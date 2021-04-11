Винченцо Нибали о старте на Туре Альп-2021 и целях сезона

Винченцо Нибали: «Страсть к велоспорту заставляет упорно работать»

Винченцо Нибали завершил работу в высокогорном тренировочном лагере на Тенерифе и 19 апреля примет участие в многодневной велогонке Тур Альп (Tour of the Alps), победителем которой становился в 2008 и 2013 годах.

36-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo в интервью La Gazzetta dello Sport подчеркнул, что опыт остаётся ключевым фактором в гонках.

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Винченцо Нибали: «Не хочу выступать в гонках под давлением и грузом ожиданий. Хочу делать максимум возможного, но проводить гонку в зависимости от её развития, не забегая вперёд. Я был девятым на Тиррено-Адриатико-2021. Это неплохо, но я не доволен результатом. Ехал гонку последовательно, но некоторые гонщики просто летали. Уровень был высоким как стратосфера.

Молодые гонщики более энергичные и взрывные, а мы лучше справляемся с грузом ожиданий и лучше знаем своё тело. Этот вызов разных поколений заставляет каждого стараться изо всех сил.

Поколения меняются, это циклический процесс. Но прошлый год во многих отношениях был странным. Я считаю, что опыт всё ещё может быть ключевым фактором в гонке.

Как говорится: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни». Надо любить то, чем занимаешься. Страсть, которую я испытываю к велоспорту означает, что я готов мучиться и упорно работать. Если выкладываюсь по полной, делаю всё, на что способен, то доволен результатом, каким бы он ни был. Конечно, также важно показывать это отношение, показывать свои чувства людям.

Тур Альп, который раньше назывался Джиро дель Трентино, всегда был ключевой гонкой моей весны. Её маршрут идеально скроен, чтобы отточить мастерство гонщиков на Гранд-туры. Каждый год на этой гонке состав самого высокого уровня. Это настоящая проверка горами за несколько недель до Джиро д’Италия.

Тур Альп очень важен для понимания уровня своей формы, хороший результат также может значительно поднять уверенность перед лицом двух престижных велогонок – Льеж-Бастонь-Льеж и Джиро д’Италия.

Будет нелегко выйти на пик формы к Японии, потому что в этом году много важных гонок. В моей программе Джиро и Тур де Франс, который планирую ехать с прицелом на Олимпиаду. Олимпиада – главная цель, потому что буду выступать за Италию, и этой победы мне очень не хватает».

С начала года Винченцо Нибали перестал тренироваться под руководством Паоло Слонго, спортивного директора и тренера из Тревизо, с которым работал 14 лет.

Паоло Слонго в интервью сайту inbici.net рассказал, что решение о прекращении совместной работы принимал Винченцо Нибали: «Винченцо выбрал другого тренера. Он принял решение в декабре – январе. Я предпочитаю это как можно меньше комментировать. Я принял к сведению решение Винченцо. И я продолжаю работать в команде Trek-Segafredo с другими гонщиками, например, с Джанлукой Брамбиллой, который в начале сезона уже выиграл этап и генеральную классификацию Тура Приморских Альп. А в нашей женской велокоманде Элиза Лонго Боргини заняла второе место на Страде Бьянке.

У нас с Винченцо остались дружеские отношения, а также рабочие отношения внутри команды. Я ехал за Винченцо в техничке на финальной разделке Тиррено-Адриатико-2021. Повторяю, это его выбор, и я его принял».