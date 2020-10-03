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Эган Берналь завершил сезон 2020 года

Эган Берналь: «Из неудач извлекаешь больше уроков, чем из хороших моментов»

 

 

 23-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь объявил, что завершает сезон 2020 года. В этом году победитель Тур де Франс-2019 не смог защитить свой титул, сойдя с французского Гранд-тура после 16-го этапа из-за последствий травмы, полученной на Критериуме Дофине-2020.

 

Эган Берналь завершил сезон 2020 года

Photo © Ineos Grenadiers

 

  В своём аккаунте Instagram Эган Берналь написал: «Я должен на 100% сфокусироваться на восстановлении и возвращении к соревнованиям в 2021 году. Иногда было трудно, мне надо это принять. Но этот сезон также наполняет меня огромной мотивацией работать ещё больше, чтобы снова хорошо чувствовать себя на велосипеде, не чувствуя боли, чтобы быть готовым снова бороться изо всех сил.

 

  Уверен, из неудач извлекаешь больше уроков, чем из хороших моментов. За спортивную карьеру у меня было несколько случаев, после которых я узнавал о себе что-то новое. Этот раз – не исключение. А теперь мне пора вернуться к работе».

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Ineos Grenadiers

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • RVL
    Гент-Вевельгем-2020. Результат ... (8)
    RVL-Фото

    Такая пачка монстров...супер ! 

    Думал Джонни возьмёт ..но лицо его на последних км говорило - нет.

    Супер состав. 

  • flugegeheimen
    Марк Кэвендиш: «Возможно, клас ... (2)
    flugegeheimen-Фото

    жалко, но закономерно

  • Николай Н.
    Париж - Тур-2020 (6)
    Николай Н.-Фото

    Нравится мне эта гонка, особенно когда они едут по виноградникам. Хорошо что её не отменили, а то Париж-Рубе не увидим.

  • Александра
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (18)
    Александра-Фото

    Бедный Нибали аж посинел, пока добрался до финиша, это ужасно - под таким ливнем кататься. Молодой потугалец молодец, шустрый.

    ***

    Вроде, едет гонка, но какая-то грустная многодневка получается.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (18)
    Николай Н.-Фото

    В этой Джире делать прогноз, кто выиграет этап, бесполезно, всё не предсказуемо.

  • Astanaforever
    Марк Кэвендиш: «Возможно, клас ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Легенда пелотона. Крутой чувак. Его будет не хватать.
  • Серафим
    Гент-Вевельгем-2020. Результат ... (8)
    Серафим-Фото
    Что-то я не заметил особенно какое-то проклятие. У него прекрасный сезон (особенно если учесть, что его обязанности больше в работе на команду). Плюс он на ТДФ отработал на 100 баллов на капитана и команду.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (18)
    старт-шоссе 82-Фото
    Альмейда явно не готов идти на таком высоком уровне, скорее всего или тихи скатится или поймает кризис к концу гонки.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (18)
    старт-шоссе 82-Фото

    Как же не хватает Томаса и Власова, прям какой-то =дефицит фаворитов=

    Трек вроде начали тянуть и ... бросили, а за 20 км до финиша и вовсе все замерло , на последнем км все снова взорвалось. В принципе более-менее все прогнозируемо.

    Якоб выглядит очень не плохо, если сможет пройти без кризиса то ....

    =вполне может быть=

    Меня пока продолжают удивлять  Mikkel Bjerg и Brandon McNulty.

  • AmLoket
    Гент-Вевельгем-2020. Результат ... (8)
    AmLoket-Фото
    Цитата: motte
    Невероятно!
    Маечку снял и взлетел
     
    Как тут не поверить в проклятье радужной майки :)

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