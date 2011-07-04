Джанни Москон подписывает двухлетний контракт с «Астаной»

Итальянский гонщик Джанни Москон будет выступать в составе команды «Астана». 27-летний специалист однодневных и индивидуальных гонок проведет в казахстанской команды два следующих сезона (2022 и 2023).

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«После шести лет, которые я провел в одной команде, мне предстоит сделать серьезный шаг в своей карьере, и думаю, что для меня это своего рода вызов, мотивация к росту, новый опыт, который, я уверен, будет успешным. За эти годы мне удалось накопить большой опыт, и теперь я хотел бы использовать его в полной мере в новой команде, в новом окружении.

В свой первый сезон в «Астане» я надеюсь оказаться максимально полезным команде и, конечно же, буду стремиться добиться и каких-то личных успехов. Надеюсь, что смогу выступать достойно на гонках самого высокого уровня. Вместе с новой командой, генеральным менеджером Александром Винокуровым, тренерами и спортивными директорами, нам еще предстоит обсудить и построить планы на новый сезон. В календаре большое количество больших и важных гонок, так что я надеюсь, что смогу проявить себя и добиться каких-то серьезных результатов», - сказал Джанни Москон.

Джанни Москон хорошо известен своим атакующим стилем, который принес ему немало побед как в однодневных, так и в многодневных гонках. Подписав свой первый профессиональный контракт в 2016 году после серии впечатляющих успехов на молодежном уровне (например, победа в молодежной версии «Тура Ломбардии», в групповой гонке чемпионата Италии до 23 лет, на однодневной гонке «Трофео Сан-Вендемьяно), Джанни Москон продолжил добиваться высоких результатов и на профессиональном уровне.

Так, в 2016 году итальянец выиграл общий зачет «Арктической Гонки Норвегии» и стал третьим в общем зачете «Международной недели Коппи-Бартали», в 2017 выиграл титул чемпиона Италии в индивидуальной гонке и стал третьим на монументальной «классике» «Тур Ломбардии», в 2018 вновь стал национальным чемпионом в «разделке», выиграл «Джиро делла Тоскана», «Коппа Агостони» и общий зачет «Тура Гуанси».

В текущем сезоне 2021 года Москон одержал две победы на этапах «Тура Альп» и выиграл «Гран-при Лугано».

«Мы рады приветствовать в нашей команде Джанни Москона, сильного и разностороннего гонщика. Он прекрасно себя чувствует не только в однодневных гонках, но и в раздельном старте, а кроме того, он является надежным командным гонщиком, способным оказать мощную поддержку лидеру на любом из Гранд-туров.

После шести лет в одной команде мы надеемся, что переход в «Астану» даст все еще молодому гонщику новый толчок в развитии, воодушевит его и поможет еще больше раскрыть свой богатый потенциал. Соглашение с гонщиком рассчитано на два сезона и, думаю, что для нашей команды переход Джанни Москона – это безусловное усиление позиций как в однодневных гонках, так и на Гранд-турах», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды «Астана» в 2022 году.

Пресс-служба велокоманды Astana-Premier Tech Team