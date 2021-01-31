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Эусебио Унсуэ о целях велокоманды Movistar на 2021 год

Цели велокоманды Movistar на 2021 год

 

 

  В 2020 году велогонщики команды Movistar одержали две победы, а Энрик Мас вошёл в пятёрку сильнейших в генеральной классификации двух Гранд-туров– Тур де Франс-2020 и Вуэльты Испании-2020.

 

  В 2021 году в команду пришли пять новых гонщиков, в том числе призёр Джиро д’Италия и Вуэльты Испании 2018 года Мигель Анхель Лопес, занявший на Тур де Франс в прошлом году 6-е место. Во время презентации команды Movistar было объявлено о распределении лидеров на важнейшие гонки года.

 

Эусебио Унсуэ о целях велокоманды Movistar на 2021 год

 

 

  27-летний Марк Солер возглавит команду на Джиро д’Италия, Мигель Анхель Лопес и Энрик Мас разделят капитанские полномочия на Тур де Франс-2021. 40-летний Алехандро Вальверде подтвердил, что 2021 год будет последним годом его карьеры, и его главной целью будет борьба за пятую победу на Льеж-Бастонь-Льеж и Олимпийские игры. На Вуэльте Испании-2021 должны стартовать все четыре лидера команды.

 

  Состав женской велокоманды Movistar пополнила Аннемик ван Флётен (Annemiek van Vleuten), двукратная чемпионка мира в разделке, действующая чемпионка Европы в групповой гонке, обладательница титулов побед на всех престижных велогонках в женском велоспорте,  главной целью которой будет разделка и групповая велогонка на Олимпийских играх. Также в женскую велокоманду Movistar пришли американская велогонщица-универсал Лия Томас (Leah Thomas) и восходящие звёзды Сара Мартин (Sara Martín) и Эмма Норсгорд (Emma Norsgaard).

 

Эусебио Унсуэ о целях велокоманды Movistar на 2021 год

 

  В ответ на вопрос журналистов, не будет ли команда чувствовать  больше давления в 2021 году из-за результатов прошлого сезона, генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ категорически ответил: «Нет».

 

  Эусебио Унсуэ: «Будет то же самое, что и каждый год. Мы постараемся выигрывать везде, где сможем. Приход Ивана Кортины даёт нам больше шансов хорошо выступить на брусчатых классиках, которые раньше не были нашей территорией.

 

  Надеемся, что Мигель Анхель усилит команду на Гранд-турах и недельных гонках, что Энрик продолжит становиться более зрелым, что Марк станет более уверенным как лидера.

 

  В довершение всего, у нас есть Алехандро, обладающий огромным опытом. Я уверен, что он сможет побороться за высокие места. Мы будем сражаться по всем фронтам на протяжении всего сезона.

 

  Энрик Мас очень последовательный, а Лопес – другой тип гонщика, больше горняк, чем раздельщик. Но Мигель Анхель атакует ради самой атаки, это его ДНК как гонщика. Такое качество станет полезным дополнением к потенциалу нашей команды в борьбе за успехи».

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Теги к статье: Movistar Энрик Мас Мигель Анхель Лопес Алехандро Вальверде Марк Солер

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