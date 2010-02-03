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Мигель Анхель Лопес возвращается в Astana Qazaqstan Team на два сезона

Мигель Анхель Лопес возвращается в Astana Qazaqstan Team на два сезона

 
Многолетний лидер казахстанской команды Мигель Анхель Лопес возвращается в Astana Qazaqstan Team. 27-летний колумбийский гонщик подписал с командой новое соглашение, рассчитанное на два следующих сезона (2022 и 2023).

 

 Мигель Анхель Лопес возвращается в Astana Qazaqstan Team на два сезона

Photo credit: @Gettysport



«Возвращение в команду «Астана» – это возвращение домой. Мир профессионального велоспорта таков, что для своего развития гонщик иногда должен что-то менять в своей карьере, обретать новый опыт, иногда это хороший опыт, иногда не очень. Самое главное, что теперь я возвращаюсь домой, в свою команду, которая дала мне так много и с которой, я уверен, мы сможем пережить еще немало прекрасных моментов. Впереди много работы для того, чтобы новый сезон получился успешным и для меня, и для Astana Qazaqstan Team», - сказал Мигель Анхель Лопес.

Мигель Анхель Лопес провел в проекте «Астана» шесть сезонов (с 2015 по 2020), в течение которых добился своих самых значимых результатов. На счету колумбийского гонщика победы в общем зачете таких гонок как «Тур Швейцарии» (2016), «Вуэльта Каталонии» (2019), «Тур Колумбии» (2019), успехи на этапах «Вуэльты Испании» и «Тур де Франс», триумф на классической гонке «Милан – Турин». Также, вместе с командой «Астана» Мигель Анхель Лопес дважды поднимался на итоговый подиум Гранд-туров – он был третьим на «Джиро д’Италия» и «Вуэльте Испании» в 2018 году. 

Сезон 2021 года Лопес провел в другой команде, где также добился ряда серьезных результатов – выиграл общий зачет «Вуэльты Андалусии», победил на однодневной гонке «Челлендж Мон-Ванту» и на королевском горном этапе «Вуэльты Испании». 

«Мигель Анхель Лопес – гонщик, который раскрылся и добился своих самых больших успехов в нашей команде, и поэтому я рад, что после небольшого перерыва он возвращается в «Астану». За последний год Мигель Анхель получил серьезный опыт, которого, возможно, ему не хватало в нашей команде. Думаю, что этот опыт, как хороший, так и не очень, поможет гонщику продолжить свое развитие. Так или иначе, Лопес доказал, что является одним из сильнейших гонщиков мира, продолжающий побеждать на самом высоком уровне. Поэтому, это здорово, что свою дальнейшую карьеру Мигель Анхель продолжит в команде Astana Qazaqstan Team», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

Пресс-служба велокоманды Astana Premier Tech

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Теги к статье: Мигель Анхель Лопес Александр Винокуров Astana Qazaqstan Team

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  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 11:46 | Регистрация: 14.12.2015

    Welcome at home! 

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 11:48 | Регистрация: 30.06.2017

    Ему надо подтянуть разделку и он способен будет взять Джиро или Вуэльту, только если с ним поедут самые лучшие помощники . Возраст как раз подходит к пиковому . В любом случае, его возвращение как кстати за неимением других лидеров в команде. Так, что Велкам Мигелито.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Халид

    HalidS

    Сегодня, 11:48 | Регистрация: 10.04.2018

    Возвращение блудного сына (Рембрандт)

     

     

  4. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 12:02 | Регистрация: 20.06.2019

    Ну, это было понятно процентов на 80 после того, как его карьера в Мувикахь подошла к логическому концу. Если станет тверже характером и научится контролировать эмоции, может принести команде значимые победы.

  5. Имя: Karsen

    Karsen

    Сегодня, 12:13 | Регистрация: 20.07.2017

    It's coming home!

  6. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 12:15 | Регистрация: 30.06.2017

    Да куда уж тверже? Мочить болельщиков еще сильнее? Или останавливаться в гонке еще чаще? Это не слабость как многие думают, что он не контролирует эмоции. Он со стержнем, однозначно. Недаром нож получил в бок в свое время когда свой единственный велик забирал у грабителей.За что и получил погоняло" Superman" .Сопли не распускает как некоторые. Ему конкурент в твердости только Насер Буани не уступает. Хаха.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 12:52 | Регистрация: 17.05.2015

      Твердость характера - это как раз умение держать себя в руках, направлять эмоции на достижение победы, а не на битьё болельщика или на обиды на команду. Погачар выигрывает именно потому, что у него нет подобного "стержня", у него холодная голова, ясная цель и железная уверенность в собственных возможностях.Вот это - СТЕРЖЕНЬ.

  7. Имя: Adilet

    aru90

    Сегодня, 12:26 | Регистрация: 2.08.2017

    С возвращением Мигелито! Это было ожидаемо на самом деле. Теперь следующие Конти и Рябушенко 100%. Кстати в твиттере пишут, что спорт.дир Арриета из мувиков перейдёт Астану. Это интересно будет. Ссылку оставлю https://mobile.twitter.com/reathina/status/1448915643940720672

  8. Бакеша

    Сегодня, 12:42 | Регистрация: 1.02.2018

    Хорошая новость. Он пока единственный способный бороться на гт

  9. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 13:08 | Регистрация: 23.05.2017

    Цитата: Astanaforever
    Ему надо подтянуть разделку и он способен будет взять Джиро или Вуэльту, только если с ним поедут самые лучшие помощники . Возраст как раз подходит к пиковому . В любом случае, его возвращение как кстати за неимением других лидеров в команде. Так, что Велкам Мигелито.
    При всем уважении-если за предыдущие годыне подтянули, то и в следующие особого прогресса ждать не стоит.

  10. Имя: Александр

    Avenir

    Сегодня, 13:11 | Регистрация: 3.02.2010

    Значит он специально сошёл и его нагнали. Что бы без потерь перейти в родную команду.Переговоры значит уже велись, заранее

  11. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 14:22 | Регистрация: 8.05.2013

    Надеемся и ждём!!! Должна, должна эта "агрессия" во что-нибудь материализоваться. Гонщик, которому не всё равно и не только ради нулей на счёте... Ну и Акула должен ему подсказать какие-нибудь чисто психологические моменты.

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  12. Имя: Adilet

    aru90

    Сегодня, 14:38 | Регистрация: 2.08.2017

    Щас в команде 16 гонщиков. Думаю продлят пару тройку ребят. Типа Стальнова, Феллини, Боаро. Плюс придут точно Конти, Рябушенко, Веласко из Газпрома. Крч, 4-5 свободных мест останется ещё. Ждём сюрпризов. Если придут гонщики типа Маснады, Солера это вообще бомба будет

  13. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 15:07 | Регистрация: 27.07.2011

    вот и "генеральщик" есть)))

     

     

  14. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 15:35 | Регистрация: 20.05.2021

    Вот и для испанской гонки начинает вырисовывется команда.Надеюсь,что друзья Мигеля Тахеда и Контрерас остаются в команде.Ничего не известно о Фрайле,который более,по моему мнению,командный гонщик,чем Ион.И кто еще готов переподписать котракт,в том числе и казахстанские гонщики.И будут ли новые лица с казахстанской стороны./Распределение гонщиков в данном комментарии,также как и в комментерии от13.10.2021,по командам условно,не обязывающая к каким либо действиям.Это лишь личное мнение автора./ 

  15. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 15:47 | Регистрация: 8.07.2013

    Добро пожаловать домой.

    На сегодня это самое лучшее решение для Лопеса и лучший выбор для Астаны.

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Глава велокоманды Jumbo-Visma ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото
    С подобным планом =Б= едут половина команд, но это не всегда работает...

    например:

    если ваш лидер сошел на первой недели, подхватить роль лидера еще может ближайший в генерале товарищ по команде. (история с Ландой и Карузо на Джиро 21)

    а если лидер сходит к концу второй недели или еще хуже на третьей, то здесь уже поздно. или все напахались настолько что никто не в состояние вести борьбу за подиум или отстование в генерале слишком большое. (как пример можно вспомнить сход Расмусена в 2007 под конец тура и последующий за этим сход Меньшова)
  • старт-шоссе 82
    Глава велокоманды Jumbo-Visma ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    С подобным планом =Б= едут половина команд, но это не всегда работает...

    например:

    если ваш лидер сошел на первой недели, подхватить роль лидера еще может ближайший в генерале товарищ по команде. (история с Ландой и Карузо на Джиро 21)

    а если лидер сходит к концу второй недели или еще хуже на третьей, то здесь уже поздно. или все напахались настолько что никто не в состояние вести борьбу за подиум или отстование в генерале слишком большое. (как пример можно вспомнить сход Расмусена в 2007 под конец тура и последующий за этим сход Меньшова)

  • старт-шоссе 82
    Мигель Анхель Лопес возвращает ... (16)
    старт-шоссе 82-Фото

    Добро пожаловать домой.

    На сегодня это самое лучшее решение для Лопеса и лучший выбор для Астаны.

  • nightbuster33
    Мигель Анхель Лопес возвращает ... (16)
    nightbuster33-Фото

    Вот и для испанской гонки начинает вырисовывется команда.Надеюсь,что друзья Мигеля Тахеда и Контрерас остаются в команде.Ничего не известно о Фрайле,который более,по моему мнению,командный гонщик,чем Ион.И кто еще готов переподписать котракт,в том числе и казахстанские гонщики.И будут ли новые лица с казахстанской стороны./Распределение гонщиков в данном комментарии,также как и в комментерии от13.10.2021,по командам условно,не обязывающая к каким либо действиям.Это лишь личное мнение автора./ 

  • rude_rider
    Мигель Анхель Лопес возвращает ... (16)
    rude_rider-Фото

    вот и "генеральщик" есть)))

     

     

  • aru90
    Мигель Анхель Лопес возвращает ... (16)
    aru90-Фото
    Щас в команде 16 гонщиков. Думаю продлят пару тройку ребят. Типа Стальнова, Феллини, Боаро. Плюс придут точно Конти, Рябушенко, Веласко из Газпрома. Крч, 4-5 свободных мест останется ещё. Ждём сюрпризов. Если придут гонщики типа Маснады, Солера это вообще бомба будет
  • Cyrill
    Мигель Анхель Лопес возвращает ... (16)
    Cyrill-Фото

    Надеемся и ждём!!! Должна, должна эта "агрессия" во что-нибудь материализоваться. Гонщик, которому не всё равно и не только ради нулей на счёте... Ну и Акула должен ему подсказать какие-нибудь чисто психологические моменты.

  • motte
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (23)
    motte-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Этап 12 Жесть.

    На презентации было сказано, что если все ок с короной, то ожидается около 1 миллиона зрителей на этапе! 

  • motte
    Маршрут Тур де Франс-2022 - вп ... (3)
    motte-Фото

    Цитата: Pi-man
    Какой-то маленький город этот Копенгаген! Или все датские велогонщики живут рядом. biggrin

    Самые дорогие квартиры-это Копенгаген

    Самая развитая экономика Европы - это Дания

    Самая лучшая в Европе социальная защита граждан - это Дания

    И, многое чего ещё...

    Извиняюсь за оффтоп. 

  • Avenir
    Мигель Анхель Лопес возвращает ... (16)
    Avenir-Фото

    Значит он специально сошёл и его нагнали. Что бы без потерь перейти в родную команду.Переговоры значит уже велись, заранее

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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