Эган Берналь не поедет Тур Альп перед Джиро д’Италия-2021

Эган Берналь тренируется в Колумбии перед стартом Джиро д’Италия-2021

Эган Берналь изменил программу и не примет участие в Туре Альп (Tour of the Alps), гонке категории 2. Pro, которая пройдёт с 19 по 23 апреля, и используется многими гонщиками как финальная подготовка к Джиро д’Италия. 24-летний велогонщик команды Ineos Grenadiers сейчас тренируется дома, в Колумбии, и вернётся в Европу к Джиро д’Италия-2021, которая стартует 8 мая.

Ранее планировалось, что Эган Берналь будет участвовать в Туре Альп с велогонщиками команды Ineos Grenadiers, которые позже примут участие в Джиро д’Италия-2021.

Велокоманда Ineos Grenadiers подтвердила VeloNews и Cyclingnews, что колумбийский велогонщик пропустит Тур Альп.

Этот сезон Эган Берналь начал 3 февраля с велогонки «Звезда Бессежа» (Etoile de Bessèges - Tour du Gard) и набрал 18 гоночных дней. Побед в этом году Берналь пока не одержал, но четырежды поднимался на подиум – занял 2-е место на этапе Тура Прованса до Мон-Ванту, стал призёром классик «Трофео Лайгуэлья» и «Страде Бьянке». Первую часть сезона Эган Берналь завершил на Тиррено-Адриатико-2021, где занял 4-е место в общем зачёте.

В прошлом году Эган Берналь сошёл с Тур де Франс из-за проблем спиной и прошёл курс лечения, но боль в спине всё ещё осталась.

После финиша Тиррено-Адриатико в интервью RTVE Эган Берналь сказал: «Иногда я ещё чувствую небольшую боль во время гонки. На данный момент я участвовал только в однодневных гонках или гонках не более четырёх дней, это совсем не то, что ехать Гранд-тур. Посмотрим, как ответит спина во время Джиро».

Перед стартом Джиро д’Италия-2021 не только Эган Берналь предпочёл отказаться от участия в Туре Альп ради тренировок на высоте. Так поступят Микель Ланда (Bahrain-Victorious), Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step), Джулио Чикконе (Trek-Segafredo).

Но в стартовом листе Тура Альп-2021 не будет недостатка в известных именах велогонщиков, ожидается, что в итальянской велогонке примут участие Крис Фрум и Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation), Саймон Йейтс (BikeExchange), Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Роман Барде и Джей Хиндли (DSM), Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Хью Карти (EF Education Nippo), Александр Власов (Astana-Premier Tech), Брэндон Макналти (UAE Team Emirates).