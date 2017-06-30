Мигель Анхель Лопес уходит из команды Movistar

Мигель Анхель Лопес с 1 октября 2021 года не является гонщиком команды Movistar

Велокоманда Movistar объявила, что 1 октября 27-летний колумбийский гонщик Мигель Анхель Лопес уходит из команды. В официальном заявлении команды, опубликованном в твиттере, говорится:

«Компания Abarca Sports объявила решение о взаимной договорённости по контракту с Мигелем Анхелем Лопесом, которое вступает в силу с 1 октября. Команда благодарит Мигеля Анхеля Лопеса за его труд и результаты на протяжении этого сезона и желаем ему удачи в будущем».

Мигель Анхель Лопес, который с самого начала карьеры в 2015 году выступал в команде Astana, пришёл в команду Movistar в этом сезоне, а выступать в гонках за команду Movistar начал с конца апреля ,после того, как переболел Covid-19.

Он принёс команде четыре победы: выиграл этап и генеральную классификацию Вуэльты Андалусии-2021, велогонку Mont Ventoux Dénivelé Challenge и этап Вуэльты Испании-2021. Колумбийский гонщик внезапно сошёл с испанского Гранд-тура на 20-м этапе, когда шёл в десятке сильнейших генеральной классификации.