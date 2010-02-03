Мигель Анхель Лопес возвращается в Astana Qazaqstan Team на два сезона



Многолетний лидер казахстанской команды Мигель Анхель Лопес возвращается в Astana Qazaqstan Team. 27-летний колумбийский гонщик подписал с командой новое соглашение, рассчитанное на два следующих сезона (2022 и 2023).

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«Возвращение в команду «Астана» – это возвращение домой. Мир профессионального велоспорта таков, что для своего развития гонщик иногда должен что-то менять в своей карьере, обретать новый опыт, иногда это хороший опыт, иногда не очень. Самое главное, что теперь я возвращаюсь домой, в свою команду, которая дала мне так много и с которой, я уверен, мы сможем пережить еще немало прекрасных моментов. Впереди много работы для того, чтобы новый сезон получился успешным и для меня, и для Astana Qazaqstan Team», - сказал Мигель Анхель Лопес.



Мигель Анхель Лопес провел в проекте «Астана» шесть сезонов (с 2015 по 2020), в течение которых добился своих самых значимых результатов. На счету колумбийского гонщика победы в общем зачете таких гонок как «Тур Швейцарии» (2016), «Вуэльта Каталонии» (2019), «Тур Колумбии» (2019), успехи на этапах «Вуэльты Испании» и «Тур де Франс», триумф на классической гонке «Милан – Турин». Также, вместе с командой «Астана» Мигель Анхель Лопес дважды поднимался на итоговый подиум Гранд-туров – он был третьим на «Джиро д’Италия» и «Вуэльте Испании» в 2018 году.



Сезон 2021 года Лопес провел в другой команде, где также добился ряда серьезных результатов – выиграл общий зачет «Вуэльты Андалусии», победил на однодневной гонке «Челлендж Мон-Ванту» и на королевском горном этапе «Вуэльты Испании».



«Мигель Анхель Лопес – гонщик, который раскрылся и добился своих самых больших успехов в нашей команде, и поэтому я рад, что после небольшого перерыва он возвращается в «Астану». За последний год Мигель Анхель получил серьезный опыт, которого, возможно, ему не хватало в нашей команде. Думаю, что этот опыт, как хороший, так и не очень, поможет гонщику продолжить свое развитие. Так или иначе, Лопес доказал, что является одним из сильнейших гонщиков мира, продолжающий побеждать на самом высоком уровне. Поэтому, это здорово, что свою дальнейшую карьеру Мигель Анхель продолжит в команде Astana Qazaqstan Team» , - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба велокоманды Astana Premier Tech