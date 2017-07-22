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Эган Берналь не поедет Тур Альп перед Джиро д’Италия-2021

Эган Берналь тренируется в Колумбии перед стартом Джиро д’Италия-2021

 

 

  Эган Берналь изменил программу и не примет участие в Туре Альп (Tour of the Alps), гонке категории 2. Pro, которая пройдёт с 19 по 23 апреля, и используется многими гонщиками как финальная подготовка к Джиро д’Италия. 24-летний велогонщик команды Ineos Grenadiers сейчас тренируется дома, в Колумбии, и вернётся в Европу к Джиро д’Италия-2021, которая стартует 8 мая.

 

Эган Берналь не поедет Тур Альп перед Джиро д’Италия-2021

 

 

  Ранее планировалось, что Эган Берналь будет участвовать в Туре Альп с велогонщиками команды Ineos Grenadiers, которые позже примут участие в Джиро д’Италия-2021.

 

  Велокоманда Ineos Grenadiers подтвердила VeloNews и Cyclingnews, что колумбийский велогонщик пропустит Тур Альп.

 

  Этот сезон Эган Берналь начал 3 февраля с велогонки «Звезда Бессежа» (Etoile de Bessèges - Tour du Gard) и набрал 18 гоночных дней. Побед в этом году Берналь пока не одержал, но четырежды поднимался на подиум – занял 2-е место на этапе Тура Прованса до Мон-Ванту, стал призёром классик «Трофео Лайгуэлья» и «Страде Бьянке». Первую часть сезона Эган Берналь завершил на Тиррено-Адриатико-2021, где занял 4-е место в общем зачёте.

В прошлом году Эган Берналь сошёл с Тур де Франс из-за проблем спиной и прошёл курс лечения, но боль в спине всё ещё осталась.

 

  После финиша Тиррено-Адриатико в интервью RTVE Эган Берналь сказал: «Иногда я ещё чувствую небольшую боль во время гонки. На данный момент я участвовал только в однодневных гонках или гонках не более четырёх дней, это совсем не то, что ехать Гранд-тур. Посмотрим, как ответит спина во время Джиро».

 

  Перед стартом Джиро д’Италия-2021 не только Эган Берналь предпочёл отказаться от участия в Туре Альп ради тренировок на высоте. Так поступят Микель Ланда (Bahrain-Victorious), Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step), Джулио Чикконе (Trek-Segafredo).

 

  Но в стартовом листе Тура Альп-2021 не будет недостатка в известных именах велогонщиков, ожидается, что в итальянской велогонке примут участие Крис Фрум и Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation), Саймон Йейтс (BikeExchange), Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Роман Барде и Джей Хиндли (DSM), Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Хью Карти (EF Education Nippo), Александр Власов (Astana-Premier Tech), Брэндон Макналти (UAE Team Emirates).

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers

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  1. close2you

    Сегодня, 00:12 | Регистрация: 22.07.2017

    нужно же "залиться" перед джиро ))

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Ближайшие старты

11 - 18 апреля 2021

Presidential Cycling Tour of Turkey

14 - 18 апреля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

14 апреля 2021

De Brabantse Pijl

18 апреля 2021

Amstel Gold Race

19 - 23 апреля 2021

Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

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Какой из Гранд-туров ждёте больше всего?

Комментарии

  • uran
    Дубль Марка Кэвендиша на Туре ... (1)
    uran-Фото
    В 35 лет вернуться на топ уровень спринта... в моих самых оптимистичных прогнозах этого не было. Если дотянет до уровне Беннетта Аскермана Эвана... просто немыслимое и феноменальное.
  • close2you
    Эган Берналь не поедет Тур Аль ... (1)
    close2you-Фото

    нужно же "залиться" перед джиро ))

  • tds
    Боб Юнгельс о проблемах в нача ... (1)
    tds-Фото
    П?о?к?и?н?у?л? с?т?а?ю? и? с?т?а?л? о?б?ы?ч?н?ы?м? в?о?д?о?в?о?з?о?м?!
  • flugegeheimen
    Тур Турции-2021. Этап 3 (12)
    flugegeheimen-Фото
    Cav is back. Прям расцвел. Отведет душу перед пенсией и уйдет по красоте, спасибо Лефевру.
  • RVL
    Тур Турции-2021. Этап 3 (12)
    RVL-Фото

    Согласен. Едут второй этап ковыряясь в носу. Ниодной раздачи, построения эшелонов и попытки устроить шоу. Ниразу ни адриатико, ни баски ни Ницца. Борьбы ноль. Там спринтеров паркетных выносили красиво.
    За 5 км до финиша начинается предсказуемая толкотня среди трёх команд, ради трёх спринтеров второго эшелона.
    ЗЫ. И отар не радует. Посторонние звуки в микрофон..ну надо как то отдавать отчёт...
    Ззы. Сори всем за такой комментарий.но что есть то есть

  • Ice
    Тур Турции-2021. Этап 3 (12)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    Все зависит от уровня участников. Был бы состав другим - где бы был Кэвендиш ?

    А мы этого не узнаем, не нужно обесценивать успех Кэва. Да и финиш был по классике, напомнил дикие рывки пушечного ядра в его лучшие годы. Уровень оппозиции вполне нормальный, тот же Филипсен конкурентен в этом сезоне и в борьбе с топами.

  • Колёсник
    Тур Турции-2021. Этап 3 (12)
    Колёсник-Фото
    Цитата: Адриен
    Все зависит от уровня участников. Был бы состав другим - где бы был Кэвендиш ?
    Уровень понятно не высший, но он три года и на таком не выигрывал
  • Адриен
    Тур Турции-2021. Этап 3 (12)
    Адриен-Фото
    Все зависит от уровня участников. Был бы состав другим - где бы был Кэвендиш ?
  • EL-Fenomeno
    Тур Турции-2021. Этап 3 (12)
    EL-Fenomeno-Фото
    Выиграл этап (впервые с 2018) - облачился в майку лидера генерала. А теперь и в ней снова победа...и снрва мы увидели фирменный жест/позу (приподнятие из седла на финише) от Кэва. Ну прям так и хочется сказать как в той рекламе о Ред Булле, который даёт крылья)) ПОБЕДА #148 (!!) для британского спринтера ? Ещё две и можно смело уходить на пенсию невзирая на обстоятельства)
  • Moiseenkoyv
    Фабио Якобсен об ощущениях пос ... (3)
    Moiseenkoyv-Фото
    Очень надеюсь и желаю, чтобы на этом «чаша невезения» закончилась. Достаточно. Более чем. Пусть дальнейшее велосипедное будущее Фабио будет ясным и безоблачным.

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