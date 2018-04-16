Альпийский Тур. Этап 2. Вторая победа «Астаны»: Мигель Анхель Лопес побеждает на Альпе ди Пампеаго

Команда «Астана» продолжает блистать на многодневной гонке «Альпийский Тур» (Тур Альп). После вчерашнего успеха Пельо Бильбао, сегодня, вторую подряд победу казахстанской команде принес Мигель Анхель Лопес, выигравший 2-й этап на легендарном подъеме Альпе ди Пампеаго.

Лопес выиграл спринт из небольшой группы фаворитов общего зачета, опередив француза Тибо Пино и колумбийца Ивана Рамиро Соусу.

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- Наша команда провела очень хорошую гонку, а мои товарищи оказали мне отличную поддержку на протяжении всего дня. Также, на финальном подъеме рядом со мной осталось много товарищей, так что я чувствовал себя комфортно в группе лидеров. Подъем был очень трудным, и я рад тому, что смог победить сегодня. Я знаю, что это очень известный подъем с большой велосипедной историей, так что для меня честь пойти по стопам великих чемпионов. Я был рад, увидев атаку Яна Хирта, это была отличная попытка. Позже, когда его догнали, я лишь старался держать ситуацию под контролем, готовясь к заключительному километру. Я понимал, что все идет к спринту в гору, поэтому постарался сохранить как можно больше энергии для того, чтобы выдать максимум на последних метрах дистанции, - рассказал Мигель Анхель Лопес.

Нужно отметить, что сегодняшний этап Мигель Анхель Лопес выиграл на новом велосипеде Argon 18 Gallium Pro, окрашенным в цветовую гамму, специально созданную для гонщика.

- На моем новом велосипеде я проехал только два этапа, но уже могу сказать, что влюбился в него. Это очень красивый велосипед, мне крайне приятно выступать на нем здесь, на «Альпийском Туре». Думаю, что этот велосипед был создан для настоящих чемпионов, для победителей, - добавил Мигель Анхель Лопес.

Второй этап «Альпийского Тура» стартовал в Лавароне, а финишировал через 145,5 км на вершине знаменитого подъема Альпе ди Пампеаго. Второй день подряд «Астана» проводит на очень высоком уровне. Сегодня, команда всеми силами поддерживала своего лидера Лопеса: рядом с Мигелем Анхелем вплоть до финальных 4-5 км оставалось не менее 4-х товарищей по команде: Андрей Зейц, Ян Хирт, Пельо Бильбао и Луис Леон Санчес.

Хирт предпринял мощную атаку примерно за 2,5 км до финиша, попытавшись опередить атаки фаворитов. Но, примерно через 500-600 метров его настигли. На заключительных двух километрах дистанции никому из соперников не удалось получить преимущество: лидеры приехали на финиш вместе, а Мигель Анхель Лопес выиграл спринт. Также, рядом были и другие гонщики «Астаны»: Ян Хирт финишировал 7-м, Андрей Зейц стал 14-м, Луис Леон Санчес и Пельо Бильбао заняли 19-е и 20-е места, соответственно.

Новым лидером общего зачета стал Иван Рамиро Соуса. Мигель Анхель Лопес поднялся на 3-е место, уступая лидеру всего 6 секунд.

Завтра пройдет 3-й этап многодневки: 138,3 км от городка Ора до Мерано.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

Тур Альп-2018. Результаты 2 этапа