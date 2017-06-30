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Мигель Анхель Лопес уходит из команды Movistar

Мигель Анхель Лопес с 1 октября 2021 года не является гонщиком команды Movistar

 

 

  Велокоманда Movistar объявила, что  1 октября 27-летний колумбийский гонщик Мигель Анхель Лопес уходит из команды. В официальном заявлении команды, опубликованном в твиттере, говорится:

 

  «Компания Abarca Sports объявила решение о взаимной договорённости по контракту с Мигелем Анхелем Лопесом, которое вступает в силу с 1 октября. Команда благодарит Мигеля Анхеля Лопеса за его труд и результаты на протяжении этого сезона и желаем ему удачи в будущем».

 

  Мигель Анхель Лопес, который с самого начала карьеры в 2015 году  выступал в команде Astana, пришёл в команду Movistar в этом сезоне, а выступать в гонках за команду Movistar начал с конца апреля ,после того, как переболел Covid-19.

 

  Он принёс команде четыре победы: выиграл этап и генеральную классификацию Вуэльты Андалусии-2021, велогонку Mont Ventoux Dénivelé Challenge и этап Вуэльты Испании-2021. Колумбийский гонщик внезапно сошёл с испанского Гранд-тура на 20-м этапе, когда шёл в десятке сильнейших генеральной классификации.

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Теги к статье: Miguel Angel Lopez Мигель Анхель Лопес Movistar

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  1. Имя: Gali

    BaiGali

    Сегодня, 16:04 | Регистрация: 18.05.2021

    Обратно а Астану?

  2. Имя: Богдан

    Bogdan

    Сегодня, 16:34 | Регистрация: 11.07.2018

    Кто такую истеричку будет терпеть?

  3. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 17:01 | Регистрация: 20.06.2019

    Психологическая устойчивость на нуле, за пару лет что только не творил - и болельщиков бил, и хамил соперникам, и сходил обиженкой. Если нет стержня внутри, он с годами не появляется, к сожалению... У большинства гонцов за полтора десятка лет карьеры столько компрометирующих фасктов не собирается, как тут за пару годиков. Хотя то, что его попрут из команды, было понятно в тот день, когда он с Вуэльты сошел...

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:16 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Bogdan
    Кто такую истеричку будет терпеть?
    Зачем трепаться, если не знаешь истины схода на этапе? Ему по радио сообшили, что не стоит догонять пелотон.. Тем более за ним никто не опустился. Вот он и сошел, что на Маса поставили ценой подиума Лопеса. Кто будет терпеть после этого?

    Вся жизнь это гонка.
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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Мигель Анхель Лопес уходит из ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Bogdan
    Кто такую истеричку будет терпеть?
    Зачем трепаться, если не знаешь истины схода на этапе? Ему по радио сообшили, что не стоит догонять пелотон.. Тем более за ним никто не опустился. Вот он и сошел, что на Маса поставили ценой подиума Лопеса. Кто будет терпеть после этого?
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт и Ремко Эвенепул ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Sezar
    Надеюсь, будет повод заказать Пиццу-Хат.

     

    И бельгийское пиво?) 

  • SportSpirit
    Тур Люксембурга-2021. Этап 5 (1)
    SportSpirit-Фото

    Алмейда приобретает еще и широту души генеральщика (у Роглича учится?), пусть Годю порадуется)

     

    Хотя... по версии Никиты победил О'Коннор) хорошо хоть не Конор Макгрегор)) 

  • Astanaforever
    Тур Словакии-2021. Этап 3 (1)
    Astanaforever-Фото
    Саган король подиумов
  • Ice
    Мигель Анхель Лопес уходит из ... (4)
    Ice-Фото

    Психологическая устойчивость на нуле, за пару лет что только не творил - и болельщиков бил, и хамил соперникам, и сходил обиженкой. Если нет стержня внутри, он с годами не появляется, к сожалению... У большинства гонцов за полтора десятка лет карьеры столько компрометирующих фасктов не собирается, как тут за пару годиков. Хотя то, что его попрут из команды, было понятно в тот день, когда он с Вуэльты сошел...

  • Bogdan
    Мигель Анхель Лопес уходит из ... (4)
    Bogdan-Фото
    Кто такую истеричку будет терпеть?
  • BaiGali
    Мигель Анхель Лопес уходит из ... (4)
    BaiGali-Фото
    Обратно а Астану?
  • Sezar
    Ваут ван Арт и Ремко Эвенепул ... (4)
    Sezar-Фото

    Надеюсь, будет повод заказать Пиццу-Хат.

  • SportSpirit
    Kampioenschap van Vlaanderen-2 ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Показательный спринт от Alpecin: какую красивую извилистую траекторию проложили они для Филипсена) 

  • Camel
    Тур Словакии-2021. Этап 2 (9)
    Camel-Фото

    Где бы был "рекорд" Кэвендиша, если бы не Квикстеп?

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