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Джанни Москон подписывает двухлетний контракт с «Астаной»

Джанни Москон подписывает двухлетний контракт с «Астаной»

 

 

 

 Итальянский гонщик Джанни Москон будет выступать в составе команды «Астана». 27-летний специалист однодневных и индивидуальных гонок проведет в казахстанской команды два следующих сезона (2022 и 2023).

 

 

 

Джанни Москон подписывает двухлетний контракт с «Астаной»

 

Photo credit: @Gettysport

 

  «После шести лет, которые я провел в одной команде, мне предстоит сделать серьезный шаг в своей карьере, и думаю, что для меня это своего рода вызов, мотивация к росту, новый опыт, который, я уверен, будет успешным. За эти годы мне удалось накопить большой опыт, и теперь я хотел бы использовать его в полной мере в новой команде, в новом окружении.

 

  В свой первый сезон в «Астане» я надеюсь оказаться максимально полезным команде и, конечно же, буду стремиться добиться и каких-то личных успехов. Надеюсь, что смогу выступать достойно на гонках самого высокого уровня. Вместе с новой командой, генеральным менеджером Александром Винокуровым, тренерами и спортивными директорами, нам еще предстоит обсудить и построить планы на новый сезон. В календаре большое количество больших и важных гонок, так что я надеюсь, что смогу проявить себя и добиться каких-то серьезных результатов», - сказал Джанни Москон.

 

  Джанни Москон хорошо известен своим атакующим стилем, который принес ему немало побед как в однодневных, так и в многодневных гонках. Подписав свой первый профессиональный контракт в 2016 году после серии впечатляющих успехов на молодежном уровне (например, победа в молодежной версии «Тура Ломбардии», в групповой гонке чемпионата Италии до 23 лет, на однодневной гонке «Трофео Сан-Вендемьяно), Джанни Москон продолжил добиваться высоких результатов и на профессиональном уровне.

 

  Так, в 2016 году итальянец выиграл общий зачет «Арктической Гонки Норвегии» и стал третьим в общем зачете «Международной недели Коппи-Бартали», в 2017 выиграл титул чемпиона Италии в индивидуальной гонке и стал третьим на монументальной «классике» «Тур Ломбардии», в 2018 вновь стал национальным чемпионом в «разделке», выиграл «Джиро делла Тоскана», «Коппа Агостони» и общий зачет «Тура Гуанси».

 

В текущем сезоне 2021 года Москон одержал две победы на этапах «Тура Альп» и выиграл «Гран-при Лугано».

 

  «Мы рады приветствовать в нашей команде Джанни Москона, сильного и разностороннего гонщика. Он прекрасно себя чувствует не только в однодневных гонках, но и в раздельном старте, а кроме того, он является надежным командным гонщиком, способным оказать мощную поддержку лидеру на любом из Гранд-туров.

 

  После шести лет в одной команде мы надеемся, что переход в «Астану» даст все еще молодому гонщику новый толчок в развитии, воодушевит его и поможет еще больше раскрыть свой богатый потенциал. Соглашение с гонщиком рассчитано на два сезона и, думаю, что для нашей команды переход Джанни Москона – это безусловное усиление позиций как в однодневных гонках, так и на Гранд-турах», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды «Астана» в 2022 году.

 

 

Пресс-служба велокоманды Astana-Premier Tech Team

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Теги к статье: Джанни Москон Gianni Moscon Astana

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:01 | Регистрация: 4.07.2011

    Вот это интересно!

    Товарищ Трактор и группа Нибали - :) 

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:07 | Регистрация: 30.06.2017

    Из Инеоса по слухам переходят аж четыре гонщика.Джанни Москон. Себастьян Энао, Леонард Бассо. Брэндон Ривера.

    Астана делает ответный ход за Ланду и Розу. Хаха..)))

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Gali

    BaiGali

    Сегодня, 14:08 | Регистрация: 18.05.2021

    "переход в «Астану» даст все еще молодому гонщику новый толчок в развитии" 27 лет Карл!!! Хотя о чем это я, по сравнению с Лулу, Фльсагом и Нибали он малыш :)

    1. Имя: Михаил

      motte

      Сегодня, 14:10 | Регистрация: 4.07.2011

      Слышал, Фульс покидает Астану или говорят, что кур доят-:)

  4. Имя: Gali

    BaiGali

    Сегодня, 14:14 | Регистрация: 18.05.2021

    Цитата: Astanaforever
    Из Инеоса по слухам переходят аж четыре гонщика.Джанни Москон. Себастьян Энао, Леонард Бассо. Брэндон Ривера.

    Астана делает ответный ход за Ланду и Розу. Хаха..)))
    Особенно хочу выделить что что уход Ривера очень большая потеря для Инос. Кто же теперь будет бороться за ГТ? Старый и сломанный Берналь?

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • BaiGali
    Джанни Москон подписывает двух ... (5)
    BaiGali-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Из Инеоса по слухам переходят аж четыре гонщика.Джанни Москон. Себастьян Энао, Леонард Бассо. Брэндон Ривера.

    Астана делает ответный ход за Ланду и Розу. Хаха..)))
    Особенно хочу выделить что что уход Ривера очень большая потеря для Инос. Кто же теперь будет бороться за ГТ? Старый и сломанный Берналь?
  • motte
    Джанни Москон подписывает двух ... (5)
    motte-Фото
    Слышал, Фульс покидает Астану или говорят, что кур доят-:)
  • BaiGali
    Джанни Москон подписывает двух ... (5)
    BaiGali-Фото
    "переход в «Астану» даст все еще молодому гонщику новый толчок в развитии" 27 лет Карл!!! Хотя о чем это я, по сравнению с Лулу, Фльсагом и Нибали он малыш :)
  • Astanaforever
    Джанни Москон подписывает двух ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Из Инеоса по слухам переходят аж четыре гонщика.Джанни Москон. Себастьян Энао, Леонард Бассо. Брэндон Ривера.

    Астана делает ответный ход за Ланду и Розу. Хаха..)))
  • motte
    Джанни Москон подписывает двух ... (5)
    motte-Фото

    Вот это интересно!

    Товарищ Трактор и группа Нибали - :) 

  • Серафим
    Михаэль Вальгрен – бронзовый п ... (5)
    Серафим-Фото

      У Вальгрена эта осень прямо очень удачная.

  • BlAr
    Тур Хорватии-2021.Этап 1 (6)
    BlAr-Фото
    Мы говорим про момент перед поворотом? Я не увидел там оставленного пространства для голландца. Немец резал угол так, как будто рядом с ним никого не было.
  • EL-Fenomeno
    Тур Сицилии-2021. Этап 1 (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Смотрел последние 7 км. 

    Альбанезе неплохой кусок выдал, но Ричезе очень грамотно развёз Молано и колумбиец молнией, за 25-30 метров всего до финиша, таки обошёл итальянца.

    Хоть какие то наши украинцы выступают на гонках, которые показывает Евроспорт, каг бэ мелочь, ведь ничем себя не проявляют, но всё равно приятно, а то только в ТОПе один Марк Падун остался (?) 

  • Бакеша
    Трансферные новости пелотона-2 ... (81)
    Бакеша-Фото
    Жаль Аранбуру уходит...
  • RVL
    Тур Хорватии-2021.Этап 1 (6)
    RVL-Фото
    Кмк, там узко было изначально, и любое смещение, можно трактовать как угодно, но исходя из ситуации блокировкой там и не пахло. Пара метров ширина. Абду, только своей раскачкой велосипеда не дал бы никому пространства. Т.е. там в это горло, кто первый, тот и папа.и это всем там понятно.

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