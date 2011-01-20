Вуэльта Валенсии-2021 отменена

Организаторы не будут проводить Вуэльту Валенсии-2021 в феврале



Испанская велогонка категории 2.Pro Вуэльта Валенсии (Volta a la Comunitat Valenciana), которая должна была пройти с 3 по 7 февраля 2021 года, отменена из-за пандемии коронавируса. Организаторы велогонки в Твиттере сообщили, что 72-й выпуск велогонки решено отложить, о новой дате проведения будет сообщено дополнительно.

С Вуэльты Валенсии-2021 собирался начать сезон Эган Берналь (Ineos Grenadiers), который вернулся в Европу и не выступал в гонках с сентября прошлого года. Также стартовать на Вуэльте Валенсии планировал и его товарищ по команде Ineos Grenadiers, чемпион мира в разделке Филиппо Ганна и победитель Джиро д’Италия-2020 Тео Геоган Харт, Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) , Энрик Мас, Алехандро Вальверде и Марк Солер (Movistar), Грег Ван Авермат (AG2R Citroen), Калеб Юэн (Lotto Soudal), Саймон Йейтс (Bike Exchange).

В прошлом году победителем велогонки стал Тадей Погачар (UAE Team Emirates).