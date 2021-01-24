Мигель Анхель Лопес пропустит тренировочный сбор команды Movistar из-за Covid-19

Мигель Анхель Лопес пропускает тренировочный лагерь команды Movistar из-за положительного теста на Covid-19

Велокоманда Movistar сообщила, что 26-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес не сможет принять участие в работе команды в первом тренировочном лагере сезона, так как на этой неделе получил положительный тест на коронавирус.

Photo (c) Team Movistar

В пресс-релизе команды Movistar говорится: «Мигель Анхель Лопес не сможет присоединиться к тренировочному лагерю в Альмерии, так как его тест на коронавирус, проведённый в понедельник, дал положительный результат. Лопес сдал тест после того, как ему сообщили, что человек, с которым он контактировал вне команды, ранее получил положительный тест на Covid-19. Перед приездом в Европу, тест Лопеса на Covid-19 был отрицательным».