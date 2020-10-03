Эган Берналь завершил сезон 2020 года

Эган Берналь: «Из неудач извлекаешь больше уроков, чем из хороших моментов»

23-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь объявил, что завершает сезон 2020 года. В этом году победитель Тур де Франс-2019 не смог защитить свой титул, сойдя с французского Гранд-тура после 16-го этапа из-за последствий травмы, полученной на Критериуме Дофине-2020.

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В своём аккаунте Instagram Эган Берналь написал: «Я должен на 100% сфокусироваться на восстановлении и возвращении к соревнованиям в 2021 году. Иногда было трудно, мне надо это принять. Но этот сезон также наполняет меня огромной мотивацией работать ещё больше, чтобы снова хорошо чувствовать себя на велосипеде, не чувствуя боли, чтобы быть готовым снова бороться изо всех сил.

Уверен, из неудач извлекаешь больше уроков, чем из хороших моментов. За спортивную карьеру у меня было несколько случаев, после которых я узнавал о себе что-то новое. Этот раз – не исключение. А теперь мне пора вернуться к работе».