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Вторая победа «Астаны»: Мигель Анхель Лопес побеждает на Альпе ди Пампеаго

  Альпийский Тур. Этап 2. Вторая победа «Астаны»: Мигель Анхель Лопес побеждает на Альпе ди Пампеаго

Команда «Астана» продолжает блистать на многодневной гонке «Альпийский Тур» (Тур Альп). После вчерашнего успеха Пельо Бильбао, сегодня, вторую подряд победу казахстанской команде принес Мигель Анхель Лопес, выигравший 2-й этап на легендарном подъеме Альпе ди Пампеаго.

Лопес выиграл спринт из небольшой группы фаворитов общего зачета, опередив француза Тибо Пино и колумбийца Ивана Рамиро Соусу.

 

Photo credit: ©Bettiniphoto

 

- Наша команда провела очень хорошую гонку, а мои товарищи оказали мне отличную поддержку на протяжении всего дня. Также, на финальном подъеме рядом со мной осталось много товарищей, так что я чувствовал себя комфортно в группе лидеров. Подъем был очень трудным, и я рад тому, что смог победить сегодня. Я знаю, что это очень известный подъем с большой велосипедной историей, так что для меня честь пойти по стопам великих чемпионов. Я был рад, увидев атаку Яна Хирта, это была отличная попытка. Позже, когда его догнали, я лишь старался держать ситуацию под контролем, готовясь к заключительному километру. Я понимал, что все идет к спринту в гору, поэтому постарался сохранить как можно больше энергии для того, чтобы выдать максимум на последних метрах дистанции, - рассказал Мигель Анхель Лопес.

 

Нужно отметить, что сегодняшний этап Мигель Анхель Лопес выиграл на новом велосипеде Argon 18 Gallium Pro, окрашенным в цветовую гамму, специально созданную для гонщика.

 

- На моем новом велосипеде я проехал только два этапа, но уже могу сказать, что влюбился в него. Это очень красивый велосипед, мне крайне приятно выступать на нем здесь, на «Альпийском Туре». Думаю, что этот велосипед был создан для настоящих чемпионов, для победителей, - добавил Мигель Анхель Лопес.

 

Второй этап «Альпийского Тура» стартовал в Лавароне, а финишировал через 145,5 км на вершине знаменитого подъема Альпе ди Пампеаго. Второй день подряд «Астана» проводит на очень высоком уровне. Сегодня, команда всеми силами поддерживала своего лидера Лопеса: рядом с Мигелем Анхелем вплоть до финальных 4-5 км оставалось не менее 4-х товарищей по команде: Андрей Зейц, Ян Хирт, Пельо Бильбао и Луис Леон Санчес.

 

Хирт предпринял мощную атаку примерно за 2,5 км до финиша, попытавшись опередить атаки фаворитов. Но, примерно через 500-600 метров его настигли. На заключительных двух километрах дистанции никому из соперников не удалось получить преимущество: лидеры приехали на финиш вместе, а Мигель Анхель Лопес выиграл спринт. Также, рядом были и другие гонщики «Астаны»: Ян Хирт финишировал 7-м, Андрей Зейц стал 14-м, Луис Леон Санчес и Пельо Бильбао заняли 19-е и 20-е места, соответственно.

 

Новым лидером общего зачета стал Иван Рамиро Соуса. Мигель Анхель Лопес поднялся на 3-е место, уступая лидеру всего 6 секунд.

Завтра пройдет 3-й этап многодневки: 138,3 км от городка Ора до Мерано.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

 

Тур Альп-2018. Результаты 2 этапа

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Теги к статье: Мигель Лопес Astana Pro Team Тур Альп велоспорт велолайв

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ОПРОС

Кто станет победителем Флеш Валлонь-2018?

Комментарии

  • шурави
    Крис Фрум: «Подготовка к Джиро ... (1)
    шурави-Фото

    Кто будет главным помощником на Джиро? Микель Ланда в Movistar.king

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gazprom — RusVelo выступит на ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Как же он проводит интересно, я думаю вы и не знаете ,вы же с ним не ездили, так прокатились . если можете аргументировать у меня есть аргументы а у вас их нет .Ару с ним 4 года ,Роза , Поцовиво , тиралонго , Стербини , Чикконе , и ещё много. Я молчу о тренерах и менеджерах . человек 40 лет один из лучших в мире !!! Проснитесь друг.

    И извините за мою резкость , в написанном выше, просто жаль гонцов которые уперлись в стену. И не видят альтернативы. Им пытаются помочь , но все думают мы сами с усами.
  • tim147
    Тур Альп-2018. Этап 2 (13)
    tim147-Фото

    С интервалом в 1 час смотрел спринтерский финиш тура Хорватии, а затем заезд на легендарную Пампеаго. Конечно, совершенно разные жанры, соответственно и ощущения разные. И тем не менее,  вместе с Высоцким настаиваю, что "Лучше гор могут быть только горы!!!"

  • error
    Флеш Валлонь-2018. Маршрут и п ... (11)
    error-Фото
    Только Алафилип может рвануть в стенку а-ля Пурито. Ну и Хорхе безусловно. Согласен с камментом, что это вся интрига гонки.
    Надеюсь окажусь не прав.
  • ivansmirnov
    Gazprom — RusVelo выступит на ... (10)
    ivansmirnov-Фото
    *пол пелетона гонцы Локатели*? (откуда такие познания?) Деваться некуда, вот и терпят Локатели. Вы хоть знаете, как он проводит тренировки?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Хорватии-2018. Этап 1 (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну бахрейну надо было выигрывать чуть ли не домашняя гонка.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gazprom — RusVelo выступит на ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: byvshiy
    Конечно не проблема ,кто и где моется ,проблема как Локателли их тренирует ,он не даёт никому возможности тренироваться самостоятельно,все должны быть в 10 у паскотины ,и оттуда по 5 км горки хреначат ,а то больше без горок за мотором ,а потом на Трентине сосут как Бобики ,но виноваты опять гонцы....
    Ужас . они гордится должны что их Локателли тренирует. У него пол пелетона это его гонцы а вы так . сразу видно , хочется получать деньги, постить инстаграм , кушать сырое, но вот тренироваться никак не хочется. Вы думаете серьёзные команды сами тренируются? Пусть спасибо скажут сто не дал под зад коленом этим гонцам , а имел карт-бланш. Эта ситуация с лодырями всем надоела . в итоге пришли любители прошлогодние типо Коберняка и Власова и заезжают впереди . Так они гонок больше ваших друзей ездят так как и по любителям ещё стартуют как сборная. Не позорьте себя, а дайте опомнится своим товарищам, так как ещё есть шанс запрыгнуть последний вагон уходящего поезда.
  • Astanaforever
    Тур Альп-2018. Этап 2 (13)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Товарищ, что за твердый лоб у вас?
    Товарищи, в 1917 году были. По теме есть, что сказать? Бакеше привет! Хороший парень.
  • Николай Н.
    Тур Хорватии-2018. Этап 1 (2)
    Николай Н.-Фото

    Скучноватый этап. Этап финишный и как всегда настигли беглецов и разыграли финиш.

  • Николай Н.
    Тур Альп-2018. Этап 2 (13)
    Николай Н.-Фото

    Астану прорвало. Фрум хотел в своём стиле взять финиш, но не тут было, есть ребята порезвей.

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