VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Валенсии-2021 отменена

Организаторы не будут проводить Вуэльту Валенсии-2021 в феврале

Вуэльта Валенсии-2021 отменена

 

  Испанская велогонка категории 2.Pro Вуэльта Валенсии (Volta a la Comunitat Valenciana), которая должна была пройти с 3 по 7 февраля 2021 года, отменена из-за пандемии коронавируса. Организаторы велогонки в Твиттере сообщили, что 72-й выпуск велогонки решено отложить, о новой дате проведения будет сообщено дополнительно.

 

  С Вуэльты Валенсии-2021 собирался начать сезон Эган Берналь (Ineos Grenadiers), который вернулся в Европу и не выступал в гонках с сентября прошлого года. Также стартовать на Вуэльте Валенсии планировал и его товарищ по команде Ineos Grenadiers, чемпион мира в разделке Филиппо Ганна и победитель Джиро д’Италия-2020 Тео Геоган Харт,  Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) , Энрик Мас, Алехандро Вальверде и Марк Солер (Movistar), Грег Ван Авермат (AG2R Citroen), Калеб Юэн (Lotto Soudal), Саймон Йейтс (Bike Exchange).

 

В прошлом году победителем велогонки стал Тадей Погачар (UAE Team Emirates).

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Ернат

    Ернат

    Вчера, 19:31 | Регистрация: 22.09.2020

    мда, опять, как снежным комом, все гонки соберутся к началу лета ((((

  2. AAA

    Вчера, 19:53 | Регистрация: 20.01.2011

    Началось в деревне утро...

     

  3. Имя: Josh

    Josh

    Вчера, 21:43 | Регистрация: 5.01.2021

    ммм.. жаль, соскучились уже..

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

14 февраля 2021

Clasica de Almeria

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

27 февраля 2021

Omloop Het Nieuwsblad Elite

28 февраля 2021

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 января

Emerson Oronte (Rally Cycling)

Alexander Evans (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

30 января

Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka - Assos)

Richie Porte (INEOS Grenadiers)

Juan Felipe Osorio (Burgos - BH)

Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma)

31 января

Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2021 (81)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)