20:48 | Регистрация: 22.09.2020

    Это ему не Астана, а если бы еще не сошел бы Вальверде, его бы заставили и его возит ), неужели не знал куда идет 

  5. Имя: Ilmars

    salomon

    Сегодня, 21:06 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: Ернат
    Это ему не Астана, а если бы еще не сошел бы Вальверде, его бы заставили и его возит ), неужели не знал куда идет 
    Забудьте! Никого и нигде Лопес не будет возить ни разу !

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • BaTman
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (23)
    BaTman-Фото

     Мне кажется у каждого человека есть такие месяцы в году, когда они прям в форме, даже без тренировок. У меня это июль, а в августе я на спаде, сколько бы не катал и не жрал. И не важно как тренировался, и перерывы, просто к сентяюбрю, я всегда на спаде. Вот мне кажется у Роглы пик это август, в июле он не такой был. У Нибали май. А у Фрума и Кочегара это июль. И им в это месяце и карты идёт и форма при них, и не важно что там другие. Они просто могут взять тур и всё тут. У кого нибудь есть такие ощущеня по месяцам ? 

     

  • BaTman
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (23)
    BaTman-Фото
    Про хейт вы сами пока придумали. Все норм к нему относятся, я вообще удивлён даже что так спокойно общество восприняло его доминирование.
    Просто после Фрума я думаю народ понял что не будет борбы на каждом этапе, и это лучше чем тактика от обороны одной командой. Хотя мне лично не хватает прежного SKY, и одного лидера кто безоговорочно диктовал бы темп и пытался контролировать гонку.
    Роглич харизматичней и думаю ближе по духу большинству, не думаю что тут большинство кому до 25 лет (и безумно одарён). Ну и все помнят его поражения, а это вдвойне ценно, чем когда начиная с 21 ты всех выносишь в одну калитку. (для болельшиков, а не доминатора ))).
  • AmaAma
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (23)
    AmaAma-Фото
    С чего вообще хейт Погачара?
    Акатуем, за спинами не сидит, не сказать что и команда возит. Победы яркие и разнообразные. Ничего лишнего не говорит. Выступает на высоком уровне ещё с детства (о нем знали и считали очень перспективным).
    Чем он плох? Тем что в 22 года объективно сильнейший универсал?
    Рогла привёз почти 5 минут - молодчага!
    Погачар 5 минут - редиска, через 10 лет узнаем, окружение, попадали!
    Не только от Вас reforg34, но и от многих комментаторов этого сайта.
  • Shega
    Генеральный менеджер команды M ... (12)
    Shega-Фото
    Спорить не буду, но точки зрения у нас разные)
  • Адриен
    Генеральный менеджер команды M ... (12)
    Адриен-Фото
    Слушайте, ест ФАКТ ! Гонщик - живой и здоровый - БРОСИЛ гонку и хлопнул дверью. И это - не внутрикомандное дело ! Гонщик-профессионал выступает не ради команды, не для команды, а ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ, БОЛЕЛЬЩИКОВ ! В конце концов профессиональный спорт - это ТОВАР, а мы все - ПОТРЕБИТЕЛИ ! Когда вы покупаете какую-нибудь вещь, пользуетесь какой-нибудь услугой - вам нужно качество. И вы возмутитесь, если некачественную услугу, товар оправдывают неприятностями у исполнителя, болезнью производителя. ВАС ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ, всё должно быть должного качества ! Так и здесь - назвался груздем, есть контракт, получаешь деньги - полезай в кузов, исполняй, что должен, а разные нюансы НАС не касаются, разбирайтесь за кулисами, а нам дайте хороший товар в виде честного выступления на гонке - от начала до конца.
  • salomon
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (23)
    salomon-Фото
    Цитата: Александра
    По моим ощущениям, велоспорт так устроен, что ты можешь выиграть хоть 10 Вуэльт, но пока не взял Тур - не на коне. Даже при том, что Джиро и Вуэльта часто бывают сложнее и зрелищнее. Наверное, здесь гораздо меньше напряжение, поэтому и Роглич тут другой - не зажатый, спокойный, уверенный. С другой стороны,  тому же Лопесу хватило напряга, чтобы сорваться.
    Спорное предположение... Вот например, Оскар Перейро Сио брал Тур де Франс, но Вуэльта ему не покорялась. А его соотечественник Роберто Эрас не брал Тур де Франс, но зато он Четырехкратный чемпион Вуэльты. Разве Перейро более прославленный и популярный чем Эрас? Вряд ли.
  • salomon
    Генеральный менеджер команды M ... (12)
    salomon-Фото
    Цитата: Ернат
    Это ему не Астана, а если бы еще не сошел бы Вальверде, его бы заставили и его возит ), неужели не знал куда идет 
    Забудьте! Никого и нигде Лопес не будет возить ни разу !
  • motte
    Тур Британии-2021. Этап 2 (3)
    motte-Фото
    Неее, американец, веселый парень-:) большой молодец
  • Karmatron
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (23)
    Karmatron-Фото
    Я бы вот лучше посмотрел, как максимально подготовленные Роглич и Берналь будут биться за следующую Вуэльту: один за четвертую подряд победу, а второй за третий гран-тур в набор.
  • Ернат
    Генеральный менеджер команды M ... (12)
    Ернат-Фото

    Это ему не Астана, а если бы еще не сошел бы Вальверде, его бы заставили и его возит ), неужели не знал куда идет 

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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